Ανάμεσα στα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου το ΑΠΘ

Για άλλη μια χρονιά, το ΑΠΘ, σύμφωνα με τη διεθνή κατάταξη της QS World University Rankings για το έτος 2022, βρίσκεται μεταξύ των κορυφαίων πανεπιστημίων παγκοσμίως, σε πολλά επιστημονικά πεδία, έπειτα από την αξιολόγηση 1.543 πανεπιστημιακών ιδρυμάτων.

Σε πολλά επιστημονικά πεδία, το ΑΠΘ είναι πρώτο μεταξύ των ελληνικών πανεπιστημίων. Συγκεκριμένα, στο πεδίο των Κλασικών Σπουδών και Αρχαίας Ιστορίας (Classics & Ancient History) το ΑΠΘ βρίσκεται στην 26η θέση παγκοσμίως και είναι πρώτο μεταξύ των ελληνικών πανεπιστημίων, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του πανεπιστημίου.

Στα επιστημονικά πεδία: Agriculture and Forestry, Archaeology, Classics and Ancient History, Chemistry, Geology, Divinity and Religious Studies, Geophysics, Education, Engineering-Chemical, Environmental Sciences, Modern Languages, Psychology, Sports and Related Subjects και Theology, το ΑΠΘ είναι πρώτο μεταξύ των ελληνικών πανεπιστημίων και βρίσκεται στις πρώτες 300 θέσεις παγκοσμίως. Σε οκτώ από τα παραπάνω επιστημονικά πεδία, το ΑΠΘ κατατάσσεται μεταξύ των 200 κορυφαίων και σε δύο μεταξύ των 100 κορυφαίων.

Επιπλέον, σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, υπήρξε άνοδος σε δύο επιστημονικά πεδία (Computer Science & Information Systems, Mathematics) και σε μία ευρύτερη επιστημονική περιοχή (Life Sciences).

«Η δυναμική παρουσία του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, όπως καταγράφεται στις διεθνείς κατατάξεις, αναδεικνύει, για ακόμα μία φορά, το υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο που παράγεται στο ίδρυμα, καθώς και τη διεθνή απήχηση και αναγνωρισιμότητά του» δήλωσε ο Πρύτανης του ΑΠΘ, Καθηγητής Νικόλαος Γ. Παπαϊωάννου.

Επισυνάπτεται αναλυτικός πίνακας με την κατάταξη του ΑΠΘ σε 27 επιστημονικά πεδία.