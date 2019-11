Intralot: Επέκταση του συμβολαίου με τη λοταρία του New Hampshire

Η Intralot ανακοινώνει ότι η θυγατρική της στις ΗΠΑ, Ιntralot Inc, υπέγραψε επέκταση συμβολαίου για την παροχή λύσεων Αθλητικού Στοιχήματος στη λοταρία της Πολιτείας του New Hampshire. Η Ιntralot θα προσφέρει αθλητικό στοίχημα από τις αρχές του 2020 σε περισσότερα από 1.300 υφιστάμενα σημεία πώλησης στο New Hampshire.

«Η Ιntralot παρέχει τα καινοτόμα προϊόντα και τις λύσεις της στη λοταρία του New Hampshire από την έναρξη της συνεργασίας μας το 2010», δήλωσε ο κ. Νίκος Νικολακόπουλος, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της Ιntralot. «Η πρόσφατη εισαγωγή του αθλητικού στοιχηματισμού στην Πολιτεία μάς δίνει την ευκαιρία να υλοποιήσουμε τις λύσεις επόμενης γενιάς που διαθέτουμε και να εφαρμόσουμε την εξειδίκευσή μας, διασφαλίζοντας μια απαράμιλλη εμπειρία παίκτη για τους πολίτες της».

«Μέσω αυτής της ανανέωσης συμβολαίου να παρέχουμε την κορυφαία τεχνολογία μας αθλητικού στοιχήματος, θα ενισχύσουμε τη λοταρία του New Hampshire και θα επεκτείνουμε την καθιερωμένη λειτουργία της με νέες και συναρπαστικές επιλογές ψυχαγωγίας, προσελκύοντας παράλληλα νέες δημογραφικές ομάδες παικτών», δήλωσε ο Byron Boothe, προσωρινός Διευθύνων Σύμβουλος της Ιntralot Inc. «Προσβλέπουμε στη συνέχιση της συνεργασίας μας με τη λοταρία, για να μεγιστοποιήσουμε την αύξηση των πωλήσεων και να εξασφαλίσουμε πρόσθετα έσοδα με κοινωνικά υπεύθυνο τρόπο για το κράτος και τους πολίτες του».