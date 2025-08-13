#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Δωρεάν επικοινωνία σε πυρόπληκτους συνδρομητές προσφέρει η Cosmote Telekom

Η προσφορά αφορά σε πελάτες της εταιρείας που κατοικούν σε Αιτωλοακαρνανία, Άρτα, Αχαΐα, Πρέβεζα, Βόνιτσα, Ζάκυνθο, Κεφαλλονιά και Χίο. Τι περιλαμβάνει.

Δημοσιεύθηκε: 13 Αυγούστου 2025 - 15:52

Η Cosmote Telekom στηρίζει τους συνδρομητές της που πλήττονται από τις πυρκαγιές σε Αιτωλοακαρνανία, Άρτα, Αχαΐα, Πρέβεζα, Βόνιτσα, Ζάκυνθο, Κεφαλλονιά και Χίο, και για τις αυξημένες ανάγκες επικοινωνίας τους προσφέρει δωρεάν 1.500 λεπτά ομιλίας προς όλα τα εθνικά δίκτυα και δωρεάν απεριόριστο Internet από το κινητό για 15 ημέρες, σε όλους τους πελάτες κινητής - συμβολαίου, καρτοσυμβολαίου και καρτοκινητής, οικιακούς και εταιρικούς. Όλοι οι δικαιούχοι συνδρομητές ενημερώνονται για την ενεργοποίηση των δωρεάν πακέτων μέσω γραπτών μηνυμάτων (SMS).

Επιπλέον, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση για τη διευκόλυνση των συνδρομητών της, η Cosmote Telekom θα αναστείλει για 15 ημέρες κάθε διαδικασία για -οριστική ή προσωρινή- φραγή για όλες τις συνδέσεις Cosmote Telekom σταθερής, κινητής και συνδρομητικής τηλεόρασης στις εν λόγω πληγείσες περιοχές.

