Οι νέες επιλογές για φθηνό ρεύμα και τηλέφωνο-ίντερνετ

Τρία νέα μέτωπα θα δώσουν από του χρόνου τον τόνο του ανταγωνισμού στην αγορά ρεύματος, που θα ποντάρει όλο και περισσότερο στα συνδυαστικά «πακέτα», παρέχοντας πολλά περισσότερα από μόνο κιλοβατώρες.

Το πρώτο μέτωπο αφορά τη νέα σειρά στα «ευέλικτα μπλε» τιμολόγια που αναμένεται ότι θα πολλαπλασιαστούν (σήμερα μόνο ΔΕΗ και Protergia διαθέτουν τέτοια προϊόντα) και θα λειτουργούν σαν συνδρομητική υπηρεσία, όπως στις τηλεπικοινωνίες.

Το δεύτερο αφορά την ένταση του ανταγωνισμού στα ενιαία προϊόντα ενέργειας και τηλεπικοινωνιών και το τρίτο τα νέας γενιάς «πακέτα» που θα συνδυάζουν όλο και περισσότερες παροχές, από ασφαλιστήρια συμβόλαια και miles and bonus για αεροπορικά ταξίδια μέχρι αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά και φυσικά ενεργειακές αναβαθμίσεις σπιτιών και κτιρίων.

Στον νέο αυτό κόσμο των συνδυασμένων πωλήσεων, όπου η φιλοσοφία του παραδοσιακού λογαριασμού ρεύματος αποτελεί παρελθόν και όπου για να κερδίσει μερίδια ένας πάροχος, όσο μεγάλος και να είναι, δεν αρκεί να έχει την πιο ανταγωνιστική τιμή, οι πρώτες ειδήσεις μέσα στο 2026 θα έρθουν από τα νέα «πακέτα» ρεύματος και telecoms.

Στη συγκεκριμένη κατηγορία, η τελευταία συνεργασία που συνδυάζει στο ίδιο προϊόν οπτική ίνα και ρεύμα είναι αυτή προ ημερών μεταξύ Nova και NRG. Το εμπορικό κίνητρο είναι ότι οι πελάτες της NRG (από το νέο έτος θα «τρέχει» ως κοινή εταιρεία με τον Ηρωνα) θα έχουν έκπτωση 10€/μήνα στον λογαριασμό της Nova, για ταχύτητες ίντερνετ από 300Mbps έως 3Gbps, και αυτό για 24 μήνες.

Είχε προηγηθεί τον Οκτώβριο η ανακοίνωση της συνεργασίας μεταξύ Protergia και Cosmote Telecom που προσφέρει για τους πελάτες της τελευταίας, που θα συνάψουν συμβόλαιο ρεύματος με τη θυγατρική της Metlen, έκπτωση 5€/μήνα για δύο χρόνια στον λογαριασμό της σταθερής τους τηλεφωνίας μέσω του MagentaONE.

Σε αυτή τη συγκυρία, και ενώ στην αγορά ακούγεται όλο και περισσότερο ότι αντίστοιχη συνεργασία πρόκειται να ανακοινώσει και η Vodafone, μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2026 - ίσως και στις αρχές του έτους - θα πάρουν μπροστά οι νέες υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας από τη ΔΕH, ώστε μέσω του δικτύου οπτικών ινών που αναπτύσσει να παρέχει, εκτός από ίντερνετ, και υπηρεσίες φωνής.

Η κίνηση είναι βέβαιο ότι θα οξύνει τον ανταγωνισμό, καθώς η υπηρεσία φωνής (σταθερή τηλεφωνία) λειτουργεί στην Ελλάδα ως «μαγνήτης» και για τα πακέτα internet και η σύζευξη των δύο υπηρεσιών στοχεύει να ενισχύσει τη διείσδυση της ΔΕΗ στην εν λόγω αγορά, στην οποία μπήκε το καλοκαίρι με γρήγορο ίντερνετ έως και 2,5 Gbps.

Σήμερα η κάλυψη των υπηρεσιών του ΔΕH Fiber έχει ήδη ξεπεράσει πανελλαδικά τα 650.000 νοικοκυριά και επιχειρήσεις, υποστηρίζοντας τις ανάγκες υπερυψηλών ταχυτήτων, έχοντας ως στόχο τα 3 εκατ. νοικοκυριά και επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα μέχρι τα τέλη του 2028.

Σε δεύτερο χρόνο, θα δούμε και τα πρώτα «πακέτα» ενέργειας και τηλεπικοινωνιών από τη ΔΕΗ, δίχως να είναι ακόμη σαφές πότε θα κυκλοφορήσουν.

Ερχονται τα «ευέλικτα μπλε» τιμολόγια

Επίσης, στις αρχές της νέας χρονιάς, μόλις ξεκαθαρίσει το τοπίο από τη ΡΑΑΕΥ σχετικά με τη νέα κατηγορία τιμολογίων, γνωστή ως «ευέλικτα μπλε», θα πάρει μπροστά το επόμενο μέτωπο ανταγωνισμού των προμηθευτών.

Στο νέο αυτό είδος τιμολογίων, που δεν έχει ακόμη «χρωματιστεί», εντάσσονται όσα έχουν σταθερό κόστος σε μηνιαία βάση, χωρίς οι τιμές τους να εξαρτώνται από την αγορά ή να συνδέονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο με τις ημερήσιες χρηματιστηριακές διακυμάνσεις.

Η χρέωση θα περιλαμβάνει ένα εκ των προτέρων οριζόμενο «ευέλικτο στοιχείο», το οποίο μπορεί να μεταβάλλεται λόγω παραμέτρων που δεν καθορίζονται από τον προμηθευτή, όπως για παράδειγμα από τον όγκο της κατανάλωσης.

Σε αυτή τη νέα κατηγορία θα ενταχθούν δύο υφιστάμενα προϊόντα, το Picasso της Protergia (με τρεις κατηγορίες για νοικοκυριά με μικρή, μεσαία και μεγάλη ετήσια κατανάλωσης) και το myHome Plan της ΔΕΗ (κατάλληλο για εύρος κατανάλωσης 2.500-4.500 kWh ετησίως).

Τόσο στο ένα όσο και στο άλλο προϊόν, το μηνιαίο ποσό ενσωματώνει τις ανταγωνιστικές αλλά και τις ρυθμιζόμενες χρεώσεις και η εκκαθάριση της κατανάλωσης γίνεται ανά εξάμηνο (ΔΕΗ) ή στο τέλος του έτους (Protergia).

Τα παραπάνω συνδέονται χρονικά με τις αλλαγές στο προφίλ και τη δομή των τιμολογίων που πρόκειται να ανακοινώσει τους πρώτους μήνες της νέας χρονιάς η ΡΑΕΕΥ, όπου κατ’ εφαρμογή του νέου ευρωπαϊκού πλαισίου οι συμβάσεις θα διέπονται από πιο κατανοητή γλώσσα χωρίς ψιλά γράμματα.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει μέχρι τώρα γνωστά, το νέο τοπίο των τιμολογίων θα διακρίνεται σε τρεις ξεχωριστές κατηγορίες: Στην πρώτη θα ανήκουν τα κυμαινόμενα (τα πράσινα και τα κίτρινα) με χρεώσεις που εξαρτώνται από τη χονδρεμπορική. Στη δεύτερη αυτά που οι τιμές τους δεν διαμορφώνονται από την αγορά (τα μπλε και τα λεγόμενα «ευέλικτα μπλε») και στην τρίτη τα δυναμικά συμβόλαια. Δηλαδή τα πορτοκαλί που ξεκινούν από την 1η Φεβρουαρίου 2026 για τις μεγάλες επιχειρήσεις (παροχή άνω των 25 kVA) και από την 1η Απριλίου για τα νοικοκυριά και τις μικρές επιχειρήσεις (έως 25 kVA).

Προϊόντα νέας γενιάς

Το τοπίο ωστόσο στα τιμολόγια θα αλλάξει άρδην και η τιμή του ρεύματος δεν θα αποτελεί το μοναδικό λόγο επιλογής ενός προϊόντος ή μιας εταιρείας όταν θα αρχίσουν από το 2026 να κάνουν μαζικά την εμφάνισή τους τα συνδυαστικά «πακέτα» ηλεκτρικής ενέργειας, προϊόντων και υπηρεσιών.

Στην πράξη θα πρόκειται για την επόμενη φάση αυτών που έχουν ήδη κάνει τους προηγούμενους μήνες την εμφάνισή τους στην αγορά, παρέχοντας από miles & bonus για αεροπορικά ταξίδια μέχρι εκπτώσεις για αγορές οικιακών συσκευών, loyalty schemes, ασφαλιστήρια συμβόλαια και προγράμματα υγείας σε ιδιωτικά θεραπευτήρια.

Σ' αυτό τον «νέο κόσμο» των συνδυασμένων πωλήσεων, η τιμή του ρεύματος ασφαλώς και συνεχίζει να μετρά, ωστόσο δεν αποτελεί πλέον τον μοναδικό λόγο για να κρατήσει πελάτες σε μια εταιρεία και κυρίως για να φέρει καινούργιους.

Ειδικά όταν κάποια στιγμή μέσα στο 2026 το ΥΠΕΝ θα ανακοινώσει το σχέδιο των νέων «Εξοικονομώ», επιτρέποντας στους παρόχους να μπουν στο παιχνίδι των ενεργειακών αναβαθμίσεων κατοικιών και πολυκατοικιών.

Αν και το μοντέλο δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί, η κατεύθυνση είναι να μπορούν οι προμηθευτές να χρηματοδοτούν, μέσω τραπεζικού τύπου συμβάσεων, δαπάνες ενεργειακής αναβάθμισης υψηλού κόστους, π.χ. από αντικατάσταση κουφωμάτων μέχρι αλλαγή του συστήματος θέρμανσης-ψύξης, οι οποίες θα πληρώνονται μέσω του λογαριασμού ρεύματος.

Τόσο μέσω του ποσού της ετήσιας εξοικονόμησης που θα επιτυγχάνει ο πελάτης όσο και μέσω της καταβολής μηνιαίων δόσεων, όπως ακριβώς συμβαίνει με ένα τραπεζικό δάνειο, ακολουθώντας τις διεθνείς πρακτικές που έρχονται και στην ελληνική αγορά.

Τα πρώτα συνδυαστικά «πακέτα» στα μπλε τιμολόγια

Τα παραπάνω μένει ακόμη να τα δούμε, με την αγορά του ρεύματος να ετοιμάζεται από το 2026 να αναβαθμίσει περαιτέρω τα μπλε προϊόντα, που προς το παρόν συνοδεύονται από δωρεάν οικογενειακές κάρτες υγείας μέχρι ιδιωτικά νοσοκομειακά πακέτα, χρηματοδότηση εγκαταστάσεων φυσικού αερίου και πλατφόρμες έξυπνης διαχείρισης του σπιτιού.

Για παράδειγμα, στην περίπτωση του Ηρωνα, τα Blue Generus Max Home (διάρκειας 18 μηνών) και Blue Generous Home (12 μηνών) συνοδεύονται, όπως και τα υπόλοιπα προγράμματα της εταιρείας, από ολοκληρωμένο πρόγραμμα υγείας αξίας 109 ευρώ, καθώς επίσης με ασφαλιστικές υπηρεσίες μέσω της Allianz και του προγράμματος «Ασφαλιστικός Γονέας». Ταυτόχρονα, οι πελάτες συγκεντρώνουν μέσα από το πρόγραμμα ViBES, πόντους προς εξαργύρωση υπό μορφή εκπτώσεων.

Στην περίπτωση της Enerwave (πρώην Elpedison), πέραν των χαμηλών τιμών ρεύματος και φυσικού αερίου (Double Energy Home Bright 12M Next), ο πελάτης επιβραβεύεται με 5% σε Go For More πόντους για κάθε πληρωμή λογαριασμού με κάρτες της Εθνικής και δωροεπιταγές καυσίμων ΕΚΟ αξίας 200 ευρώ.

Στην NRG, αναλόγως το προϊόν, τα πακέτα συνοδεύονται από δωροεπιταγές My market και δωροκάρτες Shell, αλλά και συλλογή πόντων (μέσω του Shell GO+), που εξαργυρώνονται σε προϊόντα της εταιρείας, εφόσον ο πελάτης συνδυάζει το ρεύμα με το αέριο.

Η Ζενίθ «παίζει» επίσης στο γήπεδο των υπηρεσιών υγείας, με δωρεάν τσεκ απ και διαγνωστικές εξετάσεις για όλη την οικογένεια, καθώς και πρόσβαση σε ένα δίκτυο παρόχων υγείας σε Αττική, Θεσσαλονίκη, Θεσσαλία και άλλες μεγάλες πόλεις, ενώ η Φυσικό Αέριο παρέχει μεταξύ άλλων υπηρεσίες για την έξυπνη διαχείριση σπιτιού και την ενεργειακή αποδοτικότητα.