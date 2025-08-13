Δωρεάν επικοινωνία για πυρόπληκτους συνδρομητές από την Vodafone

Η Vodafone στηρίζει έμπρακτα όλους τους συνδρομητές της που πλήττονται από τις πυρκαγιές σε Αιτωλοακαρνανία, Ζάκυνθο και Αχαΐα, καλύπτοντας τις ανάγκες τους για περισσότερη επικοινωνία.

Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, συνδρομητές της Vodafone, ιδιώτες και επαγγελματίες, συμβολαίου κινητής, καρτοπρογράμματος και καρτοκινητής καθώς και οι πελάτες σταθερής που ζουν στις περιοχές: Κερί, Αγαλάς, Κοιλιωμένος, Άγιος Λέων, Παλιάμπελα, Πογωνιά, Μοιραίικα, Παλαιά Περιστέρα, Χαϊκάλι, Άγιος Στέφανος και Θεριανό θα έχουν στη διάθεση τους, από 12 Αυγούστου και για 15 μέρες, έως και 27 Αυγούστου, αυτόματα και δωρεάν:

1500 λεπτά ομιλίας στο κινητό προς εθνικά κινητά και σταθερά

στο κινητό προς εθνικά κινητά και σταθερά 20 GB στο κινητό

Οι συνδρομητές θα ενημερωθούν για την ενεργοποίηση με SMS στο κινητό τους.

Επιπλέον, η Vodafone αναστέλλει τις εισπρακτικές ενέργειες για φραγή εισερχομένων ή/και εξερχομένων κλήσεων για τους κατοίκους των ανωτέρω περιοχών μέχρι και 27 Αυγούστου 2025.