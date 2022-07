Intralot: Εξαγόρασε τις μειοψηφίες της θυγατρικής στις ΗΠΑ

Η INTRALOT ανακοινώνει την ολοκλήρωση της απόκτησης από την καθ’ ολοκληρίαν θυγατρική της στην Ολλανδία «Intralot Global Holdings B.V.» (IGH) 33.227.256 κοινών μετοχών (ή 33,23%) της “Intralοt US Securities B.V.” από τους σημερινούς κατόχους στην τιμή των €3,65 ανά μετοχή (ήτοι συνολικά έναντι €121.279.484,40).

Η “Intralοt US Securities B.V.” κατέχει εμμέσως το 100% των μετοχών της “Intralοt, Inc.” που έχει συσταθεί υπό τους νόμους της πολιτείας της Georgia των Η.Π.Α. Οι υπόλοιπες 1.043.424 μετοχές (ή 1,04%) της “Intralοt US Securities B.V.”, οι οποίες δεν ανήκουν ακόμα στην IGH, θα εξαγορασθούν από την IGH στην ίδια τιμή ανά μετοχή σύμφωνα με τις διατάξεις συμπαρασύρσεως (“drag-along”) της Συμφωνίας Κοινοπραξίας που ισχύει από τις 3 Αυγούστου 2021, μέσα στις επόμενες ημέρες, με αποτέλεσμα το 100% των μετοχών της “Intralοt, Inc.” να ελέγχεται από τον όμιλο INTRALOT.

Τα κεφάλαια για τη συναλλαγή αντλήθηκαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα προτίμησης της εισηγμένης εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών INTRALOT, η οποία ολοκληρώθηκε στις 25 Ιουλίου 2022, σύμφωνα με τις προβλέψεις του Ενημερωτικού Δελτίου το οποίο δημοσιεύθηκε στις 24 Ιουνίου 2022.