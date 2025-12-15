Διαμαντοπούλου: Η Ελλάδα πρέπει να είναι εξαγωγέας made in Greece καινοτομίας

Το μέλλον του ψηφιακού μετασχηματισμού στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα, οι εφαρμογές της Τεχνητής Νοημοσύνης και το αποτύπωμα της ψηφιακής βιομηχανίας στην ανάπτυξη και στην κοινωνική ευημερία, καθώς και ο ρόλος της Ελλάδας ως ψηφιακού κόμβου της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, είναι τα καίρια ζητήματα, που θα συζητηθούν σήμερα στο digital economy forum 2025: “from vision to impact”, που διοργανώνει ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας - ΣΕΠΕ, συμπληρώνοντας 30 χρόνια αδιάλειπτης και δυναμικής παρουσίας.

Τις εργασίες του Συνεδρίου άνοιξε ο Α’ Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος Δ.Σ. του ΣΕΠΕ, κύριος Σπύρος Μανωλόπουλος, ο οποίος, στην ομιλία του, επεσήμανε ότι ζούμε σε έναν κόσμο σε μετάβαση, η οποία συνοδεύεται από αβεβαιότητες, αλλά, ταυτόχρονα, αναδεικνύει ξεκάθαρα ότι η ψηφιακή τεχνολογία αποτελεί πλέον τον κεντρικό άξονα λειτουργίας της παγκόσμιας οικονομίας και αναγκαία παράμετρο κοινωνικής ευημερίας. «Σε αυτό το περιβάλλον των προκλήσεων αλλά και των ευκαιριών, καλούμαστε τα επόμενα χρόνια να επιταχύνουμε τον βηματισμό μας, να γίνουμε πιο αποτελεσματικοί, να διαμορφώσουμε ένα θεσμικό πλαίσιο που προάγει την ανάπτυξη, να διασφαλίσουμε πως η τεχνολογική πρόοδος υπηρετεί τον άνθρωπο, την κοινωνία και την οικονομία. Επειδή μόνο τότε η ψηφιακή ανάπτυξη αποκτά πραγματικό νόημα. Επειδή μόνο τότε το Όραμα θα γίνει Πράξη, με ουσιαστικό αποτύπωμα για όλους», τόνισε χαρακτηριστικά ο κύριος Μανωλόπουλος.

Αναφερόμενος στις επιδόσεις της χώρας στην ψηφιοποίηση των δημόσιων υπηρεσιών και την ενσωμάτωση τεχνολογιών, σημείωσε πως υπερβαίνουν τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, γεγονός που αποδεικνύει ότι η χώρα διαθέτει, όχι μόνο το όραμα αλλά και την ικανότητα να προχωρήσει ακόμη πιο γρήγορα. Ωστόσο, όπως τόνισε, «παραμένουν —και σε ορισμένες περιπτώσεις διευρύνονται— προκλήσεις που έχουμε εντοπίσει και αναδείξει και στο παρελθόν, οι οποίες απαιτούν πλέον άμεση και ουσιαστική αντιμετώπιση». Στο σημείο αυτό, δεν παρέλειψε να επισημάνει την καταλυτική σημασία της παρουσίας και στήριξης της Πολιτείας, ώστε «με συνεργασία, σχέδιο και πίστη να δοθούν λύσεις σε βασικούς άξονες, όπως τα κίνητρα για επενδύσεις στην καινοτομία —για νέες, αλλά και υφιστάμενες επιχειρήσεις, τα Φορολογικά κίνητρα για την προσέλκυση επιστημόνων από άλλες χώρες— κάτι που ήδη αποδίδει, αλλά πρέπει να ενισχυθεί, η κατάργηση εμποδίων, όπως το «ψηφιακό χαράτσι» για τα πνευματικά δικαιώματα, που επιβαρύνει δυσανάλογα πολίτες, επιχειρήσεις και το ίδιο το κράτος, αλλά και η ταχεία αξιοποίηση των διαφόρων χρηματοδοτικών εργαλείων, σε συνδυασμό με εθνικούς πόρους, τους οποίους, μέχρι σήμερα, ελάχιστα χρησιμοποιούσαμε για ψηφιακές λύσεις και υποδομές».

«Η ελληνική Ψηφιακή Βιομηχανία είναι μια διεθνής δημιουργική δύναμη! Ο κλάδος ψηφιακής τεχνολογίας στη χώρα μας αποτελεί «τη νέα δημιουργική Ελλάδα». Διαθέτει ένα ισχυρό αποτύπωμα σε οικονομία και κοινωνία, με περισσότερες από 4.600 επιχειρήσεις και, βεβαίως, χαίρει διεθνούς αναγνώρισης, καθώς στα 19 χρόνια που συμμετέχει ο ΣΕΠΕ στα “WITSA Global ICT Excellence Awards” οι ελληνικές επιχειρήσεις και οι δημόσιοι οργανισμοί έχουν κερδίσει 44 παγκόσμια βραβεία — περισσότερα από πολλές χώρες που θεωρούνται ψηφιακές υπερδυνάμεις», συμπλήρωσε ο Α’ Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος Δ.Σ. του ΣΕΠΕ, αναγνωρίζοντας ότι όλα τα παραπάνω είναι αποτελέσματα που κατάφεραν άνθρωποι με διεθνή εμπειρία, υψηλές γνώσεις, εφευρετικότητα και ισχυρό αίσθημα προσφοράς.

«Και σε αυτό το πλαίσιο ισχύει διαχρονικά η δέσμευσή μας, εδώ και 30 χρόνια που δραστηριοποιείται ο ΣΕΠΕ, να συνεχίσουμε τη στενή συνεργασία με την Πολιτεία, να μεταφέρουμε τη διεθνή τεχνογνωσία και εμπειρία από τη συμμετοχή μας στους κορυφαίους διεθνείς οργανισμούς τεχνολογίας και καινοτομίας, όπως ο DIGITALEUROPE και ο WORLD INNOVATION, TECHNOLOGY AND SERVICES ALLIANCE (WITSA), να συμβάλουμε στην ανάπτυξη της οικονομίας μέσω της τεχνολογίας, να ενισχύσουμε την κοινωνική ευημερία, να στηρίξουμε ακόμη περισσότερο την εξωστρέφεια, τη διαφάνεια και την καινοτομία», γιατί, όπως σημείωσε, κλείνοντας την ομιλία του: «Η Ελλάδα μπορεί —και πρέπει— να αποτελέσει έναν διεθνή κόμβο επενδύσεων και καινοτομίας, έναν δυναμικό εξαγωγέα τεχνογνωσίας και υπηρεσιών, μία χώρα που δημιουργεί ευκαιρίες για όλους».

Την εναρκτήρια ομιλία του ετήσιου θεσμικού συνεδρίου του ΣΕΠΕ πραγματοποίησε η Υπεύθυνη Πολιτικού Σχεδιασμού ΠΑ.ΣΟ.Κ. - ΚΙΝ.ΑΛ. και πρώην Επίτροπος της Ε.Ε., κυρία Άννα Διαμαντοπούλου, τονίζοντας: «Η Ελλάδα πρέπει να είναι εξαγωγέας made in Greece καινοτομίας. Η χώρα είναι ανάγκη να μην ανήκει στους τεχνολογικούς παρίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή». Στη διάρκειά της τοποθέτησής της, η κυρία Διαμαντοπούλου επεσήμανε, μεταξύ άλλων, πως «αυτό που βλέπουμε ως ψηφιακή επανάσταση, δεν είναι μια τεχνολογική εξέλιξη, είναι μετατόπιση ισχύος. Οι τεχνολογικές εταιρείες δεν παράγουν προϊόντα, επηρεάζουν την ίδια παραγωγική δομή μέσα από την προεπιλογή. Αλλάζουν τα δεδομένα. Η ψηφιακή πολιτική δεν είναι ουδέτερη πολιτική, είναι βαθιά πολιτική και απαιτεί την συνεχή συνεργασία της πολιτικής με όρους».

Όπως ανέφερε στη διάρκεια της ομιλίας της, «προφανώς υπάρχει πρόοδος στην Ελλάδα, αλλά έχουμε σοβαρά δομικά κενά. Η χώρα έκανε βήματα όλες αυτές τις δεκαετίες, χωρίς, όμως, βάθος και προγραμματισμό», ενώ σημείωσε: «Το πρώτο θέμα είναι ότι η Ελλάδα στο θέμα του innovation scoreboard είναι 27η στους 27, επειδή δεν υπήρχε η επένδυση που έπρεπε στον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων. Το δεύτερο είναι το θέμα του internet, έχουμε ακριβό και αργό ίντερνετ. Ακριβό, σε σχέση με τις υπηρεσίες που παρέχει. Το τρίτο είναι ο τρόπος που έγινε η χρηματοδότηση του ΤΑΑ. Έχουμε στρατηγικά ζητήματα σε έργα που σχεδιάστηκαν, ανακοινώθηκαν, μπήκαν σε προγραμματισμό και μετά από 5 χρόνια, δηλαδή τώρα, αναθεωρούνται ή αποσύρονται».

Παράλληλα, η Υπεύθυνη Πολιτικού Σχεδιασμού ΠΑ.ΣΟ.Κ. - ΚΙΝ.ΑΛ. σημείωσε πως «η ψηφιακή πολιτική δεν είναι ουδέτερη πολιτική, είναι βαθιά πολιτική και απαιτεί την συνεχή συνεργασία της πολιτικής με όρους. Σε αυτό το πλαίσιο, ο ρόλος του ΣΕΠΕ είναι πιο κομβικός από ποτέ, δεν είναι απλά ένας κοινωνικός εταίρος που θέτει ερωτήματα. Ο ΣΕΠΕ συνεισφέρει το 8% του ΑΕΠ, δεν είναι όμως απλά ένας κλάδος, μιλάμε για έναν στρατηγικό πυλώνα της κοινωνίας που αφορά σε όλους τους τομείς της πολιτικής και της κοινωνίας. Ο κοινωνικός διάλογος δεν είναι προαιρετικός, αλλά για εμάς είναι προϋπόθεση. Ο ΣΕΠΕ είναι στρατηγικός εταίρος».

Η κυρία Διαμαντοπούλου, κλείνοντας την ομιλία της, χαρακτήρισε «νούμερο 1» προτεραιότητα την Παιδεία. «Το εκπαιδευτικό σύστημα έχει ανάγκη βαθιάς αλλαγής, εδώ και τώρα. Χρειάζεται μια εκ βάθρων αλλαγή στη λογική αυτό που -εμείς- ονομάζουμε “Αριστοτέλης και Τεχνητή Νοημοσύνη”. Απαιτείται αλλαγή σπουδών από την 1η δημοτικού. Αυτή η ώσμωση με την Τεχνητή Νοημοσύνη είναι αναγκαία για τις γενιές, που θα πρέπει να κυριαρχήσουν των μηχανών, χρησιμοποιώντας τα χαρίσματα που δεν έχει μια μηχανή», υπογράμμισε.

Ως μία από τις πιο καθοριστικές στιγμές στη σύγχρονη ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την πορεία της ψηφιακής αγοράς χαρακτήρισε τη σημερινή συγκυρία ο Thomas Jensen, Non-Executive Director & πρώην CEO της Milestone Systems, Keynote Speaker στο digital economy forum 2025. Κατά την ομιλία του, με τίτλο «Europe's strengths and weaknesses in the digital transformation era», ο κ. Jensen υπενθύμισε ότι, πριν από περίπου ενάμιση χρόνο, η Ευρώπη δέχθηκε ένα ισχυρό «καμπανάκι αφύπνισης» με τη δημοσιοποίηση της έκθεσης Draghi, η οποία ανέδειξε με ιδιαίτερα σκληρό τρόπο την κατάσταση της ανταγωνιστικότητας, της τεχνολογίας και της ασφάλειας στην ΕΕ. Όπως δήλωσε, «μια ήπειρος που κάποτε υπήρξε επιταχυντής της βιομηχανοποίησης βρίσκεται πλέον αντιμέτωπη με σοβαρές προκλήσεις».

Ενδεικτικά ανέφερε, ότι μόλις 4 από τις 50 μεγαλύτερες εταιρείες παγκοσμίως εδρεύουν σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ περίπου το 75% των θεμελιωδών μοντέλων ΑΙ αναπτύσσονται στις ΗΠΑ, ενώ η Κίνα κινείται ταχύτατα, την ώρα που η Ευρώπη εξακολουθεί -όπως είπε- κυρίως να συζητά. Παράλληλα, αναφέρθηκε στις δομικές δυσκολίες κλιμάκωσης των startups στην Ευρώπη, τονίζοντας ότι το οικοσύστημα παραμένει κατακερματισμένο. «Ο μετασχηματισμός είναι πλέον η σταθερά», σημείωσε, επισημαίνοντας ότι αυτό απαιτεί τολμηρές αποφάσεις, ταχύτατες προσαρμογές και δράση, καθώς τα δεδομένα αλλάζουν ταχύτερα από ποτέ. «Μην περιμένετε να περάσει η καταιγίδα –η καταιγίδα είναι η νέα κανονικότητα», ανέφερε, χαρακτηρίζοντας τη συγκυρία αυτή ως ευκαιρία και όχι μόνο ως απειλή.