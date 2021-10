Το status… «μονόκερου» αποκτά η ελληνική PeopleCert

Με το βλέμμα στραμμένο στις νέες εξαγορές είναι πλέον η PeopleCert, παγκόσμιος ηγέτης στην πιστοποίηση επαγγελματικών και γλωσσικών δεξιοτήτων. Η εξαγορά της βρετανικής Axelos άλλαξε τις προτεραιότητες της εταιρείας, η οποία έχει ήδη συστήσει ομάδα στελεχών που εξερευνούν τις αγορές για πιθανές νέες εξαγορές.

Με ιδρυτή, πρόεδρο, διευθύνοντα σύμβουλο και «ψυχή» της εταιρείας τον Βύρωνα Νικολαΐδη, η PeopleCert παράλληλα υποδέχθηκε στο μετοχικό της κεφάλαιο με μειοψηφικό ποσοστό 20,5% την αμερικανική FTV Capital, με έδρα το Σαν Φρανσίσκο.

Αυτή τη στιγμή, η εταιρεία έχει περίπου 700 εργαζομένους -μετά την εξαγορά- ενώ αποφάσισε την υιοθέτηση του μοντέλου της τηλεργασίας για όλους τους εργαζόμενους. Από τους 700 εργαζόμενους πλήρους απασχόλησης, οι 550 είναι στην Ελλάδα, ενώ οι υπόλοιποι στην Αγγλία.

Όπως τόνισε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας κ. Β. Νικολαΐδης, τα 200 άτομα προσλήφθηκαν το 2021, από τους οποίους οι 100 στην Αγγλία και οι υπόλοιποι στην Ελλάδα.

Η εξαγορά της Axelos

Ο κ. Νικολαΐδης αποκάλυψε ότι ένα χρόνο πριν, τον Οκτώβριο του 2020, είχε επιχειρήσει να εξαγοράσει και πάλι την Axelos, η οποία ανήκε κατά 51% στην Capita και κατά 49% στο αγγλικό Δημόσιο. Η Axelos, που αποτελεί φορέα πιστοποίησης Δεξιοτήτων ΙΤ και Project Management, δεν πουλήθηκε άμεσα στην PeopleCert, καθώς το αγγλικό Δημόσιο και η Capita αποφάσισαν να προχωρήσουν σε διεθνή διαγωνισμό.

Στον διαγωνισμό κατέβηκαν 50 σχήματα, ενώ στην επόμενη φάση εκτιμάται ότι πέρασαν μόλις πέντε, ανάμεσα στα οποία και η PeopleCert, η οποία έδωσε την καλύτερη προσφορά, που ανερχόταν σε 450 εκατ. ευρώ.

Η εξαγορά ολοκληρώθηκε τον Ιούλιο και επέτρεψε στην ελληνική εταιρεία να διεκδικήσει κομμάτι μιας αγοράς, η οποία ετησίως φτάνει τα 400 δισ. δολ. «Από ένας φορέας πιστοποίησης που κάναμε εξετάσεις γίναμε ένας φορέας διαχείρισης και δημιουργίας πνευματικών δικαιωμάτων» είπε με νόημα ο κ. Νικολαΐδης και συνέχισε: «Έχουμε τα πνευματικά δικαιώματα που τα χρησιμοποιούν 800 οργανισμοί, 45 χώρες, χιλιάδες επιχειρήσεις…».

Την ίδια στιγμή γίνονταν και οι διαπραγματεύσεις με την FTV Capital, η οποία συμμετέχει πλέον στην PeopleCert με ποσοστό 20,5%, έχοντας συνεισφέρει 170 εκατ. ευρώ στην εξαγορά της Axelos. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο κ. Νικολαΐδης για την εξαγορά ποσοστού της η PeopleCert ενδιαφέρθηκαν περίπου 60 funds.

Για την εξαγορά εκδόθηκε στην Αγγλία και ένα ομόλογο 300 εκατ. λίρες με επιτόκιο 5,25%, το οποίο υπερκαλύφθηκε 4 φορές, φτάνοντας το 1,150 εκατ. λίρες. Από τους 120 επενδυτές που ήθελαν να συμμετάσχουν στο ομόλογο, η PeopleCert επέλεξε τους 50, είπε ο κ. Νικολαΐδης ο οποίος αναφέρθηκε στην πολύ καλή πορεία του ομολόγου στην αγορά του Λονδίνου. «Πρόκειται για μια ιδιαίτερα θετική εξέλιξη για μας», επεσήμανε.

Οι νέες εξαγορές

Στην αναζήτηση νέων εξαγορών βρίσκεται η PeopleCert, με τον κ. Νικολαΐδη να αναφέρει ότι οι εξαγορές αυτές θα μπορούν να χρηματοδοτηθούν με τρεις τrόπους:

Νέο ομόλογο

Είσοδο στο χρηματιστήριο, με πιθανότερο αυτό της Αμερικής

Ίδια κεφάλαια

Στην πρώτη πεντάδα παγκοσμίως

«Ο ορίζοντας που βλέπουμε μπροστά μας είναι εξαιρετικός», τόνισε ο επικεφαλής της ελληνικής πολυεθνικής, σημειώνοντας ότι στις πιστοποιήσεις στον τομέα του ΙΤ η εταιρεία είναι στους δυο-τρεις μεγαλύτερους «παίκτες» παγκοσμίως, ενώ στο σύνολο των πιστοποιήσεων βρίσκεται στην πρώτη πεντάδα.

Θυμίζουμε ότι το 2020 η εταιρεία εξαγόρασε την International Association of Six Sigma Certification (IASSC), της παγκόσμιας επαγγελματικής Ένωσης για την ανάπτυξη και ενίσχυση των προτύπων Lean Six Sigma.

Σε επίπεδο μεγεθών, η PeopleCert «έτρεχε» την πενταετία 2015-2019 με ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης 40%, το 2020 είχε μονοψήφια μείωση στα έσοδα και αύξηση στο EBITDA κατά 7%, ενώ ήδη το 2021 έχει επιστρέψει στους διψήφιους ρυθμούς ανάπτυξης (30%), βάζοντας τον πήχη στο 40% για την επόμενη πενταετία.

Σήμερα η PeopleCert, έχοντας ως βάση την Ελλάδα, διενεργεί εκατομμύρια εξετάσεις σε 216 χώρες του κόσμου, σε 25 γλώσσες, συνεργάζεται με περισσότερα από 10.000 κέντρα εξετάσεων, παρέχει πιστοποιήσεις σε περισσότερες από 700 δεξιότητες, ενώ στις συνεργασίες της περιλαμβάνονται κρατικοί φορείς αλλά και η crème de la crème του επιχειρείν.