Επενδύσεις 40 εκατ. ευρώ από τη MarBella Collection

Επενδύσεις περίπου 40 εκατ. ευρώ στην Κέρκυρα και στη Θεσπρωτία έχει δρομολογήσει ο όμιλος MarBella Collection, με στόχο αφενός την ανάπτυξη νέων ξενοδοχειακών μονάδων και αφετέρου την αναβάθμιση των υφιστάμενων μονάδων που διαθέτει στο χαρτοφυλάκιό του.

Το επενδυτικό πλάνο του ομίλου προβλέπει τη δημιουργία μιας καινούργιας ξενοδοχειακής μονάδας στην Κέρκυρα, η δυναμικότητα της οποίας αναμένεται να αγγίξει τις 200 κλίνες. Το έργο έχει ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2024, ενώ το ύψος της επένδυσης φτάνει τα 15 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, ενισχύεται η παρουσία του ομίλου στη Θεσπρωτία, όπου ήδη διαθέτει το ξενοδοχείο MarBella Elix, με την ανάπτυξη ενός complex πολυτελών βιλών στην περιοχή του Καραβοστασίου, προϋπολογισμού 3,5 εκατ. ευρώ, συμβάλλοντας στην περαιτέρω ανάδειξη του προορισμού και διευρύνοντας την παρουσία του στην εγχώρια τουριστική αγορά.

Η υλοποίηση των projects του ομίλου MarBella Collection βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με το συνολικό επενδυτικό πρόγραμμα να εκτιμάται ότι θα φτάσει τα 40 εκατ. ευρώ σε ορίζοντα τριετίας 2022-2025. Κατά τη φάση κατασκευής θα απασχοληθούν 700 περίπου άτομα, ενώ με τη λειτουργία των νέων μονάδων αναμένεται να δημιουργηθούν 850 νέες θέσεις εργασίας.

Την ίδια στιγμή, ο ξενοδοχειακός όμιλος προχωρά στην ενίσχυση των υφιστάμενων μονάδων του, MarBella Corfu και MarBella Nido. Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά το MarBella Corfu, το επενδυτικό πλάνο για το 2022 ύψους 5 εκατ. ευρώ περιλαμβάνει την προσθήκη δύο νέων εστιατορίων στις γαστρονομικές του παροχές, καθώς και ένα state-of-the-art Aqua Park, κάνοντας το MarBella Corfu ένα από τα λίγα 5άστερα ξενοδοχεία με σύγχρονες εγκαταστάσεις υδάτινου πάρκου. Για τη σεζόν 2023 προβλέπεται η πλήρης ανακαίνιση όλων των δωματίων και των κοινόχρηστων χώρων, με το κόστος επένδυσης να ανέρχεται στα 10 εκατ. ευρώ.

Στο MarBella Nido θα προστεθεί μια νέα πτέρυγα με 25 πολυτελείς σουίτες. Πρόκειται για μία επένδυση ύψους 3 εκατ. ευρώ και στόχο ολοκλήρωσης το 2024. Τέλος, με τον ίδιο χρονικό ορίζοντα έχει δρομολογηθεί και το έργο προϋπολογισμού 2 εκατ. ευρώ που αφορά τη δημιουργία κεντρικών γραφείων και αυτόνομων λειτουργικά αποθηκών τροφίμων και εφοδιασμού, που θα εξυπηρετούν όλα τα ξενοδοχεία.

Το προφίλ του ομίλου

Την πενταετία 2016-2021, ο ξενοδοχειακός όμιλος προχώρησε σε επενδύσεις ύψους 46 εκατ. ευρώ που αφορούσαν την αγορά και ανακατασκευή υφιστάμενων ξενοδοχειακών μονάδων τόσο στον Αγιο Ιωάννη Περιστερών στη Νότια Κέρκυρα (νυν MarBella Nido), όσο και στην περιοχή του Καραβοστασίου (νυν MarBella Elix), παράλληλα με τον εκσυγχρονισμό του MarBella Corfu.

O όμιλος MarBella Collection δραστηριοποιείται στην ελληνική ξενοδοχειακή αγορά περισσότερα από 50 χρόνια. Στο χαρτοφυλάκιό του διαθέτει δύο ξενοδοχεία στην Κέρκυρα, το οικογενειακό 5άστερο MarBella Corfu στον Αγιο Ιωάννη Περιστερών και το Adults Only Suite hotel MarBella Nido Suite Hotel & Villas, ενεργό μέλος των Small Luxury Hotels of the World, καθώς και ένα ακόμη, το MarBella Elix, το πρώτο ξενοδοχείο του ομίλου εκτός Κέρκυρας, στην περιοχή Καραβοστάσι του νομού Θεσπρωτίας, το οποίο λειτούργησε για πρώτη φορά τον Μάιο του 2021.