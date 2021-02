Logistics: Ποιοι πήραν τα Ελληνικά βραβεία Αριστείας του ILME

Με ιδιαίτερη επιτυχία ολοκληρώθηκε το 4ο Διεθνές Logistics Forum (ILF – International Logistics Forum) με τίτλο Logistics|a Catalyst for Development και θέμα Logistics = (Ανθρώπινος παράγοντας * Τεχνολογία)2 από το Ινστιτούτο Logistics Management Ελλάδος (ILME) την Πέμπτη 4 Φεβρουαρίου 2021 σε διαδικτυακή μορφή.

Η επιτυχία συνίσταται στις συμμετοχές οι οποίες ξεπέρασαν τις 500, στην ιδιαίτερη θεματολογία και στις επιστημονικές εισηγήσεις που παρουσιάστηκαν. Παράλληλα, επιτυχημένη κρίθηκε η ύπαρξη δύο συντονιστών ανά θεματική ενότητα, το οποίο αποτελεί πρωτοτυπία για την επιστημονική κοινότητα.

Χαιρετισμούς απηύθυναν οι κκ. Κωνσταντίνος Χανιώτης, Πρόεδρος Δ.Σ. του ILME, Χρίστος Δήμας, Yφυπουργός Έρευνας & Τεχνολογίας, Ευθύμιος Μπακογιάννης, Γενικός Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Αθανάσιος Στάβερης, Γενικός Γραμματέας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων και Αθανάσιος Ζηλιασκόπουλος, Πρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου για την Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα της Εφοδιαστικής και Καθηγητής Μεταφορών-Logistics στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Παν. Θεσσαλίας.

Ομιλητές (με την σειρά που συμμετείχαν) στους δύο βασικούς πυλώνες του συνεδρίου ήταν οι κάτωθι:

Ανθρώπινος Παράγοντας:

Μαρία Σταυρίδου, Senior Director Purchasing Council Plastic Resins, SIEMENS AG

Marcus Fountain, EJLog, CMILT, MSc (Logistics), UK Royal Air Force

Γρηγόρης Λεμονής, Founder – Head of Executive Search at Human Intelligence

Τεχνολογία:

Κάτια Σταθάκη, Vodafone Business Unit Director, Vodafone Business

Κυριάκος Κοφινάς, Chief E-Mobility Officer, ΔΕΗ Α.Ε.

Δρ. Γεωργία Αϋφαντοπούλου, Research Director of CERTH/HIT, Scientific Coordinator of MLcluster

Μιχάλης Λιάρος, IT & Mobile Presales, Samsung Electronics Greece

Αλέξανδρος Κανόνης, Manager KPMG in Greece

Γιώργος Κατινιώτης, CEO at Myrmex

Παναγιώτης Δεμέστιχας, WINGS ICT Solutions - Technology Development / Co-owner, Professor University of Piraeus

Στο πλαίσιο του συνεδρίου απονεμήθηκαν τα Ελληνικά βραβεία Αριστείας του ILME «Μέγας Αλέξανδρος» 2020 ως εξής:

- Project of the Year 2020: DIOLKOS – Amazon Sales Achievement Program της εταιρείας Logistics Way του Διονύση Γρηγορόπουλου

- Professional of the Year 2020: Σπύρος Τσιλιγιάννης, New Business & Operations Director, Efiga Investments

- Ταχύτερα Εξελισσόμενος Logistician 2020: Ευριπίδης Σακελλαρίου, Business Development Manager της PEARL

- Διασύνδεση Ερευνητικού Έργου με Παραγωγή 2020: Αναστασία Χατζηχριστοφή, ΟΠΑΠ Α.Ε.

Παράλληλα, απονεμήθηκαν και τα βραβεία «Γιάννης Κονετάς 2019-2020» στους αριστεύσαντες στις εξετάσεις πιστοποίησης του ELA (European Logistics Association).

Χρυσός χορηγός του συνεδρίου ήταν η Vodafone Business, αργυρός χορηγός η Makios Logistics και χορηγοί οι: ΔΕΗ, Ινστιτούτο Μεταφορών του ΕΚΕΤΑ, Samsung, Globalsat, KPMG, Myrmex, Smart Mobility & Logistics Solutions Cluster, Wings, projectyou και Telenavis. Τα μαγνητοσκοπημένα βίντεο των βραβευθέντων επιμελήθηκε η Willo. Τους ευχαριστούμε θερμά.

Τις εργασίες του συνεδρίου μπορείτε να τις παρακολουθήσετε on demand στο επίσημο site του ILME (www.ilme.gr).