Υπερψηφίστηκε με 159 ψήφους ο προϋπολογισμός του 2026

Με 159 θετικές ψήφους, τρεις βουλευτές περισσότερους από την κοινοβουλευτική δύναμη της ΝΔ «πέρασε» από την ολομέλεια της Βουλής ο προϋπολογισμός του 2026.

Υπέρ του προϋπολογισμού ψήφισαν οι ανεξάρτητοι πρώην «Σπαρτιάτες» Χάρης Κατσιβαρδάς, Κωνσταντίνος Φλώρος και Γιώργος Ασπιώτης.

Oι αμυντικές δαπάνες υπερψηφίσθηκαν με 216 «ναι», 76 «όχι» και 4 «παρών».

Η διαδικασία συζήτησης διήρκησε πέντε ημέρες. Σήμερα τελευταία ημέρα ήταν προγραμματισμένες οι τοποθετήσεις, των αρχηγών των κομμάτων της αντιπολίτευσης, του αντιπροέδρου της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη, του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερρακάκη. Η σημερινή συζήτηση ολοκληρώθηκε με την ομιλία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

Εξι νέα μέτρα για τη στεγαστική κρίση από τον Κ. Μητσοτάκη

Σειρά μέτρων για τη στεγαστική κρίση ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός κατά την ομιλία με την οποία ολοκληρώθηκε η συζήτηση για τον προϋπολογισμό του 2026.

Εκανε λόγο για έξι παρεμβάσεις:

Ένα πιο γενναίο πρόγραμμα ανακαίνισης κατοικιών που θα καλύπτει έως και το 90% της δαπάνης. Κόστος 400 εκατ. ευρώ για αναβάθμιση κατά προτεραιότητα κλειστών ακινήτων με επιδότηση έως 36.000 ευρώ. Θα έχει εισοδηματικό κριτήριο 35.000 ευρώ για το ζευγάρι και θα αυξάνεται κατά 5.000 για κάθε παιδί. Το δεύτερο μέτρο αφορά εκπαιδευτικούς, νοσηλευτές και γιατρούς. Θα επιστρέφονται δύο ενοίκια αν μισθώνουν σπίτι στην περιφέρεια που υπηρετούν. Θα προχωρήσουν τοπικά σχέδια αναβάθμισης κρατικών κτιρίων σε ορεινές και νησιωτικές περιοχές. Θα λάβουν το 1,5% του κάθε περιφερειακού προγράμματος. Για τη βραχυχρόνια μίσθωση επεκτείνεται η απαγόρευση στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Στις περιοχές που ήδη ισχύει η απαγόρευση αν ένα ακίνητο πουληθεί να μπορεί να μπαίνει μόνο σε μακροχρόνια μίσθωση. Για να στραφούν ιδιωτικές επενδύσεις στην προσιτή κατοικία. Οσες το κάνουν και διαθέσουν τα ακίνητα για 10 χρόνια σε μακροχρόνια ενοικίαση τα μισθώματα θα εκπίπτουν από τον φόρο εισοδήματος των νομικών προσώπων. Πολεοδομική πρόβλεψη θα επιτρέπει την γρήγορη μετατροπή υφιστάμενων ακινήτων που μέχρι σήμερα δεν ήταν για οικιστική χρήση.

Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι προωθείται η ρύθμιση για την μετατροπή των δανείων σε ελβετικό φράγκο σε δάνεια σε ευρώ. Θα προβλέπεται «κούρεμα», ενώ θα επιτρέπεται η επιμήκυνση του δανείου για έως και πέντε χρόνια.

Φάμελλος: Το αίτημα των εκλογών αποκτά μεγαλύτερη αξία και αναγκαιότητα

Ταξικό, ανεπαρκή, άδικο και αντιαναπτυξιακό χαρακτήρισε ο Σωκράτης Φάμελλος τον νέο κρατικό Προϋπολογισμό, τονίζοντας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ όχι απλώς θα τον καταψηφίσει, αλλά θα δώσει όλες του τις δυνάμεις για μία προοδευτική κυβέρνηση που θα τον ανατρέψει.

«Η χώρα μας έχει ανάγκη την αλλαγή κυβέρνησης», είπε τονίζοντας ότι αυτή η θέση δεν αφορά μικροκομματικούς υπολογισμούς, αλλά συνιστά «θέμα κοινωνικού συμφέροντος, εθνικής ανάγκης».

«Το αίτημα των εκλογών αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη αξία και αναγκαιότητα γιατί είναι κοινωνική φωνή, κοινωνική ανάγκη, κοινωνική απαίτηση», είπε, επισημαίνοντας όμως η απάντηση δεν είναι ο κατακερματισμός του προοδευτικού χώρου, ούτε η επιβίωση μικρών πολιτικών νησίδων.

«Χρειάζεται ενότητα, συνεργασία, όραμα. Η ενότητα και η συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων είναι μια ιστορική και κοινωνική αναγκαιότητα που μπορεί να δώσει όραμα στην κοινωνία».

Ανδρουλάκης: Πολιτική αλλαγή με σχέδιο, τόλμη και συνέπεια

Πολιτική αλλαγή αλλιώς «η χώρα θα παραμείνει στο τελευταίο βαγόνι της Ευρώπης υπό τη ΝΔ» ήταν η κατακλείδα της ομιλίας του Νίκου Ανδρουλάκη στη συζήτηση στη Βουλή για τον Προϋπολογισμό.

Υπογραμμίζοντας με μαύρο χρώμα τις βασικές πτυχές της κυβερνητικής πολιτικής, από την οικονομία, την ακρίβεια και τη φορολογία μέχρι τους θεσμούς και το δημογραφικό, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ προχώρησε και σε δεσμεύσεις εάν επιτευχθεί ο στόχος για πολιτική αλλαγή. Όπως ότι η κυβέρνησή του «θα βάλει κανόνες για να σταματήσουν τα κοράκια των funds να κρατούν σε ομηρία χιλιάδες οικογένειες και επιχειρήσεις».

Καταλήγοντας είπε πως «η χώρα και η κοινωνία έχει ανάγκη από σχέδιο, τόλμη και συνέπεια. Δεν έχει ανάγκη ούτε από Μεσσίες ούτε από αυτούς που σκύβουν το κεφάλι κάνοντας συμβιβασμούς με την ολιγαρχία».

Φάμελλος: Κοινωνικά άδικος και αντιαναπτυξιακός ο προϋπολογισμός

Σκληρή και εφ' όλης της ύλης επίθεση στην κυβέρνηση και στον πρωθυπουργό, εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, από το βήμα της Βουλής κατά την τοποθέτησή του και υπογράμμισε ότι «η χώρα έχει ανάγκη από αλλαγή κυβέρνησης».

Είπε για τον Προϋπολογισμό: «Φέρατε ένα προϋπολογισμό ίδιο και χειρότερο από τα προηγούμενα χρόνια. Μνημονιακό χωρίς μνημόνια. Που οδηγεί σε μεγαλύτερη φτωχοποίηση. Σε δημογραφική κατάρρευση και ερήμωση της περιφέρειας. Σε διάλυση της αγροτικής παραγωγής. Σε μεγαλύτερη φορολεηλασία αλλά και αισχροκέρδεια και κάνει τους ισχυρούς φίλους της κυβέρνησης και της γαλάζιες ακρίδες να γίνουν ακόμα πλουσιότεροι».

Κατέθεσε τις διαφορετικές προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ για τη στέγη: «Δημόσια πολιτική στέγης, κοινωνική κατοικία με παροχή 15.000 κοινωνικών κατοικιών ετησίως, με "πράσινα" κτίρια με χαμηλά ενοίκια. Δημόσιες φοιτητικές εστίες και κατοικίες για τους δημόσιους λειτουργούς σε νησιά και δυσπρόσιτες περιοχές».

Αναφέρθηκε στην υγεία και στην παιδεία λέγοντας: «Η Ελλάδα βρίσκεται στην πρώτη θέση και με διαφορά από τις άλλες χώρες της Ε.Ε. σε ανεκπλήρωτες ιατρικές ανάγκες. Σχεδόν ένας στους τέσσερις πολίτες χαμηλού εισοδήματος, σύμφωνα με τη Eurostat δηλώνει ότι δεν μπόρεσε να καλύψει ιατρική ανάγκη σε αντίθεση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο που είναι 3,6%. Πρώτοι είμαστε στην Ε.Ε. και στις ιδιωτικές δαπάνες για την Παιδεία. Τα νοικοκυριά στην Ελλάδα ξοδεύουν το τριπλάσιο από ό,τι στην Ε.Ε. για εκπαιδευτικές δαπάνες. Αλλά, τι να περιμένεις από μία κυβέρνηση που κατά παράβαση του Συντάγματος βάφτισε τα ιδιωτικά κολέγια, Πανεπιστήμια, ώστε να ωφελούνται οι επιχειρηματίες - φίλοι σας…».

Κουτσούμπας: Ο αντιλαϊκός προϋπολογισμός απορρίπτεται

«Ενώνουμε τη φωνή μας με τους εργαζόμενους, τους αυτοαπασχολούμενους, τους φοιτητές που βρίσκονται σήμερα στους δρόμους με απεργίες, στάσεις εργασίας, συλλαλητήρια και καταρρίπτουν το κυβερνητικό αφήγημα περί "κοινωνικά δίκαιου" προϋπολογισμού. Ενώνουμε τη φωνή μας με τους βιοπαλαιστές αγρότες στα μπλόκα, οι οποίοι με τον συγκλονιστικό μεγαλειώδη αγώνα τους και έχοντας τη στήριξη όλου του λαού σας στρίμωξαν για τα καλά και σας ανάγκασαν τουλάχιστον να αναγνωρίσετε τα δίκαια αιτήματά τους. Δώστε συγκεκριμένες λύσεις τώρα που θα εξασφαλίζουν την επιβίωσή τους», είπε ο γ.γ. της Κ.Ε. του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας στην ομιλία του.

Αναφερόμενος στην εκλογή του Κυριάκου Πιερρακάκη -ο οποίος είναι και οι εισηγητής του προϋπολογισμού- ως επικεφαλή του Εurogroup σημείωσε ότι «αυτό που επιβραβεύεται είναι η συνέπειά σας στην εφαρμογή όλων των αντιλαϊκών κατευθύνσεων της Ε.Ε.. Αυτές θα κληθεί να υπηρετήσει και ο κ. Πιερρακάκης από τη νέα του θέση».

Ο Δ. Κουτσούμπας είπε ότι «δεν μπορεί να γίνει σοβαρή συζήτηση για τον προϋπολογισμό αν δεν ληφθούν υπόψη τα αδιέξοδα που αντιμετωπίζει η Ε.Ε. στο σύνολό της και ποιες είναι οι κατευθύνσεις της για τα επόμενα χρόνια» και υπογράμμισε ότι «αυτό που καθορίζει τα πάντα στην σάπια Ε.Ε. των μονοπωλίων είναι η πολεμική της προετοιμασία μέσα σε συνθήκες που χάνει συνεχώς έδαφος και βρίσκεται πίσω από τις ΗΠΑ και την Κίνα σε όλους τους κρίσιμους τομείς και θέλει με κάθε τρόπο να ανακτήσει αυτό το έδαφος».

Χαρίτσης: Αυτός είναι ο πρώτος πολεμικός προϋπολογισμός

Για τον «πρώτο πολεμικό προϋπολογισμό» και τον «τελευταίο με τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης» έκανε λόγο ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης.

Προτού αναφερθεί στα οικονομικά στοιχεία, ο Αλ. Χαρίτσης καταλόγισε στην κυβέρνηση ότι επιχειρεί «πλιάτσικο των θεσμών», «μια πρωτοφανή καταβαράθρωση των θεσμών, μια πρωτοφανή απώλεια κύρους και αξιοπιστίας που οδηγεί τους πολίτες σε μια τρομακτική απώλεια εμπιστοσύνης», λόγω των συνεχών σκανδάλων και των προσπαθειών συγκάλυψής τους. «Η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι αποκλειστικά υπεύθυνη για την πρωτοφανή διάρρηξη της εμπιστοσύνης των πολιτών απέναντι σε θεσμούς, τη Δικαιοσύνη, τη Βουλή», είπε χαρακτηριστικά.

Όσον αφορά τον προϋπολογισμό, υπογράμμισε ότι αποτυπώνει τις «πολιτικές επιλογές» και τις «προτεραιότητες» της κυβέρνησης. Ειδικότερα, αναφέρθηκε στις προβλέψεις για την ανάπτυξη τα επόμενα χρόνια, σημειώνοντας ότι ο προϋπολογισμός του 2026 είναι ο τελευταίος προϋπολογισμός με «τεχνητή αναπνοή» και στη συνέχεια «η ανάπτυξη πάει στον πάτο». Σχολίασε, δε ότι, παρ' όλ' αυτά η κυβέρνηση «πανηγυρίζει» και μιλάει για «σύγκλιση» με την Ευρώπη την ώρα που η «Ελλάδα δεν έχει απλώς περιφερειακές ανισότητες, αλλά βιώνει κατάρρευση στην περιφέρεια και ερημοποίηση της υπαίθρου».

Βελόπουλος: Είναι ο προϋπολογισμός των «Τζιτζήδων» και των «Φραπέδων

Πυρά κατά της κυβέρνησης για την πολιτική της εκτόξευσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, στην ομιλία του για την κύρωση του κρατικού προϋπολογισμού του 2026, τον οποίο χαρακτήρισε ως «προϋπολογισμό των Τζιτζήδων» και των «Φραπέδων», ενώ υποστήριξε ότι ο πρωθυπουργός «έκανε δύο Ελλάδες, των φτωχών και των πλουσίων».

Παράλληλα, χαρακτήρισε ως «απαράδεκτη την εικόνα του Κοινοβουλίου» και προσέθεσε: «Απουσιάζει ο πρωθυπουργός από την σημερινή συνεδρίαση, ενώ μιλούν οι αρχηγοί των κομμάτων. Με την στάση του αυτή απαξιώνει την Βουλή. Δείχνει ότι δεν τον ενδιαφέρει ο θεσμικός του ρόλος».

Όσον αφορά στον προϋπολογισμό του 2026, ισχυρίστηκε: «Φτιάξατε προϋπολογισμούς από το 2019 για να εξυπηρετείτε τις γαλάζιες ακρίδες. Προϋπολογισμούς φτιαγμένους στα μέτρα του Φραπέ-Τζιτζή, του Χασάπη, του Μαγειρία και της κάθε Πόπης. Καταργήσατε όλες τις φοροαπαλλαγές και αφήνετε την φοροαπαλλαγή για την χρηματοδότηση βουλευτών, ευρωβουλευτών από ιδιώτες. Σοβαρά τώρα; Είναι αυτό διάφανο;», αναρωτήθηκε.

Νατσιός: Η ερήμωση της υπαίθρου συνιστά εθνική απειλή

Με έκκληση για «στήριξη των αγροτών» ξεκίνησε την ομιλία του στη Βουλή , ο πρόεδρος της Νίκης Δημήτρης Νατσιός.

«Σώσατε τις τράπεζες, σώστε και τους αγρότες», ανέφερε χαρακτηριστικά και είπε πως «η εξαφάνιση του πρωτογενούς τομέα συνιστά εθνική απειλή».

«Η συζήτηση του φετινού προϋπολογισμού διεξάγεται υπό τη σκιά αρνητικών δεδομένων που βλάπτουν τον Ελληνισμό στο εσωτερικό και το εξωτερικό και αλλάζουν ραγδαία τους συσχετισμούς», ανέφερε, ενώ έκανε λόγο για «ραγδαία επιδείνωση των οικονομικών προβλέψεων».

«Η κυβέρνηση», συνέχισε, «το ομολογεί με την υπογραφή της στο τετραετές μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα που κατέθεσε στην Κομισιόν, ότι έρχονται χειρότερες μέρες».

Κωνσταντοπούλου: Κανένας προϋπολογισμός δεν έχει τύχη αν δεν στηρίζει την κοινωνία

Σφοδρή επίθεση εξαπέλυσε στην κυβέρνηση και προσωπικά στον πρωθυπουργό, η Ζωή Κωνσταντοπούλου, για τον οποίο είπε ότι «κανένας προϋπολογισμός δεν μπορεί να έχει τύχη αν δεν είναι υποστηρικτικός προς την κοινωνία και τα κοινωνικά αγαθά».

«Σε αυτή τη συζήτηση του προϋπολογισμού, αυτό που με εκκωφαντικό τρόπο αναδίδεται μέσα από την απουσία και μέσα από τη σιωπή και μέσα από την άδεια αίθουσα, είναι ότι τον προϋπολογισμό του 2026, καταθέτει μια κυβέρνηση απερχόμενη και τρομοκρατημένη. Μια κυβέρνηση που δεν τόλμησε καν να εκπροσωπηθεί στη συζήτηση από όλους τους υπουργούς της. Μια κυβέρνηση που στην έναρξη της τελικής φάσης των ομιλιών των πολιτικών αρχηγών εκπροσωπείται στα κυβερνητικά έδρανα μόνον από υφυπουργούς», δήλωσε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας και επισήμανε:

«Ένας πρωθυπουργός έμφοβος, τρομοκρατημένος, απερχόμενος, ο κ. Μητσοτάκης, παίζει τα ρέστα του, γιατί με όρους τζόγου εκτυλίσσεται η διακυβέρνηση όλων των τελευταίων ετών. Παίζει τα ρέστα του σε τρομοκρατία, σε εκβιασμούς, σε κατατρομοκράτηση των αγωνιζόμενων κοινωνικών ομάδων… Ο κ. Μητσοτάκης προσπαθεί να κρατηθεί με νύχια και με δόντια στην εξουσία».