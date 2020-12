PwC: Κομπίνα ολκής επί 17+2 χρόνια από την οικογένεια Κουτσολιούτσου

Τη διασταύρωση και επιβεβαίωση των συμπερασμάτων της δικανικής έκθεσης της Alvarez&Marsal αλλά και νέα στοιχεία που προέκυψαν από τον έλεγχο των στοιχείων και αρχείων και της μητρικής Folli Follie περιλαμβάνει η η ενδιάμεση έκθεση της PwC, η οποία επικεντρώθηκε στους βασικούς «πόλους» του οικοδομήματος της οικογένειας Κουτσολιούτσου, δηλαδή τις εταιρείες σε Αθήνα και Χόνγκ Κόνγκ.

Από την ενδιάμεση έκθεση, όπως ήδη έχει γράψει το Euro2day.gr προκύπτει ότι η εταιρεία πορευόταν με ψευδή και παραπλανητικά οικονομικά στοιχεία από το 2001, τα οποία μαγειρεύονταν με τρεις διαφορετικούς τρόπους (όπως περιλαμβάνονταν στο πόρισμα Δραγάτση, το οποίο βασίστηκε στα ευρήματα της Alvarez&Marsal).

Σε κάθε γραμμή της έκθεσης, υποστηρίζεται ότι τόσο ο Δημήτρης Κουτσολιούτσος, όσο και ο γιος του Τζώρτζης Κουστολιούτσος παράγγελναν και καθοδηγούσαν τις λαθροχειρίες, τις οποίες κατόπιν – και σε πλήρη γνώση τους- εκτελούσαν συνεργάτες και στελέχη της εταιρίας. Στις σελίδες της ενδιάμεσης έκθεσης αναλύεται δε πως γίνονταν οι εικονικές πωλήσεις στην Ασία, που για το 2017 άγγιξαν το 89% των πωλήσεων, που παραπλανητικά δήλωνε η κινεζική θυγατρική FF Group Sourcing Limited.

Πέρα από τις παραπάνω διαπιστώσεις, η PwC σημειώνει πως εκτός από την επιβάρυνση της Folli Follie με φόρο εισοδήματος (για τα κάλπικα κέρδη), οι ιδιοκτήτες της εταιρείας καρπώνονταν επίσης σημαντικά ποσά τόσο από μερίσματα όσο και ιδιωτικές τοποθετήσεις μετοχών. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς της PwC από μερίσματα ο Δ. Κουτσολιούτσος εισέπραξε από το 2007 έως το 2017 44 εκατ. ευρώ και από placements 130 εκατ. ευρώ. Ο δε Τζώρτζης Κουτσολιούτσος εισέπραξε μερίσματα 2,2 εκατ. ευρώ και 3,8 εκατ. ευρώ από πώληση μετοχών.

Προκύπτουν δε υπόνοιες - πάντα σύμφωνα με την έκθεση της PwC- ότι σε τρεις τουλάχιστον περιπτώσεις είχαν εκτελέσει επιπλέον αγοραπωλησίες μετοχών της εταιρείας μέσω τρίτων. Σε όλες τις περιπτώσεις παρατηρήθηκε ότι οι αγορές των μετοχών από τρίτους πραγματοποιήθηκαν σε τιμή πολύ χαμηλότερη από την εκάστοτε χρηματιστηριακή αξία της μετοχής, ενώ σε μια από τις περιπτώσεις η αγορά των μετοχών φαίνεται ότι προήλθε από το προσωπικό χαρτοφυλάκιο του Δημήτρη Κουτσολιούτσου.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την πραγματοποίηση σημαντικών κερδών από τη μετέπειτα πώληση των ως άνω μετοχών που χρονικά φαίνεται να πραγματοποιείται μετά από τις ανακοινώσεις των ενδιάμεσων αποτελεσμάτων της εταιρείας για το πρώτο τρίμηνο και το πρώτο εξάμηνο του 2009.

Πέραν των παραπάνω έχουν εντοπιστεί έγγραφα που αποδεικνύουν πως οι Δημήτρης Κουτσολιούτσος και Τζώρτζης Κουτσολιούτσος προέβησαν σε αγορά σημαντικού αριθμού μετοχών της εταιρείας μέσω των προσωπικών τους λογαριασμών πριν την εξαγορά των ΚΑΕ από τη Dufry.

Εκτός από τις παραπάνω αποκομίσεις κερδών, η οικογένεια Κουτσολιούτσου φέρεται να απαιτούσε το δανεισμό της από την ίδια την εταιρεία, ενώ υπάρχουν σημαντικές ενδείξεις υπεξαίρεσης χρημάτων, χωρίς καμιά νόμιμη δικαιολογία, χωρίς έγκριση από τη γ.σ. των μετόχων και χωρίς έστω μια προσχηματική έγκριση από το δ.σ της εταιρείας, που ούτως ή άλλως ήλεγχαν.

Σύμφωνα με την PwC, στις 25 Απριλίου του 2019 – και ενώ είχε ξεσπάσει η κρίση- ο Δημήτρης Κουτσολιούτσος με επιστολή του προς τον τότε διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας κ. Τάσο Φράγκου προέβαλε αξιώσεις για οφειλόμενο ποσό προς τον ίδιο από την FF ύψους 43,9 εκατ. δολ. Η PwC εντόπισε αντιφατικά στοιχεία με βάση τα οποία ο ίδιος ο Δημήτρης Κουτσολιούτσος είχε δεσμευτεί σε πιθανό δανειστή της FF να μην απαιτήσει από την εταιρεία ένα ποσό που αυτή του όφειλε ύψους 16,8 εκατ. δολ. περίπου.

Από τον έλεγχο της PwC προκύπτει μια οφειλή της (Folli Follie Group Sourcing) FFGS προς τον Δημήτρη Κουτσολιούτσος ύψους 31,6 εκατ. ευρώ αλλά ταυτόχρονα διαπιστώνεται ότι η FFGS έχει απαίτηση από τον Landocean ύψους 37 εκατ. ευρώ. Εφόσον τελικά αποδειχθεί ότι ο Δημήτρης Κουτσολιούτσος ήταν ο πραγματικός δικαιούχος της Landocean τότε από τον συμψηφισμό των δύο ποσών προκύπτει απαίτηση της FFGS έναντι του Δημήτρη Κουτσολιούτσου ύψους 5,4 εκατ. ευρώ.

Στα βιβλία της μητρικής Folli Follie το υπόλοιπο του δοσοληπτικού λογαριασμού του Δημήτρη Κουτσολιούτσου βρίσκεται σε συμφωνία με τα παραπάνω ,όμως εντοπίζονται σημαντικές διαφορές στα υπόλοιπα που απεικονίζονται στα βιβλία της FFGS (της κινεζικής θυγατρικής) για τους Δημήτρη Κουτσολιούτσο και Landocean καθώς κατά την 31/12/2018 εμφανίζεται υποχρέωση 16,6 εκατ. ευρώ προς τον Δημήτρη Κουτσολιούτσο και απαίτηση 46.000 ευρώ από την Landocean.

Πως μπλόκαραν τους ελέγχους

Ως γνωστόν η αρχική forensic έρευνα που ανατέθηκε στην A&M είχε περιορισμένη περίμετρο, αλλά ακόμα και σε αυτήν (που είχε παραγγελθεί από τους ίδιους τους Κουτσολιούτσους) δημιουργούνταν προσκόμματα. Αναφέρεται η περίπτωση του αμερικανού δικηγόρου Hal Hirsch, ο οποίος όπως έχει γράψει το Euro2day.gr μεσολαβούσε και πήρε και αμοιβή για να βρει χρηματοδότηση στην εταιρεία σε συμφωνία με την οικογένεια.

Ο ίδιος μάλιστα ασχολήθηκε σε μεγάλο βαθμό με την εποπτεία του έργου που διεξαγόταν από την A&M και μάλιστα φαίνεται να συνέβαλε στον περιορισμό του πεδίου της έρευνας. Ο ίδιος δε επιβεβαίωσε πως οι κομπίνες είχαν ξεκινήσει πριν από 17 χρόνια (έως το Μάιο του 2018, οπότε βγήκε το report της QCM, και άρχισε να ξετυλίγετε το κουβάρι).

Η A&M επίσης υποχρεώθηκε μέσω της σύμβασής της με την εταιρεία να ενεργεί υπό την καθοδήγηση μεταξύ άλλων, -συμπεριλαμβανομένου του Hal Hirsch-, του Τζώρτζη Κουτσολιούτσου τότε διευθύνοντος συμβούλου της εταιρείας. Καθώς ο Τζώρτζης Κουτσολιούτσος είχε εμπλακεί στενά με τις πράξεις που διερευνούσε η A&M η ανάμιξη αυτή του επέτρεψε να είναι σε θέση να επηρεάσει, να καθυστερήσει ή να παρεμποδίσει τις προσπάθειες της A&M.

Σε άλλο σημείο της έκθεσής της η PwC αναφέρει πως αναπτύχθηκαν συνεχείς προσπάθειες κατά τους καλοκαιρινούς μήνες του 2018 από την οικογένεια Κουτσολιούτσου και άλλους να μετατοπίσουν το σύνολο της ευθύνης για τις διάφορες αδικοπραξίες στον υπό-όμιλο FFGS στον Ι. Μπεγιέτη, ο οποίος συμμετείχε αναμφισβήτητα στη διάπραξη των λογιστικών παρατυπιών όπως αναφέρει η PwC, αλλά εξίσου αναμφισβήτητα δεν ενεργούσε από μόνος του.

Επιπλέον υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις για οργανωμένη παρεμπόδιση της ελεγκτικής εταιρείας ΕΥ η οποία υπέγραψε σύμβαση παροχής υπηρεσιών για την εκτέλεση προσυμφωνημένων διαδικασιών με την FFSA τον Ιούνιο του 2018. Τελικά η ΕΥ παραιτήθηκε χωρίς να ξεκινήσει ουσιαστικά το έργο της, λόγω της αδυναμίας της να προχωρήσει όπως είχε συμφωνηθεί.

Επίσης η PwC εντόπισε ενδείξεις ότι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δεν λάμβανε όλες τις πληροφορίες από την εταιρεία που ζητούσε και ενδεχομένως ακόμη και περιπτώσεις όπου η ΕΚ έλαβε παραπλανητικές πληροφορίες από την εταιρεία, περιστατικό που πάλι φαίνεται να οφείλεται τουλάχιστον εν μέρει στη συμμετοχή εμπλεκόμενων ατόμων στην προετοιμασία ή επίβλεψη των απαντήσεων της εταιρείας στα αιτήματα και ερωτήματα της ΕΚ.

Οι Δημήτρης Κουτσολιούτσος και Κατερίνα Κουτσολιούτσου υπέβαλαν την παραίτησή τους από το δ.σ. της FFSA στις 26 Σεπτεμβρίου του 2018 και στις 18 Δεκεμβρίου του 2018 ο Γεώργιος Κουτσολιούτσος από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου ενώ παρέμεινε ως μη εκτελεστικό μέλος του δ.σ. μέχρι τις 16 Δεκεμβρίου του 2019.

Ωστόσο οι Δημήτρης και Τζώρτζης Κουτσολιούτσος παρέμειναν μέλη δ.σ. σε θυγατρικές του ομίλου ακόμα και μετά τη δημοσίευση της έκθεσης της QCM. Επιπλέον οι κ.κ. Δημήτρης και Τζώρτζης Κουτσολιούτσος λάμβαναν ενημέρωση και ασκούσαν επιρροή σε θέματα διοίκησης της εταιρείας ενώ δεν ήταν εκτελεστικά μέλη, εξακολουθούσαν να λαμβάνουν ενημέρωση σχετικά με θέματα της εταιρείας και μετά την παραίτησή τους από το ΔΣ. Και λάμβαναν προνομιακή ενημέρωση ανεπίσημα από ορισμένα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου σχετικά με ευρήματα ελέγχων που αφορούν και τους ίδιους.