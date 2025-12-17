Πόση αύξηση θα πάρουν το 2026 οι συνταξιούχοι

Σε περιβάλλον επίμονου πληθωρισμού και σωρευμένων εισοδηματικών απωλειών για τους συνταξιούχους ξεκινά, εντός της εβδομάδας, η καταβολή των συντάξεων. Παρά τις εξαγγελίες για αύξηση 2,4% το 2026, τα πραγματικά ποσά που θα δουν πολλοί δικαιούχοι κρίνονται ανεπαρκή από τους συνταξιούχους, πυροδοτώντας νέο κύμα δυσαρέσκειας.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, περισσότεροι από ένα εκατομμύριο συνταξιούχοι -σε σύνολο περίπου 2,5 εκατομμυρίων- θα λάβουν αυξήσεις που κυμαίνονται από 12 έως 16,8 ευρώ τον μήνα. Οι αυξήσεις αυτές εντάσσονται στο πλαίσιο της γενικής αύξησης των συντάξεων κατά 2,4% για το 2026.

Σε ετήσια βάση, τα ποσά διαμορφώνονται από 144 ευρώ για συντάξεις των 500 ευρώ, σε περίπου 350 ευρώ για συντάξεις των 1.250 ευρώ και έως 780 ευρώ για υψηλότερες συντάξεις, της τάξης των 2.700 ευρώ. Ωστόσο, το τελικό όφελος εξαρτάται άμεσα από την ύπαρξη και το ύψος της λεγόμενης προσωπικής διαφοράς.

Αναλυτικά, η προσωπική διαφορά παραμένει καθοριστικός παράγοντας αφού, για το 2026, η πλειονότητα των συνταξιούχων που εξακολουθούν να τη διατηρούν θα λάβει μόνο τη μισή αύξηση, δηλαδή 1,2%. Με ειδική τροπολογία στο νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για τις Κληρονομιές, ενεργοποιείται η σταδιακή κατάργηση της προσωπικής διαφοράς σε δύο δόσεις, το 2026 και το 2027, για περίπου 670.000 συνταξιούχους.

Η συνολική δημοσιονομική δαπάνη για την περίοδο 2026-2030 υπολογίζεται στα 527 εκατ. ευρώ. Για το 2026, η επιβάρυνση του e-ΕΦΚΑ εκτιμάται στα 75 εκατ. ευρώ, ενώ το 2027 -έτος οριστικής κατάργησης της προσωπικής διαφοράς- προστίθενται άλλα 134 εκατ. ευρώ. Για τα επόμενα έτη, η πρόσθετη δαπάνη προβλέπεται στα 112 εκατ. ευρώ το 2028, 105 εκατ. ευρώ το 2029 και 98 εκατ. ευρώ το 2030.

Πότε πληρώνονται οι συντάξεις Ιανουαρίου

Η πληρωμή των συντάξεων Ιανουαρίου αναμένεται να ξεκινήσει και φέτος, νωρίτερα, πριν δηλαδή από τα Χριστούγεννα. Συγκεκριμένα, βάσει της απόφασης που έχει λάβει το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΦΚΑ, στις 19 Δεκεμβρίου, θα καταβληθούν οι συντάξεις στους ελεύθερους επαγγελματίες, τους αυτοαπασχολούμενους και τους αγρότες. Στις 22 Δεκεμβρίου, ο e-ΕΦΚΑ θα καταβάλει τις συντάξεις στους πρώην μισθωτούς του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα.

Την ίδια ώρα, οι συνταξιούχοι βρίσκονται αντιμέτωποι με έντονες εισοδηματικές πιέσεις, λόγω της μεγάλης αύξησης των τιμών σε βασικά αγαθά και υπηρεσίες. Το Ενιαίο Δίκτυο Συνταξιούχων εκτιμά ότι την τελευταία εξαετία έχουν χαθεί 6,6 δισ. ευρώ, κυρίως εξαιτίας παρεμβάσεων όπως η κατάργηση του 13ου μισθού.

Σύμφωνα με την Ένωση για την Υπεράσπιση της Εργασίας και του Κοινωνικού Κράτους, η προσωπική διαφορά και οι κρατήσεις κοστίζουν 3,5 δισ. ευρώ στους συνταξιούχους, ενώ από το 2010 έως σήμερα οι συνολικές απώλειες φτάνουν τα 130 δισ. ευρώ.

Σε αυτό το πλαίσιο, την περασμένη Τρίτη έκαναν συγκέντρωση έξω από το υπουργείο Εργασίας, διαμαρτυρόμενοι για την ασκούμενη εισοδηματική πολιτική.