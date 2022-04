Πασχαλινή προσφορά με απεριόριστα data για τους συνδρομητές F2G της Wind

Απεριόριστα data, για όλα τα Σαββατοκύριακα ή για τα βράδια ενός μήνα, εν όψει της Πασχαλινής περιόδου προσφέρει το F2G της Wind στους συνδρομητές του για να επικοινωνούν, να ενημερώνονται και να ψυχαγωγούνται.

Το F2G ανταποκρίνεται στις προσδοκίες για αυξημένη ζήτηση Internet και απεριόριστα δεδομένα και δίνει στους συνδρομητές του την δυνατότητα όλα τα Σαββατοκύριακα (4) ή τα βράδια του μήνα (30), να σερφάρουν ελεύθερα από το κινητό τους τις φετινές διακοπές του Πάσχα, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

F2G Unlimited Data Easter Offer

Κάθε συνδρομητής F2G που κατά το διάστημα 11/4 έως 2/5 ενεργοποιήσει το νέο πακέτο Unlimited Talk Plus, για Απεριόριστη ομιλία προς όλους + 2GB και 200 sms με € 12,90 , θα έχει τη δυνατότητα να αποκτήσει δωρεάν Unlimited Data Nights ή Unlimited Data Weekends αποκλειστικά μέσω του myF2G App

Unlimited data nights : Απεριόριστα δεδομένα, με διάρκεια 30 ημερών, που αφορούν χρήση αποκλειστικά τις ώρες 22:00 - 08:00

Unlimited Data Weekends: Απεριόριστα δεδομένα, με διάρκεια 4 συνεχόμενα Σαββατοκύριακα

5GB Δώρο θα πάρουν όλοι οι συνδρομητές του F2G που θα κάνουν για 1η φορά log in στο myF2G app. Επιπλέον, με το myF2G app μπορούν εύκολα και γρήγορα να κάνουν ανανέωση υπολοίπου με επιπλέον δωρεάν bonus GB από το νέο Tap & Get It και να ενεργοποιούν τα αγαπημένα τους πακέτα.

Το myF2G app είναι διαθέσιμο σε όλες τις πλατφόρμες.