#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Oι μεγαλύτερες προκλήσεις για τον ψηφιακό κλάδο στην Ελλάδα

Στα 13,5 δισ. ευρώ η εκτιμώμενη αξία του τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών έως το 2030. Πώς κρίνουν τα στελέχη του κλάδου την ταχύτητα υλοποίησης του ψηφιακού μετασχηματισμού στο Δημόσιο. Η μελέτη της Deloitte.

Oι μεγαλύτερες προκλήσεις για τον ψηφιακό κλάδο στην Ελλάδα

Δημοσιεύθηκε: 16 Δεκεμβρίου 2025 - 08:27

Η γραφειοκρατία εξακολουθεί να είναι η μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετωπίζει ο τομέας των  Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών ( ΤΠΕ) σύμφωνα με τη πρωτογενή έρευνα που διενεργήθηκε σε στελέχη του κλάδου στο πλαίσιο της νέας μελέτης της Deloitte για λογαριασμό του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών, με τίτλο «Ψηφιακή Ελλάδα 2025 - Από τη Στρατηγική στην Υλοποίηση».

Σημειώνεται ότι η μελέτη παρουσιάστηκε από τον Εταίρο στο τμήμα Strategy & Transactions της Deloitte, Σωτήρη Μπατζιά, στο πλαίσιο του digital economy forum 2025: “from vision to impact”, που διοργάνωσε ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας - ΣΕΠΕ, συμπληρώνοντας 30 χρόνια παρουσίας.  

Πιο συγκεκριμένα, σε ερώτηση που τέθηκε σε 190 στελέχη του κλάδου των ΤΠΕ σχετικά με τις μεγαλύτερες προκλήσεις που εξακολουθεί να αντιμετωπίζει ο τομέας, το 48,9% απάντησε την υψηλή γραφειοκρατία, το 47,9% την έλλειψη ανθρώπινου δυναμικού και το 43,2% την καθυστερήσεις των έργων ψηφιακού μετασχηματισμού.

Ακόμα, το 33,2% αναφέρθηκε στα χαμηλά επίπεδα έρευνας και ανάπτυξης, ενώ το 24,2% απάντησε την έλλειψη σύνδεσης των ΑΕΙ με αγορά εργασίας. Την ίδια ώρα, το 20,5% των ερωτηθέντων ανέφεραν ως πρόκληση την περιορισμένη χρηματοδότηση και το 20% την περιορισμένη εξωστρέφεια.

Επίσης, στις προκλήσεις συγκαταλέγονται και το Brain Drain (17,9%), η έλλειψη «φίλοεπενδυτικού» περιβάλλοντος (17,4%),οι ανεπαρκείς ψηφιακές υποδομές (15,3%) και η περιορισμένη ζήτηση στην εγχώρια αγορά (10,5%).

Παρόλα αυτά, με βάση την μελέτη της Deloitte το προβλεπόμενο μέγεθος του κλάδου ΤΠΕ το 2030 αναμένεται να αγγίξει τα  13,5 δισ. ευρώ σε αξία ή το 6% σε αξία αγοράς του προβλεπόμενου εθνικού ΑΕΠ, με έμμεσες & επαγόμενες επιπτώσεις  ύψους 27,8 δισ. ευρώ. 

Πώς βλέπουν τα στελέχη του κλάδου των ΤΠΕ τον ψηφιακό μετασχηματισμό στο Δημόσιο 

Όσον αφορά την πρόοδο που έχει σημειωθεί τα τελευταία έτη από την Πολιτεία στην επιτάχυνση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης το 84% των συμμετεχόντων στην έρευνα δήλωσαν  ικανοποιημένοι, ενώ σχετικά  την ενίσχυση εξωστρέφειας & της ανταγωνιστικότητας το 51% δήλωσε επίσης την ικανοποίησή του.

Συγχρόνως, ποσοστό ικανοποίησης δήλωσε το 40% ως προς την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού & δεξιοτήτων και το 35% ως προς την προώθηση καινοτομίας & έρευνας. Επίσης, το 36% θεωρεί αρκετά γρήγορη την ταχύτητα υλοποίησης του ψηφιακού μετασχηματισμού του δημοσίου τομέα.

Από την άλλη, ποσοστό της τάξης του 23,2% κρίνει ότι υπάρχει μερική πρόβλεψη - ανεπαρκείς οι διαθέσιμοι πόροι για τη συντήρηση και λειτουργία των πληροφοριακών συστημάτων στο Δημόσιο, ενώ μόλις το 3% θεωρεί ότι υπάρχει επαρκής χρηματοδότηση και με προγραμματισμό.

Ωστόσο, οι αποτιμήσεις για την πρόοδο στον κλάδο ΤΠΕ από το 2019 έως σήμερα είναι θετικές, με το 68% να θεωρεί ότι έχει σημειωθεί πρόοδος σε μεγάλο και πολύ μεγάλο βαθμό.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Πιερρακάκης: Σύντομα η Ελλάδα θα βρεθεί στο top 5 της Ευρώπης στην ψηφιακή πολιτική

Νέες ψηφιακές υπηρεσίες και προϊόντα από τη ΔΕΗ το 2026

Διαμαντοπούλου: Η Ελλάδα πρέπει να είναι εξαγωγέας made in Greece καινοτομίας

Η αγορά γλωσσικών δεδομένων και τα διλήμματα για την Ελλάδα

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο