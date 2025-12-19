Προσφεύγει ξανά στο ΣτΕ ο δήμος Καλαμαριάς για τη μαρίνα Αρετσούς

Στο Συμβούλιο της Επικρατείας θα προσφύγει εκ νέου ο δήμος Καλαμαριάς λίγες ημέρες μετά την προκήρυξη από το Υπερταμείο διεθνούς διαγωνισμού για την παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης, λειτουργίας, διαχείρισης και εκμετάλλευσης της Μαρίνας Καλαμαριάς (Αρετσούς).

Με ομόφωνη απόφασή της, η δημοτική επιτροπή του δήμου Καλαμαριάς αναμένεται να προχωρήσει «στην άσκηση αίτησης ακύρωσης και αίτησης αναστολής εκτέλεσης» της σχετικής πρόσκλησης υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε. (ΕΕΣΥΠ).

Η δημοτική επιτροπή εκτίμησε ότι η εκκίνηση του διαγωνισμού ανακοινώθηκε από το Υπερταμείο ενώ εκκρεμούν σοβαρές δικαστικές κρίσεις και παρά τις επανειλημμένες αρνητικές γνωμοδοτήσεις των τοπικών οργάνων. Για τον λόγο αυτό, αποφάσισε την άμεση προσφυγή στο ανώτατο δικαστήριο, ζητώντας τόσο την ακύρωση, όσο και την αναστολή εκτέλεσης της πράξης.

Σύμφωνα με την εισήγηση της νομικής υπηρεσίας, η απόφαση βασίζεται στο συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα διοικητικής αυτοτέλειας των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και στην αρμοδιότητα της δημοτικής επιτροπής να προασπίζει το τοπικό δημόσιο συμφέρον μέσω ένδικων μέσων.

Με βάση τη σχετική απόφαση, ο Δήμος επαναλαμβάνει ότι δεν αντιτίθεται στην αναβάθμιση της μαρίνας, αλλά στην προοπτική μιας υπερδομημένης ανάπτυξης που θα αλλοιώσει τον χαρακτήρα του παραλιακού μετώπου και θα αποκλείσει τους πολίτες από έναν δημόσιο χώρο ιστορικής και κοινωνικής σημασίας.

Η απόφαση ελήφθη στην τακτική συνεδρίαση της δημοτικής επιτροπής, στις 18 Δεκεμβρίου 2025, με την αιτιολογία του κατεπείγοντος, λόγω της άμεσης έναρξης διεθνούς διαγωνιστικής διαδικασίας.

Υπενθυμίζεται ότι η αξιοποίηση της μαρίνας Αρετσούς εντάχθηκε από το 2012 στο πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων, με τη μεταβίβαση του δικαιώματος παραχώρησης στο ΤΑΙΠΕΔ και, στη συνέχεια, στην ΕΕΣΥΠ.

Το χρονικό

Ο δήμος Καλαμαριάς έχει διατυπώσει από το 2020 τη θέση του υπέρ της αναβάθμισης της μαρίνας, υπό αυστηρούς όμως όρους που διασφαλίζουν τον δημόσιο χαρακτήρα της, την ελεύθερη πρόσβαση των πολιτών και την προστασία του περιβάλλοντος.

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της διαβούλευσης για τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, το δημοτικό συμβούλιο ζήτησε η μαρίνα να παραμείνει τουριστική υποδομή ήπιας ανάπτυξης, χωρίς τσιμεντοποίηση, αποκλείοντας τη μετατροπή της σε περίκλειστη περιοχή real estate. Μεταξύ άλλων, πρότεινε χαμηλό συντελεστή δόμησης, περιορισμένο ύψος κτιρίων, μικρές εμπορικές χρήσεις, προστασία των πευκόφυτων εκτάσεων και πρόβλεψη για τον ελλιμενισμό των επαγγελματιών αλιέων.

Τον Ιανουάριο του 2021 το ΤΑΙΠΕΔ προχώρησε στην προκήρυξη διεθνούς διαγωνισμού για την παραχώρηση της μαρίνας, πριν την ολοκλήρωση του προβλεπόμενου χωροταξικού και περιβαλλοντικού σχεδιασμού. Ο Δήμος αντέδρασε με εξώδικα, αποφάσεις των συλλογικών του οργάνων και προσφυγές στη Δικαιοσύνη. Το 2022, το ΣτΕ έκανε δεκτή αίτηση ακύρωσης του Δήμου και ακύρωσε την επίμαχη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Το 2023 εγκρίθηκε με Προεδρικό Διάταγμα ο Γενικός Σχεδιασμός της μαρίνας, με ρυθμίσεις που, σύμφωνα με τον δήμο, αποκλίνουν σημαντικά από τις αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου. Κατά του Προεδρικού Διατάγματος αυτού ο δήμος Καλαμαριάς άσκησε νέα αίτηση ακύρωσης, η οποία συζητήθηκε τον Μάιο του 2025 και εκκρεμεί η έκδοση απόφασης.

Παράλληλα, το 2024 κατατέθηκε Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο αξιοποίησης της μαρίνας, η οποία απορρίφθηκε τόσο από τη Μητροπολιτική Επιτροπή Θεσσαλονίκης όσο και από το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμαριάς, που ζήτησε την αναστολή κάθε σχετικής διαδικασίας μέχρι να αποφανθεί το Συμβούλιο της Επικρατείας.

Τέλος, τον Σεπτέμβριο του 2025 εκδόθηκε Κοινή Υπουργική Απόφαση για τη χωροθέτηση και την έγκριση περιβαλλοντικών όρων της μαρίνας, γεγονός που ο δήμος χαρακτηρίζει ως αιφνιδιαστικό και αντίθετο στο πνεύμα της τοπικής αυτοδιοικητικής αυτοτέλειας.