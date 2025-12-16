Oι μεγαλύτερες προκλήσεις για τον ψηφιακό κλάδο στην Ελλάδα

Η γραφειοκρατία εξακολουθεί να είναι η μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετωπίζει ο τομέας των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών ( ΤΠΕ) σύμφωνα με τη πρωτογενή έρευνα που διενεργήθηκε σε στελέχη του κλάδου στο πλαίσιο της νέας μελέτης της Deloitte για λογαριασμό του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών, με τίτλο «Ψηφιακή Ελλάδα 2025 - Από τη Στρατηγική στην Υλοποίηση».

Σημειώνεται ότι η μελέτη παρουσιάστηκε από τον Εταίρο στο τμήμα Strategy & Transactions της Deloitte, Σωτήρη Μπατζιά, στο πλαίσιο του digital economy forum 2025: “from vision to impact”, που διοργάνωσε ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας - ΣΕΠΕ, συμπληρώνοντας 30 χρόνια παρουσίας.

Πιο συγκεκριμένα, σε ερώτηση που τέθηκε σε 190 στελέχη του κλάδου των ΤΠΕ σχετικά με τις μεγαλύτερες προκλήσεις που εξακολουθεί να αντιμετωπίζει ο τομέας, το 48,9% απάντησε την υψηλή γραφειοκρατία, το 47,9% την έλλειψη ανθρώπινου δυναμικού και το 43,2% την καθυστερήσεις των έργων ψηφιακού μετασχηματισμού.

Ακόμα, το 33,2% αναφέρθηκε στα χαμηλά επίπεδα έρευνας και ανάπτυξης, ενώ το 24,2% απάντησε την έλλειψη σύνδεσης των ΑΕΙ με αγορά εργασίας. Την ίδια ώρα, το 20,5% των ερωτηθέντων ανέφεραν ως πρόκληση την περιορισμένη χρηματοδότηση και το 20% την περιορισμένη εξωστρέφεια.

Επίσης, στις προκλήσεις συγκαταλέγονται και το Brain Drain (17,9%), η έλλειψη «φίλοεπενδυτικού» περιβάλλοντος (17,4%),οι ανεπαρκείς ψηφιακές υποδομές (15,3%) και η περιορισμένη ζήτηση στην εγχώρια αγορά (10,5%).

Παρόλα αυτά, με βάση την μελέτη της Deloitte το προβλεπόμενο μέγεθος του κλάδου ΤΠΕ το 2030 αναμένεται να αγγίξει τα 13,5 δισ. ευρώ σε αξία ή το 6% σε αξία αγοράς του προβλεπόμενου εθνικού ΑΕΠ, με έμμεσες & επαγόμενες επιπτώσεις ύψους 27,8 δισ. ευρώ.

Πώς βλέπουν τα στελέχη του κλάδου των ΤΠΕ τον ψηφιακό μετασχηματισμό στο Δημόσιο

Όσον αφορά την πρόοδο που έχει σημειωθεί τα τελευταία έτη από την Πολιτεία στην επιτάχυνση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης το 84% των συμμετεχόντων στην έρευνα δήλωσαν ικανοποιημένοι, ενώ σχετικά την ενίσχυση εξωστρέφειας & της ανταγωνιστικότητας το 51% δήλωσε επίσης την ικανοποίησή του.

Συγχρόνως, ποσοστό ικανοποίησης δήλωσε το 40% ως προς την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού & δεξιοτήτων και το 35% ως προς την προώθηση καινοτομίας & έρευνας. Επίσης, το 36% θεωρεί αρκετά γρήγορη την ταχύτητα υλοποίησης του ψηφιακού μετασχηματισμού του δημοσίου τομέα.

Από την άλλη, ποσοστό της τάξης του 23,2% κρίνει ότι υπάρχει μερική πρόβλεψη - ανεπαρκείς οι διαθέσιμοι πόροι για τη συντήρηση και λειτουργία των πληροφοριακών συστημάτων στο Δημόσιο, ενώ μόλις το 3% θεωρεί ότι υπάρχει επαρκής χρηματοδότηση και με προγραμματισμό.

Ωστόσο, οι αποτιμήσεις για την πρόοδο στον κλάδο ΤΠΕ από το 2019 έως σήμερα είναι θετικές, με το 68% να θεωρεί ότι έχει σημειωθεί πρόοδος σε μεγάλο και πολύ μεγάλο βαθμό.