Ερχεται «πακέτο» για ρεύμα και τηλέφωνο από τη ΔΕΗ

Το «πάντρεμα» της σταθερής τηλεφωνίας με τις υπηρεσίες ίντερνετ. Η είσοδος της ΔΕΗ θα πραγματοποιηθεί τους αμέσως επόμενους μήνες έως τις αρχές του 2026. Σύντομα και τα πρώτα «πακέτα» ενέργειας και τηλεπικοινωνιών.

Δημοσιεύθηκε: 20 Νοεμβρίου 2025 - 08:27

Στο παιχνίδι της σταθερής τηλεφωνίας μπαίνει το επόμενο διάστημα η ΔΕΗ, επιχειρώντας να αξιοποιήσει τη παγκόσμια τάση που θέλει οι φωνητικές υπηρεσίες να παρέχονται μαζί με τα προιόντα ευρυζωνικού ίντερνετ, και ενώ σε δεύτερη φάση αναμένεται να δούμε και τα πρώτα «πακέτα» ενέργειας και τηλεπικοινωνιών.

Στο θέμα αναφέρθηκε κατά το χθεσινό Capital Markets Day του Λονδίνου, ο επικεφαλής της ΔΕΗ Γιώργος Στάσσης, που απαντώντας σε σχετική ερωτήση αναλυτή, ανέφερε ότι η επιχείρηση θα μπει σύντομα στην σταθερή τηλεφωνία, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι αυτό αναμένεται το αργότερο έως τις αρχές του 2026. 

Στη πράξη πρόκειται για μια διεθνή τάση, σύμφωνα με την οποία η τεχνολογία VoIP (Voice over Internet Protocol), με σκοπό την πραγματοποίηση τηλεφωνικών κλήσεων μέσω του διαδικτύου, αξιοποιείται από τα ενεργειακά utilities για την παροχή υπηρεσιών σταθερής τηλεφωνίας μαζί με προϊόντα ευρυζωνικού ίντερνετ, όπως το ΔΕH Fiber. 

Στη περίπτωση της ΔΕH, το «πάντρεμα» της σταθερής τηλεφωνίας με τις υπηρεσίες ίντερνετ σημαίνει ότι οι φωνητικές συνομιλίες θα μετατρέπονται σε ψηφιακά πακέτα δεδομένων που θα μεταδίδονται μέσω IP (Internet Protocol), αξιοποιώντας το δίκτυο οπτικών ινών και την υποδομή ίντερνετ υψηλών ταχυτήτων που αναπτύσσει. 

Σε δεύτερο μάλιστα χρόνο θεωρείται βέβαιο ότι θα αρχίσει να προσφέρει και «πακέτα» ενέργειας & τηλεπικοινωνιών, δίχως να είναι σαφές ως προς το πότε θα κυκλοφορήσουν τα νέα αυτά προϊόντα. Στο ερώτημα κατά πόσο υπάρχουν σχέδια για παροχή και τηλεοπτικού περιεχομένου, πηγές της  επιχείρησης διευκρινίζουν ότι δεν τίθεται παρόμοιο θέμα.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης, ο κ. Στάσσης περιέγραψε την επενδυτική επιτάχυνση, τοποθετώντας τις κεφαλαιουχικές δαπάνες στα 420 εκατ. για τη περίοδο 2026-2028, και παραθέτοντας νούμερα, σύμφωνα με τα οποία το 2028 θα έχουν πρόσβαση στο δίκτυο της 3,8 εκατ νοικοκυριά έναντι 1,7 εκατ στα τέλη του 2025.

Κρίνοντας από το στόχο για 590.000 ευρυζωνικές συνδέσεις στα τέλη της 10ετίας, η λειτουργική κερδοφορία από το κλάδο των telecoms αναμένεται να ξεπεράσει τα 100 εκατ ευρώ.

Στο ερώτημα κατά πόσο η επιχείρηση εξετάζει να δραστηριοποιηθεί στο κλάδο των τηλεπικοινωνιών σε κάποια από τις χώρες όπου έχει παρουσία στην ενέργεια, η απάντηση του επικεφαλής της ήταν αρνητική. Κι αυτό, καθώς το εγχώριο μοντέλο δεν μπορεί να αντιγραφεί εκτός συνόρων, για τον απλούστατο λόγο ότι πουθενά στις χώρες που έχει ενεργειακή παρουσία η ΔΕΗ δεν διαθέτει ένα τόσο εκτεταμένο δίκτυο διανομής, ικανό να «σηκώσει» υποδομές ευρυζωνικού ίντερνετ. 

