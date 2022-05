Τέσσερα βραβεία για την Stoiximan στα Greek Bookmaker Awards

Με 4 βραβεία στις αποσκευές της έφυγε η Stoiximan, η κορυφαία στοιχηματική εταιρεία στην Ελλάδα, από την τελετή των Greek Βοοkmaker Αwards 2022 που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα.

Συγκεκριμένα η εταιρεία κατέκτησε την πρώτη θέση στις κατηγορίες:

• Best Overall Bookmaker

• Best User Experience

• Players Choice Award

• Best Basketball Odds

Η σημασία των βραβείων αυτών έγκειται στο ότι αντικατοπτρίζουν τη συμπεριφορά και τις επιθυμίες των παικτών και καταδεικνύουν τις δικές τους προτεραιότητες, επισημαίνει η σχετική ανακοίνωση.

Ο Αντιπρόεδρος της Stoiximan Πάνος Κωνσταντόπουλος με αφορμή τις νέες διακρίσεις σημείωσε: «Η αναγνώριση αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική διότι προέρχεται απευθείας από τους ανθρώπους που επιλέγουν τη Stoiximan για την ψυχαγωγία τους. Παράλληλα επιβεβαιώνει ότι η επίμονη προσπάθεια της ομάδας των 1200+ ανθρώπων της Kaizen Gaming να βελτιώνουν συνεχώς το παιχνίδι, αποδίδει καρπούς»

Στο πλαίσιο της ίδιας τελετής η Betano, το διεθνές brand της Kaizen Gaming, απέσπασε τέσσερις διακρίσεις για την Ρουμανική αγορά και συγκεκριμένα:

• Best Markets Selection Romania

• Best Customer Service Romania

• Best Customer Loyalty Offer Romania

• Best Overall Bookmaker Romania