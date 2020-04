Akazoo, InternetQ, Minimob και ο λαβύρινθος εταιρειών του Π. Δημητρόπουλου

Τον Σεπτέμβριο του 2019, αμέσως μετά την είσοδο της Akazoo στο NASDAQ και σχεδόν τρία χρόνια μετά την συνεργασία για την έξοδο της InternetQ Plc. από την Εναλλακτική Αγορά (ΑΙΜ) του Λονδίνου ο κ. Παναγιώτης Δημητρόπουλος εξαγόρασε το ποσοστό που κατείχε το βρετανικό hedge fund Tosca Fund στο «όχημα» που είχε δημιουργηθεί. Το «όχημα» είχε την εύηχη επωνυμία DMWSL 805 Ltd. και αργότερα μετονομάστηκε σε InternetQ Group Limited.

Έτσι ο κ. Δημητρόπουλος, μέσω της κυπριακής Pitragon Investments Ltd., κατέστη ο μοναδικός μέτοχος της βρετανικής εταιρείας συμμετοχών InternetQ Group Limited αφού είχε αποχωρήσει και η Deca Investments που επένδυσε τον Δεκέμβριο του 2016. Πλέον, ο επιχειρηματίας, με ποσοστό 41,2%, είναι ο μεγαλύτερος μέτοχος της Akazoo, που βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες στην επικαιρότητα, μετά την έκθεση της QCM.

Η InternetQ Group Litmited είναι η μητρική εταιρεία και της πρώην InternetQ Plc. που το 2017 μετονομάστηκε σε Minimob και εμφανίζεται να κάνει δουλειές σε πολλές χώρες του κόσμου με παρουσία σε Βερολίνο, Βαρσοβία, Δελχί, Σεούλ, κ.α. Μάλιστα όποιος επισκεφτεί την ιστοσελίδα της Minimob δεν θα εντοπίσει πουθενά κανένα ίχνος που να συνδέει την εταιρεία με την InternetQ.

Σύμφωνα με τον ετήσιο απολογισμό του 2018 η Minimob, που είναι επίσης εταιρεία συμμετοχών με μηδενικά έσοδα, ελέγχει πλέον το 100% της ελληνικής «InternetQ Υπηρεσίες Τηλεπικοινωνιών και Διαδικτύου ΑΕ» καθώς και το 63,76% της Minimob Pte Ltd. (πρώην InternetQ South East Asia) με έδρα τη Σιγκαπούρη, το 100% της Mobile Entertainment Solutions Ltd. με έδρα το Λονδίνο, το 100% της Mobile Works Latam LLC που εδρεύει στην Χιλή, το 100% της Up Mobile Holdings Inc. με έδρα τον Παναμά, το 100% της κυπριακής Minimob (CY) Ltd και το 100% της επίσης κυπριακής InternetQ Investments Ltd.

Η ελληνική InternetQ, που το 2018 εμφανίζει πωλήσεις 2,8 εκατ. από 3,8 εκατ. ευρώ το 2017, ελέγχει, επίσης σειρά εταιρειών. Για παράδειγμα, συμμετέχει με 100% στην InternetQ Poland SPzoo με έδρα την Βαρσοβία, ενώ το 2017 είχε ανταλλάξει, σε συμφωνία με την μητρική, τη συμμετοχή της στην Akazoo Limited (67,73%) με το 100% της γερμανικής InternetQ GmbH με έδρα το Αμβούργο. Συμμετείχε, επίσης με 100% στην κυπριακή MDI Mobile Dialogue International Limited (πρώην Communications Trading Limited) με έδρα την Λεμεσό αλλά τον Αύγουστο του 2017 πώλησε τη συμμετοχή της στην μητρική.

Η απώτερη μητρική, που όπως αναφέρθηκε ελέγχεται πλέον πλήρως από τον κ. Δημητρόπουλο, η InternetQ Group Limited, συμμετέχει συνολικά, άμεσα ή έμμεσα, σε 28 επιχειρήσεις, με βάση τις λογιστικές καταστάσεις του 2018 (βλ. πίνακα). Οι λογιστικές καταστάσεις υπογράφονται από τον διευθύνοντα σύμβουλο Παν. Δημητρόπουλο και από την οικονομική διευθύντρια του ομίλου Veronica Nocetti που είναι και διευθύνουσα σύμβουλος της ελληνικής θυγατρικής.

Στη χρήση 2018, ο όμιλος του κ. Δημητρόπουλου παρουσίαζε ενοποιημένα έσοδα 174,2 εκατ. ευρώ από 164,4 εκατ. το 2017 αλλά και ζημιές ύψους 2,5 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με τις λογιστικές καταστάσεις, τα 104,67 εκατ. από τα έσοδα προέρχονταν από τις δραστηριότητες της Akazoo και τα υπόλοιπα 69,6 από τις δραστηριότητες της Minimob, κ.α.

Τα μεγέθη της Akazoo αμφισβητούνται από την QCM στην πολυσέλιδη έκθεση που δημοσιοποίησε προ ημερών. Η διοίκηση της Akazoo απάντησε με μια γενικόλογη ανακοίνωση πως αναθέτει σε ανεξάρτητη επιτροπή τη διερεύνηση όσων της καταλογίζει η QCM, αλλά ταυτόχρονα επισημαίνει πως «δεν έχει λόγο να πιστεύει την ακρίβεια των αναφερόμενων στην έκθεση» του αμερικανικού hedge fund.

Ο κ. Δημητρόπουλος απέφευγε πάντα τις συνεντεύξεις και τις δηλώσεις και πολλοί στοιχηματίζουν πως ούτε αυτή τη φορά θα εμφανιστεί.