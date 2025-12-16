Φάμελλος: Το αίτημα των εκλογών αποκτά μεγαλύτερη αξία και αναγκαιότητα

Ταξικό, ανεπαρκή, άδικο και αντιαναπτυξιακό χαρακτήρισε ο Σωκράτης Φάμελλος τον νέο κρατικό Προϋπολογισμό, τονίζοντας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ όχι απλώς θα τον καταψηφίσει, αλλά θα δώσει όλες του τις δυνάμεις για μία προοδευτική κυβέρνηση που θα τον ανατρέψει.

«Η χώρα μας έχει ανάγκη την αλλαγή κυβέρνησης», είπε τονίζοντας ότι αυτή η θέση δεν αφορά μικροκομματικούς υπολογισμούς, αλλά συνιστά «θέμα κοινωνικού συμφέροντος, εθνικής ανάγκης».

«Το αίτημα των εκλογών αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη αξία και αναγκαιότητα γιατί είναι κοινωνική φωνή, κοινωνική ανάγκη, κοινωνική απαίτηση», είπε, επισημαίνοντας όμως η απάντηση δεν είναι ο κατακερματισμός του προοδευτικού χώρου, ούτε η επιβίωση μικρών πολιτικών νησίδων.

«Χρειάζεται ενότητα, συνεργασία, όραμα. Η ενότητα και η συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων είναι μια ιστορική και κοινωνική αναγκαιότητα που μπορεί να δώσει όραμα στην κοινωνία».

Υψώνοντας τους τόνους ο κ. Φάμελλος είπε, απευθυνόμενος στον πρωθυπουργό:

«Κύριε Μητσοτάκη σας θέτω προ των ευθυνών σας για το μέλλον της Ελλάδας. Έχετε βάλει με την υπογραφή σας μια ωρολογιακή βόμβα στα θεμέλια της κοινωνίας, δεν ασχολείστε με τα ουσιαστικά προβλήματα της κοινωνίας.

Ο προϋπολογισμός δεν δίνει απαντήσεις στα μεγάλα ζητήματα που αντιμετωπίζει η χώρα μας, δεν δημιουργεί τις συνθήκες για να υπάρξει προοπτική.

Εκτίθεστε ανεπανόρθωτα με τους αγρότες στους δρόμους, δεν ντρέπεστε να φέρνετε έναν προϋπολογισμό με μείωση 241 εκατομμύρια ευρώ στα κονδύλια του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Θέλετε τους αγρότες εξαθλιωμένους και σε απόγνωση», τόνισε, υπογραμμίζοντας ότι η κυβέρνηση προσφέρει «ακρίβεια, κλοπή επιδοτήσεων, σκάνδαλα».

Μεταξύ άλλων, επανέλαβε την πρόταση να φορολογηθούν τα υπερκέρδη των καρτέλ σε τράπεζες, ενέργεια και εφοδιαστική αλυσίδα, ώστε να δημιουργηθεί ένα νέο Εθνικό Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο θα στηρίξει τους νέους, την ύπαιθρο, τους μικρομεσαίους επαγγελματίες

«Αρνείστε πεισματικά να υιοθετήσετε την πρόταση μας για αναστολή του ΦΠΑ για έναν χρόνο στα βασικά είδη διατροφής και στα φάρμακα και μετά την ένταξη τους σε χαμηλό συντελεστή ΦΠΑ, παρότι το προτείνει η Ευρώπη με Οδηγία», σημείωσε.