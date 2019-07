Τρέχει τώρα με τον… «πυροσβεστήρα» η Booking

Τρέχουν τώρα να «οριοθετήσουν» τη φωτιά πριν πάρει ανεξέλεγκτες διαστάσεις οι υπεύθυνοι της ηλεκτρονικής πλατφόρμας κρατήσεων Booking.com. Μια φωτιά που άναψαν οι ίδιοι, στέλνοντας στους ξενοδόχους σε όλο τον κόσμο μια… απανταχούσα (επιστολή) με την οποία τους γνωστοποιεί αλλαγές στους όρους των μεταξύ τους συμφωνιών.

Το σημαντικό είναι πως στην επιστολή της προς τους ξενοδόχους η Booking όρισε ως deadline την 31η Ιουλίου! Στο απόλυτο peak της καλοκαιρινής τουριστικής περιόδου. Ακόμα σημαντικότερο, όμως, είναι -σύμφωνα με ξενοδοχειακές πηγές- το αποικιοκρατικού χαρακτήρα ύφος της επιστολής, όταν φθάνει στο «δια ταύτα». Κι αυτό καθώς είναι της λογικής «ή αποδέχεστε τους νέους όρους ή διακόπτεται η συνεργασία μας». Η μη… συμμόρφωση, μάλιστα, εκ μέρους των ξενοδόχων σήμαινε πρακτικά πως δεν θα έχουν τη δυνατότητα να δέχονται κρατήσεις μέσω booking.com μετά τις 20 Αυγούστου!

Ξενοδόχοι με τους οποίους επικοινώνησε το Euro2day.gr περιέγραφαν την επιστολή με τη φράση: take it or leave it.

Η Booking βρίσκεται πλέον σε καθεστώς άτυπης «διαχείρισης κρίσης» μετά τις αντιδράσεις των ξενοδόχων της Καραϊβικής. Σ’ αυτές ήρθε να προστεθεί η ηχηρή κίνηση του αντιπροέδρου και δ/νοντα συμβούλου του ξενοδοχειακού ομίλου Aldemar Αλέξανδρου Αγγελόπουλου να σηκώσει το γάντι και να διακόψει εκείνος τη συνεργασία με την Booking!

Το Euro2day.gr παρακολουθεί από την πρώτη στιγμή το θέμα και απευθύνθηκε άμεσα στον Α. Αγγελόπουλο, ζητώντας του να εξηγήσει τους λόγους και το σκεπτικό της κίνησης. Το άρθρο του δημοσιεύθηκε την Τρίτη και προκάλεσε αίσθηση.

Η απρόσμενα (ίσως για κάποιους) μεγάλες διαστάσεις που προσλαμβάνει το θέμα σήμανε alert στα headquarters της Booking. Σύμφωνα, μάλιστα, με απόλυτα ασφαλείς πληροφορίες του Euro2day.gr, ενεργοποιήθηκε ο μέχρι σήμερα άφαντος από την ελληνική αγορά area manager της πλατφόρμας κρατήσεων. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, κινείται ήδη για επαφές με βασικούς ξενοδοχειακούς παίκτες της ελληνικής αγοράς προκειμένου να κατασταλεί η… «φωτιά», πριν επεκταθεί.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Aldemar φέρεται να είναι ένας από αυτούς που δέχθηκαν κλήση για άμεση συνάντηση. Αλλά όχι ο μόνος. Την ίδια στιγμή, το θέμα είναι εν γνώσει του νέου υπουργού Τουρισμού Χάρη Θεοχάρη, ο οποίος, προς το παρόν, εξετάζει τις παραμέτρους του θέματος.