Προσφέρει 1.500 λεπτά ομιλίας και 20 GB ίντερνετ στο κινητό για πελάτες που κατοικούν σε Αιτωλοακαρνανία, Ζάκυνθο και Αχαΐα. Μέχρι πότε ισχύει η προσφορά.

Δωρεάν επικοινωνία για πυρόπληκτους συνδρομητές από την Vodafone

Δημοσιεύθηκε: 13 Αυγούστου 2025 - 10:51

Η Vodafone στηρίζει έμπρακτα όλους τους συνδρομητές της που πλήττονται από τις πυρκαγιές σε Αιτωλοακαρνανία, Ζάκυνθο και Αχαΐα, καλύπτοντας τις ανάγκες τους για περισσότερη επικοινωνία.

Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, συνδρομητές της Vodafone, ιδιώτες και επαγγελματίες, συμβολαίου κινητής, καρτοπρογράμματος και καρτοκινητής καθώς και οι πελάτες σταθερής που ζουν στις περιοχές: Κερί, Αγαλάς, Κοιλιωμένος, Άγιος Λέων, Παλιάμπελα, Πογωνιά, Μοιραίικα, Παλαιά Περιστέρα, Χαϊκάλι, Άγιος Στέφανος και Θεριανό θα έχουν στη διάθεση τους, από 12 Αυγούστου και για 15 μέρες, έως και 27 Αυγούστου, αυτόματα και δωρεάν:

  • 1500 λεπτά ομιλίας στο κινητό προς εθνικά κινητά και σταθερά
  • 20 GB στο κινητό

Οι συνδρομητές θα ενημερωθούν για την ενεργοποίηση με SMS στο κινητό τους.

Επιπλέον, η Vodafone αναστέλλει τις εισπρακτικές ενέργειες για φραγή εισερχομένων ή/και εξερχομένων κλήσεων για τους κατοίκους των ανωτέρω περιοχών μέχρι και 27 Αυγούστου 2025.

