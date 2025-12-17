Στο 1,7 δισ. ευρώ ο παράνομος τζόγος στην Ελλάδα

Για της προκλήσεις με τις οποίες βρίσκεται αντιμέτωπη η οργανωμένη αγορά τυχερών παιγνίων και ιδίως για τον παράνομο τζόγο και τις οικονομικές και κοινωνικές του επιπτώσεις τοποθετήθηκε ο νέος πρόεδρος της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π) Αντώνης Βαρθολομαίος σε συνάντηση που είχε με τους δημοσιογράφους.

Παράλληλα, ο κ. Βαρθολομαίος μίλησε για τις νομοθετικές ρυθμίσεις που έρχονται το επόμενο διάστημα, αλλά και για το πότε αναμένονται να ανοίξουν τα καζίνο σε Ελληνικό και Μαρούσι.

Ο νέος πρόεδρος της ΕΕΕΠ χαρακτήρισε τον ανταγωνισμό και τον παράνομο τζόγο ως μερικές από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για την οργανωμένη αγορά τυχερών παιγνίων, ενώ όπως τόνισε ο παράνομος τζόγος στην Ελλάδα σύμφωνα με εκτιμήσεις ανέρχεται στα 1,6-1,7 δισ. ευρώ, ποσό που όχι μόνο υπονομεύει τα δημόσια έσοδα, αλλά ενισχύει και σκιώδεις πρακτικές.

Σήμερα εκτιμάται ότι περίπου 80% της αγοράς είναι νόμιμο και 20% παράνομο, γεγονός που όπως σχολίασε ο κ. Βαρθολομαίος αποτυπώνει τη μερική πρόοδο αλλά και το μέγεθος της πρόκλησης που παραμένει.

Ρυθμιστικό κενό στο online gaming

Την ίδια ώρα, όπως υπογράμμισε η εποπτεία και ο έλεγχος υστερούν, ιδίως στο διαδικτυακό περιβάλλον. Μάλιστα, τη στιγμή που τα επίγεια καζίνο βρίσκονται σήμερα σε καλή φάση ωρίμανσης και προσαρμογής, στο online κομμάτι τα τελευταία χρόνια έχει δημιουργηθεί ένα σημαντικό ρυθμιστικό χάσμα όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Βέβαια, σύμφωνα με τον ίδιο η προοπτική είναι τεράστια σε βάθος χρόνου, καθώς η ορθότερη ρύθμιση και η αποτελεσματικότερη εποπτεία μπορούν να καταστήσουν την αγορά πιο αποδοτική και πιο ασφαλή. Στο πλαίσιο αυτό ανέφερε το παράδειγμα άλλων κλάδων, όπως τις τράπεζες, όπου τα συστήματα ελέγχου και συμμόρφωσης χρειάστηκαν πάνω από 20 χρόνια για να προσαρμοστούν.

«Η εμπειρία αυτή αναδεικνύει τη σημασία της γνώσης και της ενεργού εμπλοκής των ρυθμιστικών αρχών», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η κοινωνική διάσταση του παράνομου τζόγου

Ωστόσο, ο κ. Βαρθολομαίος τόνισε ότι βασική αρχή της ρύθμισης της αγοράς παιγνίων είναι ότι δεν αφορά μόνο τους αριθμούς και τα έσοδα, αλλά πρωτίστως την κοινωνία. Μάλιστα, όπως τόνισε η κοινωνική ευθύνη είναι τεράστια, καθώς είναι ενδεικτικό το γεγονός ότι με βάση τα στοιχεία ευρωπαϊκής μελέτης 1 στους 3 μαθητές λυκείου έχει έρθει σε επαφή με παράνομο τζόγο. Για τον λόγο αυτό όπως είπε κάθε ενέργεια καταστολής του παράνομου τζόγου ισοδυναμεί με άμεση προστασία της κοινωνίας.

Πιο συγκεκριμένα, όπως εξήγησε ο πρόεδρος της ΕΕΕΠ για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του φαινομένου, απαιτούνται περισσότερες αρμοδιότητες, πρόσθετες νομοθετικές διατάξεις, καθώς και δυνατότητα προσέλκυσης ικανών και εξειδικευμένων στελεχών.

Στην κατεύθυνση αυτή, σύμφωνα με τον κ. Βαρθολομαίο έχει συσταθεί ουσιαστικά μια «ομάδα κρούσης», με στόχο την αντιμετώπιση φαινομένων που πλήττουν τόσο την οικονομία όσο και την κοινωνία.

Τι θα περιλαμβάνει το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο

Μάλιστα με αφορμή το παράδειγμα της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο κ. Βαρθολομαίος ανέφερε απαντώντας σε σχετική ερώτηση πως μέχρι το 2020 ίσχυε μεταβατικό πλαίσιο, το οποίο οδήγησε σε «ξεχείλωμα» της αγοράς, με μεγάλο αριθμό πρακτορείων και γκρίζες ζώνες λειτουργίας. Ωστόσο, όπως αποκάλυψε εντός των επόμενων μηνών αναμένεται νομοθετική ρύθμιση για τον παράνομο τζόγο, με διατάξεις που θα θωρακίζουν θεσμικά το έργο της εποπτικής αρχής.

Όπως σημείωσε υπάρχει διάθεση από το υπουργείο για πιο συστηματική οργάνωση της επιχειρησιακής αντιμετώπισης του φαινομένου. Επίσης, επισήμανε ότι και η συνεργασία με τους νόμιμους παρόχους είναι στενή, ξεκινώντας από τον ΟΠΑΠ, διότι τα αιτήματά τους ταυτίζονται σε μεγάλο βαθμό με τους στόχους της Πολιτείας και της εποπτικής αρχής.

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι ο νέος νόμος για τα καζίνο φιλοδοξεί να καταστήσει τον κλάδο μοχλό ανάπτυξης. Ξεκαθάρισε όμως ότι το θεσμικό πλαίσιο διαχωρίζει σαφώς τα IRC (Integrated Resort Casinos) από τα κλασικά καζίνο.

Αναφορικά με τα καζίνο στο Μαρούσι και στο Ελληνικό ο κ. Βαρθολομαίος σημείωσε ότι αναμένεται να ανοίξουν το 2028, αλλά όπως είπε ταυτόχρονα υπάρχουν και ανοικτά ζητήματα, όπως η περίπτωση του St. George, καθώς και η πιθανή ανάπτυξη καζίνο στις Γούρνες, η οποία χαρακτηρίζεται ως πρώτης τάξεως ευκαιρία.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΕΕΕΠ ίσως χρειαστούν αλλαγές και στο φορολογικό πλαίσιο, ώστε να ενισχυθεί η νομιμότητα, η βιωσιμότητα των επενδύσεων και η αποτελεσματική καταπολέμηση του παράνομου τζόγου.

Από την άλλη, όσον αφορά τα ζητήματα ανταγωνισμού και τον ρόλο των θεσμικών οργάνων ο πρόεδρος της ΕΕΕΠ σχολίασε πως ορισμένες περιπτώσεις, όπως σε αποφάσεις της Επιτροπής Ανταγωνισμού (ΕΠΑΝΤ), ζητήθηκαν στοιχεία, αλλά όχι η άποψη της εποπτικής αρχής των παιγνίων, γεγονός που δημιουργεί θεσμικό προβληματισμό.

Αν και όπως είπε τυπικά δεν απαιτείται η γνώμη της, εγείρεται ζήτημα ουσίας, καθώς οι επιπτώσεις των αποφάσεων αυτών καταλήγουν να βαραίνουν την εποπτική αρχή. Ιδίως σε περιπτώσεις αλλαγής μετοχικής σύνθεσης ή συγκέντρωσης ομίλων με διαφορετικά brands, η τελική «καυτή πατάτα» της εποπτείας περνά στην αρμόδια αρχή παιγνίων.

Με αφορμή την υπόθεση εξαγοράς της Novibet από την Allwyn, και τις επιφυλάξεις της Επιτροπής Ανταγωνισμού ο κ. Βαρθολομαίος απάντησε ότι ζητήθηκαν στοιχεία από την Επιτροπή Ανταγωνισμού, αλλά όχι η άποψη της εποπτικής αρχής των παιγνίων.

Συγκεκριμένα, ο ίδιος δήλωσε ότι: «Η ΕΠΑΝΤ μας ζήτησε στοιχεία. Δεν ζήτησε την άποψη μας και αυτό για εμένα είναι λίγο παράξενο. Θα έπρεπε να ζητηθεί η άποψη της ΕΕΕΠ. Είναι λίγο παράξενο να μην μας ρωτήσουν. Κακώς που δεν ερωτηθήκαμε. Θεσμικά δεν απαιτείται η γνώμη μας, θα έχει αποφανθεί για εμάς. Την καυτή πατάτα θα την έχουμε εμείς».

«Είναι σαν να επιχειρείται μια συγχώνευση στον τραπεζικό τομέα και να μην ζητείται η άποψη του κ. Στουρνάρα», συμπλήρωσε ο ίδιος.