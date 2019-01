Στην Aon Greece ο Νικόλαος Μπαδήμας

Η Aon Greece, θυγατρική της Aon plc που αποτελεί κορυφαία εταιρεία επαγγελματικών υπηρεσιών παγκοσμίως και παρέχει ένα ευρύ φάσμα λύσεων σε θέματα διαχείρισης κινδύνων, συνταξιοδότησης και υγείας, ενισχύει την διοικητική ομάδα της αναθέτοντας στον κ. Νικόλαο Μπαδήμα τα καθήκοντα του Director στον επιχειρηματικό τομέα Commercial Risk Solutions.

Προερχόμενος από τον Τραπεζικό κλάδο, με περισσότερα από είκοσι χρόνια αποδεδειγμένης εμπειρίας, ο κ. Μπαδήμας έχει διατελέσει διευθυντικό στέλεχος στην Τράπεζα Barclays (σε Λονδίνο και Αθήνα), στον Όμιλο Εγνατία Τράπεζα, στον Όμιλο Société Générale, στον Όμιλο Πειραιώς και μέχρι πρότινος κατείχε τη θέση του Director - Commercial Underwriting, Market Management and Distribution στην Euler Hermes Hellas. Είναι απόφοιτος (BSc Industrial and Business Economics) του London School of Economics and Political Science (LSE) και κατέχει επίσης μεταπτυχιακό τίτλο (MSc Econ) από το LSE.

«Η Εταιρεία μας, μέσω ανοδικής αναπτυξιακής πορείας, έχει επιτύχει σημαντική αύξηση του μεγέθους της και υψηλή οργανική κερδοφορία, ειδικά κατά την τελευταία πενταετία. Η περαιτέρω επέκτασή μας σε κρίσιμους επιχειρηματικούς τομείς αποτελεί για εμάς στρατηγική προτεραιότητα» ανέφερε ο κ. Γεώργιος Δαλιάνης, CEO Greece & Cyprus - Commercial Risk, Retirement and Health Solutions.

«Ο κ. Νικόλαος Μπαδήμας διαθέτει ολοκληρωμένο σύνολο δεξιοτήτων και βαθιά τεχνογνωσία στο Risk Management και στο Corporate Banking και αναμένεται να συνεισφέρει αποτελεσματικά στην προσπάθειά μας να ανεβάσουμε τους δείκτες ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών μας, να προσφέρουμε μετρήσιμο όφελος στους πελάτες και παράλληλα να διευρύνουμε τις επαφές μας με οργανισμούς και μεγάλες επιχειρήσεις».