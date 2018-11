Καραβίας: Οι τράπεζες θα στηρίξουν τις επιχειρήσεις

Με τη σφραγίδα του Trade Club Alliance, του διεθνούς ψηφιακού δικτύου επιχειρηματικής διασύνδεσης και με τη συμμετοχή κορυφαίων ξένων τραπεζικών στελεχών, από 14 τραπεζικούς ομίλους, με παρουσία σε περισσότερες από 50 χώρες, ξεκίνησε σήμερα και θα ολοκληρωθεί την Τετάρτη 14 Νοεμβρίου 2018 η επιχειρηματική αποστολή Go In Thessaloniki που διοργανώνει η Eurobank, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Πρόγραμμα Επιχειρηματικών Αποστολών Go International».

Το Go In Thessaloniki υποστηρίζεται φέτος και με πλήθος συμμετοχών από το Trade Club Alliance, ενώ η επιλογή της Θεσσαλονίκης επιδιώκει να αναδείξει τη δυναμική της εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας στη Βόρεια Ελλάδα και τις ισχυρές αναπτυξιακές δυνατότητες της περιοχής, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της Eurobank.

Στο πλαίσιο της διοργάνωσης, περισσότερες από 3.000 προκαθορισμένες συναντήσεις B2B μεταξύ Ελλήνων και ξένων επιχειρηματιών ξεκίνησαν σήμερα το πρωί και θα διαρκέσουν ως και την Τετάρτη 14 Νοεμβρίου 2018. Η πλειονότητα των ξένων αγοραστών έχει προταθεί από τις τράπεζες του Trade Club Alliance και προέρχεται από το πελατολόγιό τους. Πέραν των 60 ξένων αγοραστών που έχουν φυσική παρουσία στη Θεσσαλονίκη, 80 ακόμα επιχειρήσεις από το εξωτερικό εκπροσωπούνται στις συναντήσεις από τις τράπεζες με τις οποίες συνεργάζονται, μέσω της υπηρεσίας Trade Corridor.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank, κ. Φωκίων Καραβίας, οι Αναπληρωτές Διευθύνοντες Σύμβουλοι, κ.κ. Σταύρος Ιωάννου, Θεόδωρος Καλαντώνης, Κωνσταντίνος Βασιλείου, και υψηλόβαθμα στελέχη της Διοίκησης υποδέχθηκαν στη Θεσσαλονίκη τους εκπροσώπους των ξένων τραπεζών και δεκάδες επιχειρήσεις από όλο τον κόσμο και την Ελλάδα, οι οποίοι συμμετείχαν επίσης στο Forum που διοργανώθηκε στο πλαίσιο του Προγράμματος.

Στην ομιλία του ο Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank, κ. Φ. Καραβίας, μεταξύ άλλων, σημείωσε: «Τα τελευταία χρόνια, λόγω της κρίσης, διατυπώνεται συχνά η εκτίμηση ότι οι τράπεζες δεν παρέχουν επαρκή χρηματοδότηση, ενώ πρόσφατα, μια αναταραχή, κυρίως χρηματιστηριακού χαρακτήρα, μολονότι ήταν εξωγενούς χαρακτήρα, αναζωπύρωσε τη συζήτηση γύρω από τις προοπτικές των ελληνικών τραπεζών» σημείωσε και τόνισε: «Στο ζήτημα της εμπιστοσύνης απαντά η παρουσία, σε αυτή την αίθουσα σήμερα, των εκπροσώπων σημαντικών ξένων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, που επιλέγουν ως εταίρο σε διεθνές πλαίσιο τη Eurobank και μιλούν, όχι με λόγια, αλλά με την υπογραφή τους σε συμφωνίες μακροπρόθεσμης συνεργασίας. Τους ευχαριστώ για άλλη μια φορά και ξέρουν πως θα τιμήσουμε και θα ανταποδώσουμε αυτή την εμπιστοσύνη. Σε ό, τι αφορά τη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων, γι΄ αυτό ακριβώς ήρθαμε στη Θεσσαλονίκη και δεσμεύομαι ότι είμαστε εδώ για να υλοποιήσουμε από κοινού τους σχεδιασμούς και τις φιλοδοξίες της κάθε επιχείρησης».

Την κεντρική ομιλία στο Forum πραγματοποίησε ο κ. Francis (Frank) Kelly, Managing Director & Head Government & Public Affairs Americas της Deutsche Bank, με θέμα «Political Risk and the Global Markets: Key Risks and Opportunities in 2019 and Beyond (Ο πολιτικός κίνδυνος και οι Διεθνείς Αγορές: Κίνδυνοι και Ευκαιρίες από το 2019 και μετέπειτα)».

Ακολούθησε συζήτηση μεταξύ του κ. Fr. Kelly και του κ. Τάσου Αναστασάτου, Επικεφαλής Οικονομολόγου του Ομίλου Eurobank, στην οποία αναπτύχθηκαν οι επιπτώσεις των γεωπολιτικών εξελίξεων για την Ελλάδα και την ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, με έμφαση στα ζητήματα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, της ενεργειακής διπλωματίας στην περιοχή, το ρόλο της Τουρκίας και το μεταναστευτικό.

Χαιρετισμούς στην εκδήλωση απηύθυναν ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, κ. Απόστολος Τζιτζικώστας, ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, κ. Γιάννης Μπουτάρης, ενώ, εκ των συνδιοργανωτών, ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Εξαγωγέων (ΣΕΒΕ), κ. Γεώργιος Κωνσταντόπουλος, στο χαιρετισμό του σημείωσε ότι «η ανάπτυξη του διεθνούς εμπορίου δύναται να αποτελέσει τον πιο σημαντικό παράγοντα για την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας. Το Go In Thessaloniki, μία πρωτοποριακή συνεργασία της Eurobank με τον Σύνδεσμο Εξαγωγέων (ΣΕΒΕ), ως συντονιστή, και άλλους επιχειρηματικούς φορείς, δίνει την ευκαιρία στις συμμετέχουσες επιχειρήσεις να αναπτύξουν το διεθνές δίκτυο συνεργασίας τους και να προωθήσουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους, βοηθώντας ουσιαστικά στην ενίσχυση της εξωστρέφειας της χώρας μας».

Ο Πρόεδρος του Trade Club Alliance & επικεφαλής Διεθνών Μη Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών της Banco Santander, κ. Jon Barañano Gaviña και ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής, Επικεφαλής Τομέα Global Transaction Banking της Eurobank, κ. Μιχάλης Τσαρμπόπουλος, παρουσίασαν τους 14 τραπεζικούς ομίλους που συμμετέχουν στο Trade Club Alliance και υποδέχθηκαν τα στελέχη τους.

Το Go In Thessaloniki τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εξωτερικών και συν-διοργανώνεται με:



-τη συντονιστική φροντίδα του Συνδέσμου Εξαγωγέων (ΣΕΒΕ),

-τη συνεργασία του Πανελλήνιου Συνδέσμου Εξαγωγέων (ΠΣΕ), του Συνδέσμου Εξαγωγέων Κρήτης (ΣΕΚ), του ΣΕΒ, σύνδεσμος επιχειρήσεων και βιομηχανιών και του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ).

Αξίζει να σημειωθεί ότι μέχρι τώρα, σε όλους τους κύκλους του προγράμματος Go International που ξεκίνησε από τη Eurobank το 2009, με στόχο την ενίσχυση της εξωστρέφειας, έχουν πραγματοποιηθεί περισσότερες από 10.000 προγραμματισμένες (B2B) συναντήσεις, ανάμεσα σε 930 αγοραστές και 620 Έλληνες εξαγωγείς, μεγιστοποιώντας τις δυνατότητες διεθνούς δικτύωσης των ελληνικών επιχειρήσεων.

Η επιχειρηματική αποστολή της Θεσσαλονίκης είναι η τρίτη κατά σειρά που πραγματοποιείται στην Ελλάδα, μετά το Go In Athens (Μάρτιος 2016, Αθήνα), και το Go In Crete (Μάιος 2017, Κρήτη) και δίνει τη δυνατότητα σε περισσότερους από 120 Έλληνες εξαγωγείς να έρθουν σε επαφή με μεγάλους διεθνείς αγοραστές από Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Γαλλία, Γερμανία, Ελβετία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Ηνωμένο Βασίλειο, ΗΠΑ, Ισπανία, Ιταλία, Καναδά, Κύπρο, Μαλαισία, Ολλανδία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σουηδία, Ταϊλάνδη και Φινλανδία.