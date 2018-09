Επιχειρηματική αποστολή στην Κίνα στις 15-21 Οκτωβρίου

Η BELT AND ROAD ASSOCIATES οργανώνει επιχειρηματική Αποστολή το διάστημα 15-21 Οκτωβρίου 2018, στο Πεκίνο της Κίνας, με σκοπό την προώθηση της Ελλάδας ως χώρα επενδυτικού προορισμού για τους Κινέζους επενδυτές.

Κεντρικός πυλώνας της αποστολής στο Πεκίνο θα είναι το επενδυτικό Forum «2nd INVEST IN GREECE FORUM - THE “DRAGON HEAD” OF THE NEW SILK ROAD INTO EUROPE» που θα διοργανωθεί στις 18 Οκτωβρίου 2018 στο Πεκίνο. Το Forum θα διεξαχθεί στο μεγαλύτερο και κεντρικότερο συνεδριακό Κέντρο στο Πεκίνο, στο China National Convention Center (CNCC), (www.cnccchina.com).

Οπως αναφέρουν οι διοργανωτές, η σχεδιαζόμενη αποστολή θα είναι ανάλογη της αποστολής που διοργανώθηκε με επιτυχία τον Δεκέμβριο του 2017 στην πόλη Xi’an της Κίνας, όπου συμμετείχαν 35 άτομα. Στην επιχειρηματική αποστολή στο Xi’an, επικεφαλής ήταν η πρώην Πρωθυπουργός κ. Βασιλική Θάνου και ο αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Γιάννης Τσιρώνης (http://www.beltandroadassociates.com/2018/06/12/xi-an-investment-forum/ ).

Στην αποστολή στο Πεκίνο θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι της Κυβέρνησης, εκπρόσωποι φορέων που θα προωθήσουν τις επενδύσεις με τις οποίες σχετίζεται ο φορέας, επιχειρηματίες που επιθυμούν να συνομιλήσουν απευθείας με Κινέζους επενδυτές, σύμβουλοι επιχειρήσεων που προωθούν επενδυτικά σχέδια σε επενδυτές και άλλοι. Στόχος ένας και κοινός, η προσέλκυση επενδύσεων στην Ελλάδα από την Κίνα.

Στο επενδυτικό Forum θα διεξαχθούν σειρά από ομιλίες αναφορικά με την Ελλάδα ως τόπο επενδυτικού ενδιαφέροντος καθώς και σειρά παρουσιάσεων Κλάδων της Ελληνικής Οικονομίας που παρουσιάζουν ειδικό ενδιαφέρον για τους ξένους επενδυτές (logistics, αγροδιατροφικά, φάρμακα, Real Estate, τουρισμός κλπ).

Στο «2nd INVEST IN GREECE FORUM - THE “DRAGON HEAD” OF THE NEW SILK ROAD INTO EUROPE» θα δοθεί ιδιαίτερο βάρος στις επενδύσεις στον Ενεργειακό τομέα με την διοργάνωση ενός τρίωρου Session το απόγευμα της 18ης Οκτωβρίου.

Είναι η πρώτη φορά που θα παρουσιαστεί στο Πεκίνο, σε μια τέτοιου τύπου εκδήλωση, η Ελλάδα ως τόπος επενδυτικού ενδιαφέροντος, ενώπιον εκατοντάδων εκπροσώπων επενδυτικών επιχειρήσεων της Κίνας και Κινεζικών εταιρειών που επενδύουν συστηματικά στο εξωτερικό.

Οι χορηγοί

Η εκδήλωση «2nd INVEST IN GREECE FORUM - THE “DRAGON HEAD” OF THE NEW SILK ROAD INTO EUROPE» υποστηρίζεται από σημαντικούς Χορηγούς και Υποστηρικτές στην Ελλάδα και στην Κίνα.

ΧΡΥΣΟΣ χορηγός είναι η εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε..

ΑΣΗΜΕΝΙΟΣ χορηγός η ΔΕΗ Α.Ε..

ΧΡΥΣΟΣ χορηγός στην Κίνα είναι η 2018 International New Energy and Connected Smart Vehicles Conference and 2018 China Energy-saving and New Energy Vehicles Exhibition (IEEVChina), η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτων Νέας Τεχνολογίας της Κίνας. Βασικός εταίρος της διοργανώτριας εταιρείας είναι το China Council for the Promotion of International Trade, Machinery Sub-Council, δηλαδή η Κρατική Αρχή προώθησης του εξωτερικού εμπορίου της Κίνας.

ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ στην Κίνα είναι η «βίβλος» της Ναυτιλίας στην Κίνα CHINA SHIPPING GAZZETTE με 130.000 μέλη/αναγνώστες σε όλη την Κίνα.

Επίσης ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ στην Κίνα είναι η CHINA GO ABROAD, η μεγαλύτερη ενημερωτική πλατφόρμα της Κίνας για θέματα επενδύσεων στο εξωτερικό. Η CHINA GO ABROAD ιδρύθηκε από την China Overseas Development Association (CODA), έναν οργανισμό υπό την άμεση επίβλεψη της National Development and Reform Commission (NDRC), δηλαδή της Κεντρικής Αρχής της Κίνας για την Ανάπτυξη στο εσωτερικό και στο εξωτερικό.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ στην Κίνα είναι η CHINA RESOURCE RECYCLING ASSOCIATION (http://www.crra.org.cn/) , μια από τις μεγαλύτερες Ενώσεις σε Εθνικό επίπεδο για τις ανανεώσιμες πηγές Ενέργειας με άνω των 10.000 μελών.