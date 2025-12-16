#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Εκτός λειτουργίας τμήμα της Γραμμής 3 του Μετρό

Δημοσιεύθηκε: 16 Δεκεμβρίου 2025 - 08:40

Προβλήματα σημειώνονται σήμερα στο Μετρό Αθηνών. Όπως ανακοίνωσε η ΣΤΑΣΥ, προσωρινά η κυκλοφορία στη Γραμμή 3 του Μετρό διεξάγεται μόνο στο τμήμα Δημοτικό Θέατρο - Εθνική Άμυνα, λόγω τεχνικού προβλήματος στη σηματοδότηση.

Δεν έχει γίνει γνωστό πότε θα επιδιορθωθεί η βλάβη.

