Πειραιώς: Στα σκαριά άλλη μια τιτλοποίηση 7,2 δισ. ευρώ

Άλλη μία τιτλοποίηση, την τρίτη μέσα σε 12 μήνες, έχει «στα σκαριά» η Τράπεζα Πειραιώς, υλοποιώντας, με ταχείς ρυθμούς, το πρόγραμμα εξυγίανσης του ισολογισμού της, το οποίο συνοδεύεται από πλέγμα μέτρων κεφαλαιακής ενίσχυσης.

Tράπεζα Πειραιώς και Intrum ανακοίνωσαν χθες την υπογραφή δεσμευτικής συμφωνίας για την αγορά από την Intrum του 30% των τίτλων ενδιάμεσης διαβάθμισης (mezzanine notes) της τιτλοποίησης καταγγελμένων και σε «βαθιά» καθυστέρηση δανείων, μεικτής λογιστικής αξίας περίπου 4,9 δισ. ευρώ (project Vega). Μαζί, η Intrum θα αγοράσει και μια μεγαλύτερη «φέτα» από τις ομολογίες χαμηλής διαβάθμισης (junior notes).

Η Πειραιώς προβλέπεται να διατηρήσει το 100% των τίτλων πρώτης διαβάθμισης (senior notes), ονομαστικής αξίας περίπου 1,4 δισ. ευρώ, ενώ η Συμμετοχών (Πειραιώς Financial Holdings) θα διακρατήσει το 5% των mezzanine και junior notes. To 65% των mezzanine notes καθώς και οι υπόλοιπες ομολογίες χαμηλής διαβάθμισης θα αποδοθούν δωρεάν στους μετόχους της εισηγμένης Πειραιώς Financial Holdings.

Έτσι, θα δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις απο-αναγνώρισης του χαρτοφυλακίου δανείων, μεικτής λογιστικής αξίας 4,9 δισ. ευρώ και θα μειωθεί ισόποσα το απόθεμα των NPEs της τράπεζας. Τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα, σε απόλυτο ποσό, εκτιμάται ότι θα υποχωρήσουν μετά την απο-αναγνώριση, πέριξ των 16 δισ. ευρώ, αντιστοιχώντας στο 36% των συνολικών χορηγήσεων. Ο συντελεστής κάλυψης από προβλέψεις, σε pro forma βάση, αναμένεται να διαμορφωθεί στο 47%.

Η επιβάρυνση στον συνολικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας από τη συναλλαγή εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί σε περίπου 190 μονάδες βάσης, μετά το θετικό όφελος από τη μείωση του σταθμισμένου σε κίνδυνο ενεργητικού και το γεγονός ότι οι senior notes τίτλοι σταθμίζονται με μηδενικό συντελεστή. Υπενθυμίζεται ότι η επίπτωση στον συνολικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας από τις τιτλοποιήσεις Vega και Phoenix ανέρχεται, συνολικά, σε 240 με 250 μονάδες βάσης, στο υψηλό του εύρους που είχε εκτιμήσει προ μηνών η διοίκηση της Πειραιώς.

Clean up με δύο ακόμη τιτλοποιήσεις και πωλήσεις χαρτοφυλακίων

Η Πειραιώς «τρέχει» ήδη την προεργασία για την επόμενη τιτλοποίηση (project Sunrise) μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων, μεικτής λογιστικής αξίας 7,2 δισ. ευρώ, η οποία θα ενταχθεί στο πρόγραμμα κρατικών εγγυήσεων «Ηρακλής ΙΙ».

Θα ακολουθήσει, το 2022, άλλη μια τιτλοποίηση δανείων, μεικτής λογιστικής αξίας περίπου 3,4 δισ. ευρώ καθώς και πωλήσεις χαρτοφυλακίων ή μεμονωμένων δανείων. Ειδικότερα, εξετάζεται, όπως αποκάλυψε το Euro2day.gr, η πώληση χαρτοφυλακίου ναυτιλιακών δανείων καθώς και απαιτήσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις.

Οι κινήσεις του προγράμματος εξυγίανσης αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί ή δρομολογηθεί ως το πρώτο τρίμηνο του 2022. Το απόθεμα των NPEs επιδιώκεται να υποχωρήσει, μετά την ολοκλήρωσή τους, στα 3,5 δισ. ευρώ, συν ό,τι προέλθει από την πανδημία.

Η διαγωνιστική διαδικασία για το Sunrise επιδιώκεται να ανοίξει πριν την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, ύψους 1 με 1,1 δισ. ευρώ, η οποία θα διενεργηθεί βάσει όσων προανήγγειλε ο τέως διευθύνων σύμβουλος του ΤΧΣ, με ολική παραίτηση των μετόχων από το δικαίωμα προτίμησης.

Στόχος είναι οι επενδυτές που θα εγγραφούν στο βιβλίο να έχουν μια πρώτη εικόνα της ζημιάς, την οποία θα εγγράψει η τράπεζα από την πώληση/δωρεάν απόδοση της πλειονότητας των ομολογιών ενδιάμεσης και χαμηλής διαβάθμισης. Ταυτόχρονα, όμως, θα δοθεί έμπρακτο μήνυμα της πρόθεσης εξυγίανσης του ισολογισμού.

Πώς θα καλυφθεί η επίπτωση στους κεφαλαιακούς δείκτες

Η επίπτωση της τιτλοποίησης Sunrise στους κεφαλαιακούς δείκτες της τράπεζας θα καλυφθεί από α) τα κέρδη ή τη μείωση του σταθμισμένου σε κίνδυνο ενεργητικού, που επιφέρει η υλοποίηση του capital plan και β) την εξοικονόμηση 165 εκατ. ευρώ ετησίως από τη μη καταβολή τοκομεριδίου για CoCos.

Η Πειραιώς έχει εγγράψει, ήδη, έκτακτο κέρδος 220 εκατ. ευρώ από το swap ελληνικών κρατικών ομολόγων με τον ΟΔΔΗΧ, ενώ αναμένεται σύντομα να υπογράψει δεσμευτική συμφωνία για την πώληση του κλάδου εκκαθάρισης συναλλαγών POS με μία εκ των Euronet (σ.σ. αποτελεί το φαβορί) και Nexi. Το κεφαλαιακό κέρδος εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει τα 250 εκατ. ευρώ.

Επιπρόσθετα, αναμένεται η υπογραφή δεσμευτικής συμφωνίας για την πρώτη συνθετική τιτλοποίηση χαρτοφυλακίου ενήμερων δανείων μικρομεσαίων επιχειρήσεων (SMEs), μεικτής λογιστικής αξίας 1,3 δισ. ευρώ. Μέσω της παραπάνω τιτλοποίησης αναμένεται να μειωθεί το σταθμισμένο σε κίνδυνο ενεργητικό της τράπεζας κατά 800 εκατ. ευρώ.

Θα ακολουθήσει, στο τέταρτο τρίμηνο της χρονιάς, άλλη μία ιδίων χαρακτηριστικών τιτλοποίηση χαρτοφυλακίου δανείων SMEs, ύψους περίπου 1,7 δισ. ευρώ, από την οποία θα προκύψει μείωση του σταθμισμένου σε κίνδυνο ενεργητικού κατά 1,2 δισ. ευρώ. Συνολικά το σταθμισμένο ενεργητικό προβλέπεται να μειωθεί κατά περίπου 2 δισ. ευρώ από τα δύο synthetic swaps, ενισχύοντας τα κεφάλαια της τράπεζας κατά 280 με 300 εκατ. ευρώ.

Τέλος, μετά την αύξηση κεφαλαίου και την ολοκλήρωση σημαντικού μέρους των κινήσεων εξυγίανσης του ισολογισμού, η τράπεζα θα επιδιώξει να εκδώσει Additional Tier I. Μέχρι τότε αναμένεται να επιλυθούν και τα όποια ανοικτά θέματα υπάρχουν ακόμη, που βάζουν προσκόμματα σε τέτοιου είδους εκδόσεις.