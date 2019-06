Πραγματοποιήθηκε το 2o ATHEX Ecosystem Networking Event

Πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 4 Ιουνίου 2019 στο Χρηματιστήριο Αθηνών, το 2ο ATHEX Ecosystem Networking Event με κεντρικό θέμα: «Συνέργειες, συνεργασίες και ευκαιρίες στις κεφαλαιαγορές».

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν πάνω από 150 στελέχη εταιρειών, μεταξύ των οποίων στελέχη Χρηματιστηριακών και Εισηγμένων Εταιρειών, εκπρόσωποι της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, εκπρόσωποι Φορέων Θεσμικών και Ιδιωτών Επενδυτών καθώς και εκπρόσωποι Εταιρειών που συμμετέχουν στο ευρύτερο οικοσύστημα της Ελληνικής Κεφαλαιαγοράς.

Σκοπός του ATHEX Ecosystem Networking Event είναι να αναδείξει το γεγονός πως εταιρείες και φορείς, μέσα από τη συνεργασία και την κοινή στόχευση, μπορούν να συμβάλλουν ουσιαστικά στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και κατ΄ επέκταση στην ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας.

Τη φετινή εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο κ. Khaled Waleed Al-Falah, Director, Business Development, M.A. Kharafi & Sons και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου του Κουβέιτ και ο κ. Andre Kuusvek, Director, Local Currency and Capital Markets Development, European Bank for Reconstruction and Development (EBRD).

Στην έναρξη της εκδήλωσης, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Χρηματιστηρίου Αθηνών κ. Σωκράτης Λαζαρίδης, επεσήμανε μεταξύ άλλων ότι το Χρηματιστήριο Αθηνών μπορεί να συμβάλλει δυναμικά στην ενίσχυση των συνεργασιών με άλλες υποδομές που μοιράζονται κοινό όραμα που στοχεύει στη δημιουργία μιας πιο αποτελεσματικής αγοράς. Τόνισε ότι τα Χρηματιστήρια, οι κεντρικοί αντισυμβαλλόμενοι και τα κεντρικά αποθετήρια αξιών, μπορούν να συνεργαστούν για τη δημιουργία ενός ισχυρού και αποτελεσματικού δικτύου που θα επιτρέπει τις αποτελεσματικές διασυνοριακές επενδύσεις προς το κοινό συμφέρον των κεντρικών υποδομών, των χρηστών τους και των τελικών επενδυτών.

Το πρώτο μέρος της εκδήλωσης ξεκίνησε με την ομιλία του επίσημου προσκεκλημένου κ. Khaled Waleed Al-Falah, ο οποίος παρουσίασε την κεφαλαιαγορά του Κουβέιτ και των προοπτικών ανάπτυξής της. Μεταξύ άλλων, ο κ. Khaled Waleed Al-Falah τόνισε ότι η συνεργασία του Χρηματιστηρίου του Κουβέιτ με το Χρηματιστήριο Αθηνών αναμένεται να προσθέσει αξία στην ανάπτυξη του Χρηματιστηρίου του Κουβέιτ, εκμεταλλευόμενο την τεχνογνωσία και την πολυετή εμπειρία που έχει το Χρηματιστήριο Αθηνών στην ανάπτυξη νέων υπηρεσιών και προϊόντων.

Οι ομιλίες συνεχίστηκαν με τον επόμενο επίσημο προσκεκλημένο κ. Andre Kuusvek, ο οποίος επεσήμανε τα θετικά αποτελέσματα που έχει μία αποτελεσματική κεφαλαιαγορά στην ανάπτυξη της πραγματικής οικονομίας. Επιπλέον, τόνισε το σημαντικό ρόλο που έχουν να διαδραματίσουν οι κυβερνήσεις και οι αρμόδιες νομοθετικές αρχές στη δημιουργία ενός αποτελεσματικού οικοσυστήματος κεφαλαιαγοράς, όπου θα δημιουργούνται ιδανικές συνθήκες για την άντληση κεφαλαίων από τις εταιρείες και κατ' επέκταση επενδυτικές ευκαιρίες για τους εγχώριους και ξένους επενδυτές.

Στο δεύτερο μέρος της εκδήλωσης ακολούθησε συζήτηση των επίσημων προσκεκλημένων με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Χρηματιστηρίου Αθηνών κ. Σωκράτη Λαζαρίδη, με θέμα: «Συνέργειες, συνεργασίες και ευκαιρίες στις κεφαλαιαγορές», με συντονιστή της συζήτησης τον κ. Νίκο Πορφύρη, Επιτελικό Διευθυντή Λειτουργίας και Ανάπτυξης Αγορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Στη συνέχεια της συζήτησης, ο κ. Μιχάλης Φιλίππου Διευθύνων Σύμβουλος του Ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας, αναφέρθηκε στα σχέδια του Χρηματιστηρίου Ενέργειας όσον αφορά για την ανάπτυξη των νέων προϊόντων και υπηρεσιών που αναμένεται να ξεκινήσουν εντός του 2020. Επιπλέον, στάθηκε στο ρόλο που μπορούν να έχουν οι συμμετέχοντες του οικοσυστήματος της κεφαλαιαγοράς όσον αφορά τις συναλλαγές και την εκκαθάριση συναλλαγών των προϊόντων αυτών.

Στο τρίτο και τελευταίο μέρος της εκδήλωσης, πραγματοποιήθηκε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά η απονομή βραβείων στα Μέλη του Χρηματιστηρίου Αθηνών, τα Τμήματα Ανάλυσης των Μελών και τα Τμήματα Επενδυτικών Σχέσεων των Εισηγμένων Εταιρειών, που επέδειξαν σημαντικές διακρίσεις στην συμβολή τους για την ανάπτυξη του οικοσυστήματος της κεφαλαιαγοράς.

Αναλυτικότερα, για το 2018 απονεμήθηκαν ανά κατηγορία τα εξής βραβεία στις κάτωθι εταιρείες:

Markets & Members Coverage

1ο βραβείο - EUROBANK ERGASIAS S.A.

2ο βραβείο - PIRAEUS BANK S.A.

3ο βραβείο - CITIBANK EUROPE PLC GREECE BRANCH

Best Member in Fixed Income (ATHEX/FEAS)

1ο βραβείο - INVESTMENT BANK OF GREECE S.A.

2ο βραβείο - ALPHA FINANCE INVESTMENT SERVICES S.A.

3ο βραβείο - EUROXX SECURITIES S.A.

Best Member in Derivatives Market (ATHEX/FEAS)

1ο βραβείο - INVESTMENT BANK OF GREECE S.A.

2ο βραβείο - PIRAEUS SECURITIES S.A.

3ο βραβείο - EUROBANK EQUITIES INVESTMENT FIRM S.A.

Highest Turnover in XNET Network

1ο βραβείο - MEGA EQUITY SECURITIES & FINANCIAL SERVICES PUBLIC LTD

2ο βραβείο - LEON DEPOLAS SECURITIES S.A.

3ο βραβείο - THE CYPRUS INVESTMENT & SECURITIES CORPORATION LTD

Highest Turnover in Securities Clearing

1ο βραβείο - CITIBANK EUROPE PLC GREECE BRANCH

2ο βραβείο - EUROBANK ERGASIAS S.A.

3ο βραβείο - EUROBANK EQUITIES INVESTMENT FIRM S.A.

Highest Turnover in Securities Settlement

1ο βραβείο - CITIBANK EUROPE PLC GREECE BRANCH

2ο βραβείο - BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES S.A.

3ο βραβείο - EUROBANK EQUITIES INVESTMENT FIRM S.A.

ATHEX Listed Companies, Best IR Team

1ο βραβείο - OPAP S.A.

2ο βραβείο - MYTILINEOS GROUP S.A.

3ο βραβείο - PIRAEUS BANK S.A.

ATHEX Members, Best Country Research Team, 2019

1ο βραβείο - EUROBANK EQUITIES INVESTMENT FIRM S.A.

2ο βραβείο - PANTELAKIS SECURITIES S.A.

3ο βραβείο - INVESTMENT BANK OF GREECE S.A.

Most Improved Turnover Member in Stock Market

1ο βραβείο - HELLENIC-AMERICAN SECURITIES S.A.

2ο βραβείο - ALPHA FINANCE INVESTMENT SERVICES S.A.

3ο βραβείο - MERIT SECURITIES S.A.

Best Member in Stock Market (ATHEX/FEAS)

1ο βραβείο - EUROBANK EQUITIES INVESTMENT FIRM S.A.

2ο βραβείο - PIRAEUS SECURITIES S.A.

3ο βραβείο - NATIONAL SECURITIES S.A.