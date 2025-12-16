Ανδρουλάκης: Πολιτική αλλαγή με σχέδιο, τόλμη και συνέπεια

Πολιτική αλλαγή αλλιώς «η χώρα θα παραμείνει στο τελευταίο βαγόνι της Ευρώπης υπό τη ΝΔ» ήταν η κατακλείδα της ομιλίας του Νίκου Ανδρουλάκη στη συζήτηση στη Βουλή για τον Προϋπολογισμό.

Υπογραμμίζοντας με μαύρο χρώμα τις βασικές πτυχές της κυβερνητικής πολιτικής, από την οικονομία, την ακρίβεια και τη φορολογία μέχρι τους θεσμούς και το δημογραφικό, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ προχώρησε και σε δεσμεύσεις εάν επιτευχθεί ο στόχος για πολιτική αλλαγή. Όπως ότι η κυβέρνησή του «θα βάλει κανόνες για να σταματήσουν τα κοράκια των funds να κρατούν σε ομηρία χιλιάδες οικογένειες και επιχειρήσεις».

Τα βασικά σημεία της κριτικής του στην κυβέρνηση:

Ενώ μιλάτε για μείωση συντελεστών, στην πράξη αφήνετε τον πληθωρισμό να λειτουργεί ως κρυφός φόρος μέσω της κατανάλωσης και να ροκανίζει το εισόδημα των πολιτών.

Στην Ελλάδα περίπου τα μισά κρατικά έσοδα προέρχονται από έμμεση φορολογία. Βρισκόμαστε στην 5η θέση μεταξύ των χωρών με τη μεγαλύτερη εξάρτηση από έμμεσους φόρους.

Οι ασφαλιστικές εισφορές είναι από τις υψηλότερες στην Ευρώπη. Και ενώ μιλάτε διαρκώς για ελάφρυνση της εργασίας, την περίοδο 2021–2024 η φορολογική επιβάρυνση του μέσου άγαμου εργαζόμενου αυξήθηκε κατά δύο ποσοστιαίες μονάδες.

Τα καρτέλ κάνουν πάρτι, η οικονομία εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σημαντικά υψηλότερες πληθωριστικές πιέσεις σε σχέση με την υπόλοιπη ευρωζώνη.

Την ώρα που νοικοκυριά και μικρομεσαίες επιχειρήσεις δυσκολεύονται να σταθούν όρθιες τα πιστωτικά ιδρύματα καταγράφουν υπερκέρδη.

Πρόταση: μεγαλύτερο ποσοστό των κερδών να πηγαίνει στη μείωση του αναβαλλόμενου φόρου αντί στη διανομή παχυλών μερισμάτων, ώστε να μην χρειαστεί ποτέ να μεταφερθεί το κόστος στους φορολογούμενους.

Ο αγρότης που βρίσκεται σε αδιέξοδο και βλέπει τα όσπρια που παράγει να πωλούνται στο ράφι τρεις, πέντε ή και δεκαπέντε φορές πάνω από την τιμή που τα πούλησε ο ίδιος, τι θα κάνει; Θα μείνει σπίτι του να παρακολουθεί την καταστροφή του ή θα πάει στα μπλόκα;

Αυτός που βλέπει να εξαπλώνεται η ευλογιά και σφαγιάζονται μισό εκατομμύρια ζώα, που βλέπει δηλαδή να εξαφανίζεται το βιος του, θα μείνει στο σπίτι του ή θα πάει στα μπλόκα;

Αυτοί που είδαν στους λογαριασμούς τους να μπαίνουν τα μισά χρήματα της βασικής ενίσχυσης θα κάτσουν σπίτι τους ή θα πάνε στα μπλόκα;

Αυτοί που βλέπουν το κόστος παραγωγής να απογειώνεται: 72,3% στα λιπάσματα, 55% στις κτηνιατρικές υπηρεσίες, 40% στις ζωοτροφές, θα κάτσει σπίτι του ή θα πάει στα μπλόκα;

Αυτοί που βλέπουν τους αετονύχηδες να κυκλοφορούν με τις Πόρσε και τις Φεράρι από το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, θα κάτσουν σπίτι τους ή θα πάνε στα μπλόκα;

Καταλήγοντας είπε πως «η χώρα και η κοινωνία έχει ανάγκη από σχέδιο, τόλμη και συνέπεια. Δεν έχει ανάγκη ούτε από Μεσσίες ούτε από αυτούς που σκύβουν το κεφάλι κάνοντας συμβιβασμούς με την ολιγαρχία».

Κλείνοντας την ομιλία του, τόνισε ότι η χώρα και η κοινωνία έχει ανάγκη από σχέδιο, τόλμη και συνέπεια, ενώ υπονοώντας τον Αλέξη Τσίπρα, πρόσθεσε: «Δεν έχει ανάγκη ούτε από Μεσσίες ούτε από αυτούς που σκύβουν το κεφάλι κάνοντας συμβιβασμούς με την ολιγαρχία».

*Δείτε ολόκληρη την ομιλία του προέδρου του ΠΑΣΟΚ δεξιά στη στήλη Συνοδευτικό Υλικό.