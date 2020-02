Motor Oil: Απέκτησε Φωτοβολταϊκά Πάρκα 47 MW

Την ολοκλήρωση της συναλλαγής για την απόκτηση χαρτοφυλακίου εν λειτουργία Φωτοβολταϊκών Πάρκων συνολικής δυναμικότητας 47 MW ευρισκόμενων στη Βόρεια και Κεντρική ηπειρωτική Ελλάδα έναντι τιμήματος 45,8 εκατ. ευρώ ανακοίνωσε η Motοr Oil.

Η συναλλαγή πραγματοποιήθηκε μέσω της TEFORTO HOLDINGS LIMITED (100% θυγατρική της Motor Oil) η οποία απέκτησε τις μετοχές των εταιριών RADIANT SOLAR HOLDINGS LTD και GREENSOL HOLDINGS LTD οι οποίες αποτελούσαν συμμετοχές της METKA-EGN LTD θυγατρικής της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.

Η παραπάνω κίνηση εντάσσεται στη στρατηγική του Ομίλου ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ για περαιτέρω διείσδυση στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, καταλήγει η ανακοίνωση.

Η ανακοίνωση της Μυτιληναίος

Η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. ανακοινώνει σήμερα την υπογραφή συμφωνίας με θυγατρική της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. για την πώληση ενός χαρτοφυλακίου φωτοβολταϊκών πάρκων συνολικής ισχύος 47MW του νεοσύστατου Τομέα Επιχειρηματικής Δραστηριότητας Διεθνούς Ανάπτυξης Ανανεώσιμων Πηγών και Αποθήκευσης Ενέργειας (RSD), μέσω πώλησης συμμετοχών της θυγατρικής της METKA-EGN LTD.

Το συνολικό τίμημα για το εν λειτουργία χαρτοφυλάκιο ανήλθε σε € 45,8 εκατ.

Τα φωτοβολταϊκά πάρκα τέθηκαν σε λειτουργία το δεύτερο εξάμηνο του 2019, με εξασφαλισμένες τιμές βάσει 20ετούς σύμβασης πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας (PPA) με τον Διαχειριστή ΑΠΕ & Εγγυήσεων Προέλευσης (ΔΑΠΕΕΠ).

Ο Τομέας Επιχειρηματικής Δραστηριότητας RSD της MYTILINEOS διαθέτει ένα χαρτοφυλάκιο ήδη εσωτερικά εγκεκριμένων φωτοβολταϊκών έργων συνολικής ισχύος περίπου 540MW σε αγορές όπως Αυστραλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ισπανία, Κύπρος, Ν. Κορέα, Μεξικό, έχοντας ως στόχο την ανάπτυξη, κατασκευή και

πώληση τουλάχιστον 1500 MW φωτοβολταικών πάρκων και συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας, μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια.

Η συναλλαγή πραγματοποιήθηκε στo πλαίσιo αυτής ακριβώς της στρατηγικής του τομέα RSD της MYTILINEOS η οποία βασίζεται στην πολυετή εμπειρία της θυγατρικής της, ΜΕΤΚΑ-EGN, στην ανάπτυξη και κατασκευή φωτοβολταϊκών έργων σε διεθνές επίπεδο, έχοντας ολοκληρώσει ήδη περισσότερα από 1,2GW φωτοβολταϊκών έργων και 200MW έργων αποθήκευσης ενέργειας και στις 5 ηπείρους.

Η ενσωμάτωση της METKA-EGN ως Τομέα Επιχειρηματικής Δραστηριότητας της MYTILINEOS, αποσκοπεί στο να συνδυάσει την τεχνογνωσία και διεθνή εμπειρία της με το ισχυρό πιστωτικό προφίλ και την εμπειρία της MYTILINEOS στην λειτουργία των ενεργειακών αγορών καθώς και στη φιλοσοφία της τελευταίας στη διαχείριση του ρίσκου ώστε να εξασφαλίζεται η επιτυχής υλοποίηση του επιχειρηματικού μοντέλου “Build, Operate & Transfer” (BOT).