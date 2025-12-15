Πιερρακάκης: Σύντομα η Ελλάδα θα βρεθεί στο top 5 της Ευρώπης στην ψηφιακή πολιτική

Για το «ταξίδι» της ψηφιακής μετάβασης, αλλά και για την στρατηγική που πρέπει να ακολουθήσει η Ελλάδα μετά την λήξη της χρηματοδότησης από το Ταμείο Ανάκαμψης μίλησε ο νέος πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στο digital economy forum 2025: “from vision to impact”, που διοργανώνει ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας - ΣΕΠΕ, Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας - ΣΕΠΕ, συμπληρώνοντας 30 χρόνια παρουσίας.

«Όλη αυτή την μεγάλη αλλαγή που συνέβη στη χώρα θα έλεγα ότι σε μεγάλο βαθμό την ενορχηστρώσαμε μαζί και σε ιδιαίτερα δύσκολους καιρούς», δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Πιερρακάκη αναφερόμενος στον ΣΕΠΕ.

Μιλώντας για το πρώτα χρόνια της θητείας του ως υπουργός ψηφιακής διακυβέρνησης ο νέος πρόεδρος του Eurogroup δήλωσε πως θυμάται ότι όταν ανέβαινε στο βήμα της βουλής του 2019 έβαλε ως στόχο η Ελλάδα από τις τελευταίες και προτελευταίες θέσεις του δείκτη Desi να φτάσει τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Σύμφωνα με τον κ. Πιερρακακη σήμερα η Ελλάδα όχι μόνο έχει περάσει τον μέσο όρο, αλλά με το που ολοκληρωθούν όλα τα έργα ψηφιοποίησης παραδοθούν η Ελλάδα θα περάσει στην πρώτη δεκάδα και ενδεχομένως στην πρώτη πεντάδα των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα έχουν καταφέρει να ενσωματώνουν την έννοια του ψηφιακού στις δημόσιες υπηρεσίες τους. Ταυτόχρονα ο οδικέ τόνισε ότι στις ασύρματες επικοινωνίες η Ελλάδα είναι από τους πρωτοπόρους με την μετάβαση στο 5G.

Την ίδια ώρα, ο νέος νέος πρόεδρος του Eurogroup υπογράμμισε ότι η ευρωπαϊκή στρατηγική είναι θεμελιωδώς μια στρατηγική δημιουργίας Ευρωπαίων πρωταθλητών, ενώ επισήμανε ότι το Χρηματιστήριο Αθηνών μετέχει στο δίκτυο της Euronext.

«Πλεον θα υπάρχει πρόσβαση για τις εισηγμένες εταιρείες σε μια πολύ μεγαλύτερη δεξαμενή ρευστότητας», τόνισε.

«Το να δημιουργούμε διασυνοριακούς πρωταθλητές και να κάνουμε διασυνοριακές συγχωνεύσεις και εξαγορές και στον κλάδο της τεχνολογίας είναι καταλυτικό για να δημιουργήσουμε κλίμακα και δυνατότητες παγκόσμιου ανταγωνισμού» πρόσθεσε, ενώ σημείωσε πως αυτή είναι η στρατηγική που πρέπει να ακολουθηθεί μετά το Ταμείο Ανάκαμψης.

Κλείνοντας ο κ. Πιερρακάκης δήλωσε πως η Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχει ρυθμό ανάπτυξης 2,4%, δηλαδή αρκετά μεγαλύτερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο που βρίσκεται στο 1,3%.

Ο νέος πρόεδρος του Eurogroup υπογράμμισε πως τα χρήματα δεν υπάρχουν, γεννιόνται και η ανάπτυξη γεννιέται και μάλιστα γεννιέται μέσα από την καινοτομία, μέσα από συμπράξεις και μέσα από τη διασυνοριακότητα.