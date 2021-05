Θολό τοπίο στις διαπραγματεύσεις με τους ομολογιούχους στην Intralot

Δέσμευση για επίτευξη συμφωνίας με τους ομολογιούχους ανέλαβε η διοίκηση της Ιntralot κατά την τηλεδιάσκεψη με τους αναλυτές για τα οικονομικά αποτελέσματα του 2020.

Στην τηλεδιάσκεψη που πραγματοποιήθηκε χωρίς τη συμμετοχή του Προέδρου και Διευθύνοντα Συμβούλου του Ομίλου Σωκράτη Κόκκαλη, η διοίκηση ανέφερε πως εργάζεται εντατικά για να πετύχει μια συμφωνία ενώ το τελευταίο διάστημα έχουν γίνει εκτενείς συζητήσεις με όλους τους ομολογιούχους.

Ωστόσο τα στελέχη της διοίκησης απέφυγαν να δώσουν διευκρινίσεις για την συμφωνίας και τις συνομιλίες καθώς και σαφές χρονοδιάγραμμα παρά τις συνεχείς ερωτήσεις αναλυτών.

Απλά αναγνώσθηκε δήλωση του CEO Σωκράτη Κόκκαλη που επαναλάμβανε τη θέση ολοκλήρωση της συναλλαγής “μέσα στο Α’ εξάμηνο του 2021".

Υπενθυμίζεται πως τον περασμένο Ιανουάριο, η INTRALOT σύναψε σύμβαση δέσμευσης «lock-up» με μία «ad hoc» ομάδα ομολογιούχων που κατέχει ποσοστό μεγαλύτερο του 75% επί του συνόλου των ομολογιών τύπου Senior Unsecured Notes, συνολικού ύψους 250 εκατ. ευρώ και λήξεως το 2021.

H Συμφωνία Lock-Up προβλέπει είτε τη συναινετική ανταλλαγή των Ομολογιών 2021 με νέα ομόλογα συνολικής ονομαστικής αξίας €205 εκατ. και λήξεως 2025 που θα εκδοθούν από τη θυγατρική του Ομίλου Intralot Inc., εφόσον θα δεσμεύονταν στη Συμφωνία Lock-Up ομολογιούχοι κάτοχοι ποσοστού τουλάχιστον 90% της ονομαστικής αξίας των Ομολογιών 2021, είτε την προσφυγή της Εταιρίας σε δικαστικό συμβιβασμό Αγγλικού δικαίου (English law scheme of arrangement), με τη συναίνεση του Ad Hoc Group. Μετά το πέρας της Λήξης της Προθεσμίας που είχε τεθεί στη Σύμβαση Lock-Up, έχουν υπογράψει ή προσχωρήσει στη Συμφωνία Lock-Up νομικά ή φυσικά πρόσωπα που κατέχουν ποσοστό 82,76% επί της συνολικής ονομαστικής αξίας των Ομολογιών 2021.

Υπενθυμίζεται ότι η εταιρεία την προηγούμενη εβδομάδα άφησε ανοιχτό και το ενδεχόμενο του δικαστικού συμβιβασμού τονίζοντας ότι «σε κάθε περίπτωση, μια τέτοια προσφυγή προς δικαστικό συμβιβασμό (scheme of arrangement) παραμένει ως μία επιπρόσθετη δυνατή επιλογή. Ο δικαστικός συμβιβασμός Αγγλικού δικαίου (scheme of arrangement) είναι μία διαδικασία που προβλέπεται από τον Εταιρικό Νόμο 2006 (Companies Act 2006) και επιτρέπει σε μία εταιρία να έρθει σε συμβιβασμό με τους πιστωτές της (ή κάποια κατηγορία πιστωτών) με στόχο την αναδιάρθρωση του συνόλου ή μέρους του χρέους της και την εξυγίανσή της. Για το scheme of arrangement αρκεί η συναίνεση πιστωτών που κατέχουν τουλάχιστον το 75% του χρέους μίας εταιρίας και η σχετική συμφωνία επικυρώνεται από το αρμόδιο δικαστήριο».

Οι εκτιμήσεις γα το 2021

Σε προ Covid-19 επίπεδα αναμένεται να επιστρέψει το 2021 η Ιntralot σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της διοίκηση, καθώς τα περιοριστικά μέτρα στις αγορές όπου δραστηριοποιείται η εταιρεία έχουν αρθεί.

Τα έσοδα αναμένεται να ενισχυθούν από νέα συμβόλαια όπως αυτό της Κροατίας που ξεκίνησε την προηγούμενη εβδομάδα, ενώ συνεχίζεται και η στρατηγική μείωση των εξόδων, με τη διοίκηση της Intralot να αναφέρει πως ήδη έχει εξασφαλιστεί πως ο στόχος για το 2021 έχει επιτευχθεί.