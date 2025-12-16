#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Στο ΕΣΠΑ η δημιουργία Κέντρου Επιστήμης, Λόγου και Τέχνης στο πρώην Ξενία Σάμου

Οι παρεμβάσεις, συνολικής δημόσιας δαπάνης 346.992 ευρώ, αναμένεται να οδηγήσουν στην αξιοποίηση και στην ανάδειξη του κτιρίου ως Κέντρο Επιστήμης Λόγου και Τέχνης, μέσω της συνολικής στατικής ενίσχυσής του.

Στο ΕΣΠΑ η δημιουργία Κέντρου Επιστήμης, Λόγου και Τέχνης στο πρώην Ξενία Σάμου

Δημοσιεύθηκε: 16 Δεκεμβρίου 2025 - 10:21

Στο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή 2021-2027» εντάσσεται η δεύτερη φάση της ενεργειακής αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού του κτιρίου του ΞΕΝΙΑ Σάμου, με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση.
 
Οι παρεμβάσεις, συνολικής δημόσιας δαπάνης 346.992 ευρώ, αναμένεται να οδηγήσουν στην αξιοποίηση και στην ανάδειξη του κτιρίου ως Κέντρο Επιστήμης Λόγου και Τέχνης, μέσω της συνολικής στατικής ενίσχυσής του - με διατήρηση των μορφολογικών του χαρακτηριστικών- διαμόρφωση των εσωτερικών χώρων, αλλά και ενεργειακή  αναβάθμισή του, κατά δύο ενεργειακές κλάσεις.
 
Ειδικότερα, μεταξύ άλλων, προβλέπεται συντήρηση της τοιχογραφίας του Φασιανού, διαμόρφωση χώρων υποδοχής και εκθεσιακού κέντρου, ατελιέ για τους καλλιτέχνες, Κέντρο Πυθαγόρα που θα περιλαμβάνει ψηφιακή βιβλιοθήκη, Ψηφιακό κέντρο για τον Αρίσταρχο, αναγνωστήριο και έκθεση μαθηματικών οργάνων, καθώς και Κέντρο Απόδημου Ελληνισμού.
 
Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Νίκος Παπαθανάσης: 17,4 εκατ. ευρώ για αναβάθμιση οικισμού Ακρινής Κοζάνης

Παπαθανάσης: Ενεργειακή αναβάθμιση του κλειστού κολυμβητηρίου της Φλώρινας

Πώς και πού θα μοιραστούν προγράμματα 13 δισ. ευρώ έως το 2030

Παπαθανάσης: Έργα με θετικό αντίκτυπο τα ενταγμένα στο «Ελλάδα 2.0»

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο