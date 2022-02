Costa Navarino: Αφιξη πολυτελών brands και επενδύσεις 250 εκατ. ευρώ

Με ένα νέο ξενοδοχείο και δύο επιπλέον γήπεδα γκολφ εμπλουτίζει φέτος το προσφερόμενο τουριστικό προϊόν της η Costa Navarino στη Μεσσηνία, όπου η ΤΕΜΕΣ υλοποιεί επενδύσεις ύψους 250 εκατ. ευρώ, ποσό το οποίο προστίθεται στα 600 εκατ. ευρώ που έχουν τοποθετηθεί για δημιουργία του προορισμού. Η φετινή σεζόν αναμένεται να ξεκινήσει στις 20 Φεβρουαρίου για το πολυτελές resort, με τις αεροπορικές εταιρείες να επενδύουν περαιτέρω στην ανάπτυξη της Μεσσηνίας ως τουριστικού προορισμού.

Την έναρξη της σεζόν θα κάνει το The Westin Resort Costa Navarino και τα 4 συνολικά γήπεδα γκολφ, ενώ την άνοιξη θα ανοίξει το ξενοδοχείο The Romanos, a Luxury Collection Resort και το καλοκαίρι θα κάνει πρεμιέρα η νέα πολυτελής ξενοδοχειακή μονάδα της Costa Navarino, το W Costa Navarino, στο Navarino Waterfront, σε μία παραθαλάσσια έκταση 130 στρεμμάτων.

Η επένδυση για το νέο ξενοδοχείο ανέρχεται σε περίπου 90 εκατ. ευρώ και σηματοδοτεί την περαιτέρω διεύρυνση της συνεργασίας μεταξύ της ΤΕΜΕΣ και της Marriott International. Επί της ουσίας, πρόκειται για το πρώτο ξενοδοχείο W στην Ελλάδα και τη νεότερη προσθήκη στην αλυσίδα των W Escapes στην Ευρώπη, μετά την Ισπανία, την Ελβετία και την Πορτογαλία.

Το ξενοδοχείο θα διαθέτει 246 μοντέρνα δωμάτια, σουίτες και βίλες, πολλές από τις οποίες με ιδιωτικές πισίνες και θέα στον κόλπο του Ναβαρίνου και το Ιόνιο Πέλαγος. Θα περιλαμβάνει πέντε χώρους για φαγητό και διασκέδαση, μεταξύ των οποίων ένα beach club, το «Culinary Square», το W Living Room, ενώ οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να αθληθούν σε σύγχρονα γήπεδα τένις και σε έναν χώρο αφιερωμένο στα θαλάσσια σπορ. Δίπλα στο νέο ξενοδοχείο αναπτύσσεται η Navarino Agora, μια ανοικτή αγορά με επιλεγμένα καταστήματα, χώρους εστίασης και ψυχαγωγίας και υπαίθριο σινεμά.

Στην κατεύθυνση περαιτέρω καθιέρωσης της Μεσσηνίας ως κορυφαίου διεθνούς προορισμού για τους λάτρεις του γκολφ, η ΤΕΜΕΣ εμπλουτίζει τις υπηρεσίες της με δύο νέα γήπεδα γκολφ 18 οπών, το International Olympic Academy Golf Course και το The Hills Course, καθώς κι ένα νέο Clubhouse για τους φίλους του ευγενούς αθλήματος στην περιοχή Navarino Hills.

Τα νέα γήπεδα, έκτασης 6.366 μέτρων και 6.280 μέτρων αντίστοιχα, είναι σχεδιασμένα από τον δύο φορές πρωταθλητή Masters και θρύλο του Ryder Cup José María Olazábal και εκτείνονται σε 1.250 στρέμματα, σε μία ιδιαίτερη τοποθεσία με πανοραμική θέα στον ιστορικό κόλπο του Ναβαρίνου και το Ιόνιο Πέλαγος.

Η λειτουργία των δύο νέων γηπέδων ενισχύει το γκολφ υψηλής ποιότητας που προσφέρει η Costa Navarino, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου της περιοχής, με δεδομένο ότι η υψηλή σεζόν του γκολφ είναι από τον Φεβρουάριο έως τον Απρίλιο και από τον Οκτώβριο έως τον Νοέμβριο, μια παραδοσιακά χαμηλή σε τουριστική ζήτηση περίοδο που θα ενισχυθεί σημαντικά. Συγχρόνως, τα δύο γήπεδα θα αυξήσουν τον συνολικό αριθμό γηπέδων γκολφ της Costa Navarino σε τέσσερα, όλα σε μέγιστη απόσταση 13 χιλιομέτρων μεταξύ τους, ενισχύοντας περαιτέρω τη θέση της ανάμεσα στους κορυφαίους προορισμούς γκολφ στην Ευρώπη.

Το καλοκαίρι του 2023 θα κάνει το ντεμπούτο του στην περιοχή Navarino Bay το τέταρτο ξενοδοχείο της Costa Navarino και το πρώτο ξενοδοχείο Mandarin Oriental στην Ελλάδα, μία επένδυση ύψους 75 εκατ. ευρώ. Το νέο ξενοδοχείο Mandarin Oriental θα περιλαμβάνει 99 δωμάτια, μεταξύ των οποίων 48 υπόσκαφες βίλες με ιδιωτική πισίνα, μεγάλες βεράντες με απρόσκοπτη θέα στη θάλασσα, καθώς και πέντε εστιατόρια και μπαρ.

Ιδιαίτερη έμφαση αναμένεται να δοθεί σε υπηρεσίες υγείας και ευεξίας, γι’ αυτό και το συγκεκριμένο ξενοδοχείο θα διαθέτει υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις spa και γυμναστηρίου έκτασης 1.500 τ.μ., όπου πρωταγωνιστικό ρόλο θα έχουν οι signature θεραπείες ευεξίας του πολυτελούς brand σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους.

Ισχυρή ζήτηση για το οικιστικό χαρτοφυλάκιο

Την ίδια στιγμή, λόγω της αυξημένης ζήτησης που έχει καταγραφεί, η ΤΕΜΕΣ επισπεύδει την ανάπτυξη καινούριων οικιστικών προϊόντων. Μέσα στον τελευταίο χρόνο πωλήθηκαν και οι 43 βίλες, με τιμή από 1,25 εκατ. ευρώ έως 1,8 εκατ. ευρώ, στη γειτονιά Rolling Greens στο Navarino Dunes, που αποτελεί και την πιο πρόσφατη πρόταση της εταιρείας. Έλληνες και ξένοι επένδυσαν σε αυτό το project, βάσει του οποίου οι κατοικίες αναπτύσσονται όλες μαζί από την εταιρεία και παραδίδονται «με το κλειδί στο χέρι».

Ισχυρό ατού για τους ιδιοκτήτες είναι η δυνατότητα να διαθέτουν για βραχυχρόνια ενοικίαση την κατοικία τους με ειδικούς όρους, σύμφωνα με τη νομοθεσία που διέπει τα Σύνθετα Τουριστικά Καταλύματα. Η κατασκευή των κατοικιών στη νέα γειτονιά είναι σε εξέλιξη και αναμένεται να παραδοθούν το α’ τρίμηνο του 2023, με την ΤΕΜΕΣ να παρέχει στους ιδιοκτήτες επαγγελματικές υπηρεσίες property management, facility management, hotel και concierge services καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου. Μάλιστα, οι ιδιοκτήτες θα έχουν πρόσβαση στις εγκαταστάσεις και τις υπηρεσίες των ξενοδοχείων της Costa Navarino.

Υπενθυμίζεται ότι η Costa Navarino αποτελείται από πέντε ξεχωριστές περιοχές τουριστικής ανάπτυξης, το Navarino Dunes, το Navarino Bay, το Navarino Waterfront, το Navarino Hills και το Navarino Blue.

Νέα δρομολόγια

Μέσα στον Φεβρουάριο θα ξεκινήσουν οι πρώτες πτήσεις της σεζόν, οι οποίες θα διαρκέσουν μέχρι την τελευταία εβδομάδα του Νοέμβριου, ενισχύοντας σημαντικά τη συνδεσιμότητα της περιοχής με αρκετούς ευρωπαϊκούς προορισμούς και συμβάλλοντας στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου.

Φέτος, η αεροπορική εταιρεία Lufthansa αναμένεται να ξεκινήσει για πρώτη φορά απευθείας πτήσεις από το Μόναχο προς την Καλαμάτα, ενισχύοντας σημαντικά τη σύνδεση με τη γερμανική αγορά, ενώ έχουν προστεθεί 3 νέα απευθείας δρομολόγια από την Aegean για Ελσίνκι, Βρυξέλλες, Παρίσι. Στην ίδια λογική, έχουν προστεθεί νέες πτήσεις από το αεροδρόμιο Stansted του Λονδίνου από την αεροπορική JET2, καθώς και επιπλέον δρομολόγια από την Πίζα με τη Ryanair.