Τα top picks της Χρυσοχοΐδης για την επόμενη χρονιά

H επενδυτική περίπτωση της Ελλάδας παραμένει ισχυρή, επισημαίνει η Ν. Χρυσοχοΐδης σε ανάλυσή της για την επόμενη χρονιά.

Η Ελλάδα υπερέβη τον μέσο όρο της ΕΕ σε ανάπτυξη ΑΕΠ το 2025 και αναμένεται να το επαναλάβει το 2026. Η πολιτική σταθερότητα, δεδομένης της μονοκομματικής κυβέρνησης και της απουσίας εκλογών εντός του 2026, είναι το βασικό μας σενάριο.

Η χώρα ευθυγραμμίζεται με τις βασικές προτεραιότητες της Ευρώπης για την επόμενη δεκαετία, που είναι η ενίσχυση της άμυνας και η εξασφάλιση ενεργειακής αυτάρκειας. Η Ελλάδα έχει καταστεί καθαρός εξαγωγέας ενέργειας και λειτουργεί εδώ και δεκαετίες με αμυντικές δαπάνες άνω του 2% του ΑΕΠ. Ο τουρισμός συνεχίζει να επεκτείνεται πέρα από την παραδοσιακή καλοκαιρινή περίοδο, με τους μήνες Απρίλιο, Μάιο, Σεπτέμβριο και Οκτώβριο να συνεισφέρουν όλο και μεγαλύτερο μερίδιο στις ετήσιες εισροές.

Το Ταμείο Ανάκαμψης

Στο περσινό μας report είχαμε σημειώσει πως προκειμένου να κατακτηθεί υψηλότερη αναπτυξιακή δυναμική (potential GDP growth) μέσω του Ταμείου Ανθεκτικότητας και Ανάκαμψης (RRF), θα έπρεπε τα κονδύλια να διαχυθούν σε μεγαλύτερο βαθμό, γράφει η χρηματιστηριακή. Ωστόσο, η χώρα δείχνει να έχασε μία ιστορική ευκαιρία. Το μέγεθος του RRF αντιπροσώπευε έναν καταλύτη ανάπτυξης που εμφανίζεται μια φορά στα 30 χρόνια.

Το 2022, η Ελλάδα αναμενόταν να κινητοποιήσει κοντά στα €60 δισ. σε μία οικονομία των $220 δισ. Τρία χρόνια μετά, έχουν αξιοποιηθεί μόλις €23,4 δισ. -τα μισά σε επιχορηγήσεις, τα μισά σε δάνεια. Με τη λήξη του RRF τον Αύγουστο του 2026, υπολογίζουμε ότι θα έχουν απορροφηθεί επιπλέον €6 δισ., φτάνοντας στο μέσον από τον αρχικό προγραμματισμό.

Το εύρος και ο τρόπος κατανομής των κονδυλίων ενίσχυσαν τον ρυθμό ανάπτυξης του ΑΕΠ άνω του 2% επί τρία χρόνια, ωστόσο δεν κατάφεραν να δημιουργήσουν ικανές συνθήκες μακροπρόθεσμης ανάπτυξης του ΑΕΠ, ούτε και να εξασφαλίσουν ρυθμό ανάπτυξης 3% με 4% κατά τις χρονιές εκταμιεύσεων του RRF.

Οι προβλέψεις προβληματίζουν: το ΑΕΠ αναμένεται να αυξηθεί μεν κατά 2,4% το 2026, μετά όμως προβλέπεται ανάπτυξη 1,7% το 2027, 1,6% το 2028 και μόλις 1,3% το 2029. Οι κεφαλαιουχικές επενδύσεις αναμένεται επίσης να μειωθούν. Από €10,2 δισ. το 2026, την τελευταία χρονιά του RRF, σε €4,1 δισ. το 2027, €0,9 δισ. το 2028 και €0,8 δισ. το 2029.

Δυστυχώς, η χρηματοδότηση για το πρόγραμμα ReArm EU δεν θα είναι τόσο μεγάλη όσο είχε αρχικά εκτιμηθεί -στην Ελλάδα αναλογούν €787 εκατ. σε μία οικονομία των 257 δισ.

Η δημοσιονομική εικόνα της Ελλάδος είναι καλή. Τα spreads με τη Γερμανία έχουν μειωθεί κάτω από τις 70 μονάδες βάσης, ο δείκτης χρέους προς ΑΕΠ συνεχίζει να υποχωρεί και προβλέπεται να φτάσει το 120% το 2030, ενώ συνεχίζεται η καταγραφή πρωτογενών πλεονασμάτων.

Η απόφαση του Συμβουλίου της ΕΕ τον Ιούλιο να εγκρίνει επίσημα στα κράτη-μέλη την αύξηση των αμυντικών δαπανών κατά 1,5% του ΑΕΠ χωρίς να θεωρείται παραβίαση των κανόνων για το έλλειμμα, ενισχύει αυτή την εικόνα. Αξιοσημείωτο είναι ότι και οι τέσσερις οίκοι αξιολόγησης αναβάθμισαν κατά μία βαθμίδα την Ελλάδα το 2025, υπογραμμίζοντας την αυξανόμενη εμπιστοσύνη στο πιστωτικό προφίλ της χώρας.

Top picks για το 2026

Ακολουθώντας την ίδια διαδικασία με πέρυσι, λαμβάνοντας υπόψη το πιθανό περιθώριο ανόδου προς τις τιμές-στόχους μας, συνδυάζοντας την αναμενόμενη απόδοση μερίσματος και εξετάζοντας τα τρέχοντα πολλαπλάσια P/E και EV/EBITDA, μαζί με ένα μέτρο για το κόστος χρηματοδότησης και δύο δείκτες για τον βαθμό μόχλευσης, η Χρυσοχοΐδης καταλήγει στη λίστα κορυφαίων επιλογών.

Στοχεύουμε στην επιτυχημένη υλοποίηση του φιλόδοξου σχεδίου της Metlen για διπλασιασμό του EBITDA έως το 2028 και σημειώνουμε ότι το τρέχον γεωπολιτικό περιβάλλον, με την Ευρώπη να δίνει έμφαση στις αμυντικές δαπάνες και στην αξιοποίηση των ευρωπαϊκών μετάλλων, λειτουργεί ευνοϊκά.

Είμαστε αισιόδοξοι για την πρόσφατη εξαγορά της Coca-Cola HBC στη νοτιοδυτική Αφρική και για την ικανότητα του ομίλου να επιτύχει την ανάπτυξη των εσόδων και των περιθωρίων κέρδους που έχει επικοινωνήσει.

Ο ΟΤΕ προσφέρει καλή ορατότητα κερδοφορίας και πλέον έχει απαλλαχθεί από την επένδυσή του στη Ρουμανία.

Ο Tιτάνας δείχνει να διατηρεί χαμηλότερο κόστος από τον ανταγωνισμό, πρόσφατα επικοινώνησε σημαντικό πλάνο ανάπτυξης έως το 2029 και η δίκαιη τιμή του θα αναθεωρηθεί ανοδικά.

Ο Παπουτσάνης προσφέρει μεγάλο περιθώριο από τη δίκαιη τιμή που υπολογίζουμε.

Πού συστήνει θέσεις

Παράλληλα, διατηρούμε θέσεις στις Jumbo (Τarget Price €30, ορατότητα κερδών, σταθερά μερίσματα), Motor Oil (υπό αναθεώρηση TP €36, περιθώρια διύλισης σε κυκλικά υψηλά), Aegean Airlines (υπό Αναθεώρηση TP €16, μερισματική απόδοση 5,36%), Performance Technologies (TP €7,20), Profile (TP €7) και Qualco (TP €7), όλες με ανάπτυξη εσόδων διψήφιου ποσοστού. Επιπλέον, διατηρούμε θέση στον ΟΠΑΠ καθ’ όλη τη διαδικασία συνένωσης με την Allwyn, σημειώνοντας ότι η νέα οντότητα έχει τελείως διαφορετικό προφίλ κινδύνου.