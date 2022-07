Πρώτη ανάθεση της Hellenic Cables στην ασιατική αγορά

Η Cenergy Holdings ανακοινώνει ότι η Hellenic Cables, ο κλάδος καλωδίων της, υπέγραψε Σύμβαση Αποκλειστικότητας και Δέσμευσης Παραγωγής (Exclusivity and Capacity Agreement - ECA) για την προμήθεια inter-array καλωδίων XLPE 66 kV και συναφών εξαρτημάτων για το υπεράκτιο αιολικό πάρκο Hai Long 2 και 3.

Το έργο κατασκευής Hai Long στην Ταϊβάν αποτελείται από δύο υπεράκτια αιολικά πάρκα (OWF), τα Hai Long 2 (HL2) και Hai Long 3 (HL3), συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 1.044 MW. Το Hai Long Offshore Wind Project είναι ένα από τα μεγαλύτερα υπεράκτια αιολικά πάρκα της Ταϊβάν που αναπτύχθηκε από κοινού από την Northland Power Inc., την Yushan Energy Pte Ltd και την Mitsui & Co. Το πάρκο θα βρίσκεται 40-50 χιλιόμετρα από την ακτή Changhua και θα φθάνει σε υποθαλάσσιο βάθος μεταξύ 35 και 55 μέτρων. Το HL2 αποτελείται από 2 μικρότερα αιολικά πάρκα (sub-wind farms), το HL2A, με μέγιστη εγκατεστημένη ισχύ 300MW, και το HL2B, με μέγιστη εγκατεστημένη ισχύ 232MW. Το HL3 έχει μέγιστη εγκατεστημένη ισχύ 512MW.

Στο πλαίσιο της σύμβασης, η Hellenic Cables θα προμηθεύσει περίπου 140 χιλιόμετρα XLPE μονωμένων inter-array καλωδίων 66 kV με τα συναφή εξαρτήματα. Τα καλώδια θα παραχθούν στο καθετοποιημένο, υπερσύγχρονο εργοστάσιο υποβρυχίων καλωδίων της Hellenic Cables στην Κόρινθο. H κατασκευή αναμένεται να ολοκληρωθεί το πρώτο τρίμηνο του 2024 για το Hai Long 2 και το τελευταίο τρίμηνο του ίδιου έτους για το Hai Long 3.

«Τα υπερσύγχρονα καλώδια και εξαρτήματα της Hellenic Cables αποτελούν προϊόντα υψηλής ποιότητας ευθυγραμμισμένα με τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης, τα οποία συμβάλλουν ουσιαστικά στην ενεργειακή μετάβαση της Ταϊβάν. Στην Hellenic Cables είμαστε ενθουσιασμένοι με τη νέα μας συνεργασία με τη Hai Long Offshore Wind Power Co. Ltd, η οποία μπορεί να αποτελέσει ένα σημαντικό μονοπάτι στο ταξίδι του ενεργειακού μετασχηματισμού», σχολίασε ο κ. Αλέξης Αλεξίου, CEO της Cenergy Holdings και της Hellenic Cables.

Ο Felipe Montero, Project Manager του έργου Hai Long Offshore Wind, δήλωσε: «Είμαστε ευτυχείς που εξασφαλίσαμε την Hellenic Cables ως τον κατασκευαστή των καλωδίων μας και καθιερώνουμε έτσι τη συνεργασία αυτή. Η Hellenic Cables θα κατασκευάσει ένα κρίσιμο τμήμα του έργου μας και χαιρόμαστε που το αναλαμβάνει μια εταιρεία – ηγέτης της αγοράς στην κατασκευή υποβρυχίων καλωδίων».

Σχετικά με τη Northland Power

Η Η Northland Power είναι ανεξάρτητος παραγωγός ηλεκτρικής ενέργειας που ιδρύθηκε το 1987 και είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο από το 1997. Αναπτύσσει, κατασκευάζει, κατέχει και εκμεταλλεύεται καθαρές, πράσινες υποδομές που παράγουν ηλεκτρική ενέργεια από φυσικό αέριο καθαρής καύσης και ανανεώσιμες πηγές, όπως η αιολική και η ηλιακή, σε όλο τον κόσμο. Το όραμα της Northland είναι να είναι ένας κορυφαίος, καθαρός και πράσινος παγκόσμιος παραγωγός ενέργειας ο οποίος να εμπνέει παράλληλα τους ανθρώπους της με στόχο ένα βιώσιμο μέλλον ευημερίας για όλους όσοι συμμετέχουν στο εγχείρημα.

Η Northland, παγκοσμίως, κατέχει ή συμμετέχει σε 3,2 GW (καθαρά 2,8 GW) λειτουργικής παραγωγικής δυναμικότητας και σε ικανό αριθμό αναπτυξιακών έργων σε πρώιμο ή μεσαίο στάδιο ανάπτυξης, με εν δυνάμει ισχύ περίπου 4 έως 5 GW. Σήμερα, η Νorthland κατασκευάζει το έργο ηλιακής ενέργειας La Lucha 130 MW στο Μεξικό ενώ διαθέτει πολλά ακόμα έργα σε προχωρημένο στάδιο ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένων 300 MW χερσαίας αιολικής ενέργειας στις Η.Π.Α. και ενός έργου στη Βαλτική ισχύος 1.200 MW (49% μετοχικό μερίδιο) στα ανοικτά των ακτών της Πολωνίας. Πρόσφατα ολοκλήρωσε το υπεράκτιο αιολικό πάρκο 252 MW Deutsche Bucht που βρίσκεται στη Γερμανία στη Βόρεια Θάλασσα.

Σχετικά με τη Yushan Energy Pte Ltd

Η Yushan Energy Pte. Ltd είναι μέλος του Ομίλου Εταιρειών Enterprize Energy. Η Enterprize Energy είναι ένας πρωτοπόρος κατασκευαστής υποδομών ενέργειας χαμηλών εκπομπών άνθρακα που καλείται να αντιμετωπίσει την πρόκληση της ενεργειακής μετάβασης. Η Enterprize Energy στοχεύει στη δημιουργία δυνατότητας παραγωγής ενέργειας εκεί όπου υπάρχουν οι περισσότεροι πόροι. Από το 2018 έχει υλοποιήσει έργα της τάξης των 5 GW υιοθετώντας καινοτόμους τρόπους παραγωγής και διαθέτοντας μια οικουμενική αντίληψη του θέματος. Όλες οι ιδέες και τα έργα της Enterprize Energy έχουν σχεδιαστεί με στόχο την προώθηση βιώσιμων λύσεων στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας, μέσα στην παγκόσμια αγορά ενέργειας – στο πνεύμα μιας αμοιβαίας επωφελούς σχέσης από την πρώτη φάση κάθε έργου μέχρι την ολοκλήρωσή του.

Σχετικά με τη Mitsui & Co.

Η Mitsui & Co. Ltd. είναι μια εταιρεία ενεργή στη παγκόσμια αγορά εμπορίου και επενδύσεων με έδρα την Ιαπωνία. Το διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο της καλύπτει επιχειρηματικές δραστηριότητες σε περίπου 64 χώρες. Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας είναι μία από τις τρέχουσες βασικές δραστηριότητες της. Η Mitsui έχει αποκτήσει τεράστια εμπειρία και εξειδίκευση στην ανάπτυξη, κατασκευή, χρηματοδότηση και λειτουργία πολλών διαφορετικών έργων στα οποία περιλαμβάνονται έργα ηλεκτρικής ενέργειας με καύση φυσικού αερίου και έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε όλο τον κόσμο. Από τον Ιούλιο του 2021, το χαρτοφυλάκιο της Mitsui έχει συνολική μεικτή εγκατεστημένη ισχύ άνω των 39,5 GW (καθαρή ισχύς 10,8 GW).

Σχετικά με τη Cenergy Holdings

Η Cenergy Holdings είναι μια Βελγική εταιρεία συμμετοχών εισηγμένη τόσο στο Χρηματιστήριο των Βρυξελλών όσο και στο Χρηματιστήριο των Αθηνών, επενδύοντας σε κορυφαίες βιομηχανικές εταιρείες, εστιάζοντας στην αυξανόμενη παγκόσμια ζήτηση μεταφοράς ενέργειας, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και μετάδοσης δεδομένων. Το χαρτοφυλάκιο της Cenergy Holdings αποτελείται από την Σωληνουργεία Κορίνθου και την Hellenic Cables, εταιρείες που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή των αντίστοιχων τομέων ανάπτυξης. Η Σωληνουργεία Κορίνθου είναι παγκόσμιος ηγέτης στην κατασκευή σωλήνων χάλυβα για τον τομέα πετρελαίου και φυσικού αερίου και σημαντικός παραγωγός κοίλων τμημάτων χάλυβα για τον κατασκευαστικό τομέα. Η Hellenic Cables είναι ένας από τους μεγαλύτερους παραγωγούς καλωδίων στην Ευρώπη, κατασκευάζοντας καλώδια ισχύος και τηλεπικοινωνιών καθώς και υποβρύχια καλώδια για τους προαναφερθέντες τομείς. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία μας, παρακαλώ επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.cenergyholdings.com.