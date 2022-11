Τριπλή βράβευση για το Sani Resort στα World Travel Awards

Με τρεις διακρίσεις βραβεύτηκε στον θεσμό των World Travel Awards 2022, το Sani Resort, προορισμός για οικογενειακές διακοπές πολυτελείας στην Κασσάνδρα Χαλκιδικής. Για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, το θέρετρο του Ομίλου Sani/Ikos ανακηρύχθηκε World’s Leading Family & Beach Resort, ενώ για τρίτη χρονιά κέρδισε το βραβείο World’s Leading Luxury Green Resort όντας το πρώτο πιστοποιημένο θέρετρο στην Ελλάδα με μηδενικό ανθρακικό αποτύπωμα ήδη από το 2020. Επίσης, για πρώτη φορά κατέκτησε τη διάκριση World’s Leading Cultural Destination Resort για τη φετινή επετειακή διοργάνωση 30 χρόνων του Sani Festival.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, τα World Travel Awards αναδεικνύουν και επιβραβεύουν την αριστεία στον κλάδο του τουρισμού, ενώ θεωρούνται ένας από τους σημαντικότερους και πλέον έγκριτους θεσμούς διεθνώς.

Με αφορμή τη διάκριση του Sani Resort, ο Chief Sales & Marketing Officer του Ομίλου Sani/Ikos, κ. Αντώνης Αβδελάς δήλωσε:

«Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που κατακτήσαμε τις πρώτες θέσεις στις κατηγορίες «Luxury Family & Beach Resort», «Luxury Green Resort» και «Leading Cultural Destination Resort» των φετινών World Travel Awards. Πιστοί στη δέσμευσή μας, συνεχίζουμε να πρωτοπορούμε στον τομέα του αειφόρου τουρισμού, προσφέροντας κορυφαίας ποιότητας εμπειρίες φιλοξενίας σε οικογένειες και φέροντας τους ανθρώπους πιο κοντά μέσα από την φύση, την τέχνη και τον πολιτισμό. Οφείλουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στους επισκέπτες μας∙ η τριπλή αυτή βράβευση είναι μία σημαντική αναγνώριση για το Sani Resort και όλους τους ανθρώπους μας, μια διάκριση που πιστοποιεί τις αρχές, τις αξίες και το όραμα του Ομίλου μας. Ανυπομονούμε και την ερχόμενη σεζόν να προσφέρουμε κορυφαία φιλοξενία για όλη την οικογένεια, ενισχύοντας τη θετική μας συμβολή στο περιβάλλον και τις κοινότητες όπου δραστηριοποιούμαστε».

Το Sani Resort κορυφαίο παραθαλάσσιο θέρετρο για οικογένειες στον κόσμο

Το Sani Resort κατακτά το βραβείο World's Leading Family & Beach Resort για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά. Το συγκρότημα εκτείνεται σε μία έκταση 4.000 στρεμμάτων και περιλαμβάνει πέντε βραβευμένα ξενοδοχεία: Sani Beach, Sani Club, Porto Sani, Sani Asterias και Sani Dunes. Μάλιστα το Porto Sani, επανασυστήθηκε στο κοινό φέτος την άνοιξη, μετά από μία επέκταση συνολικής επένδυσης €30εκατ., με στόχο την κατασκευή 50 νέων σουιτών για οικογένειες, τη δημιουργία ειδικών εγκαταστάσεων για παιδιά όλων των ηλικιών, όπως πισίνες και kids’ clubs, αλλά και τον σχεδιασμό δραστηριοτήτων για όλη την οικογένεια. Το Sani Resort παρέχει εγκαταστάσεις υψηλών προδιαγραφών, όπως το Rafa Nadal Tennis Center, η ακαδημία ποδοσφαίρου Chelsea Football Club, το Bear Grylls Survival Academy και το Sani Tree Top Adventure, όπου οι οικογένειες μπορούν να εξασκήσουν τις δεξιότητές τους, ενώ η τοποθεσία του resort, με 7 χιλιόμετρα παραλίας και 20 χιλιόμετρα δάσους με «κρυμμένες» ποδηλατικές διαδρομές, προσφέρει πολλές επιλογές για θαλάσσια σπορ και άσκηση στη φύση.

World’s Leading Luxury Green Resort: Το Sani Resort πρωτοπορεί στον βιώσιμο τουρισμό

Η διάκριση του Sani Resort ως World Leading Luxury Green Resort για τρίτη συνεχή χρονιά, αναδεικνύει τις προσπάθειές του για υιοθέτηση βιώσιμων πρακτικών. Στο πλαίσιο του προγράμματος αειφορίας Sani Green, όλα τα ξενοδοχεία του συγκροτήματος ηλεκτροδοτούνται με ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές εγγυημένης προέλευσης, ενώ στόχος του Ομίλου είναι να έχει μηδενικό ανθρακικό αποτύπωμα (Net Zero) έως το 2030. Ταυτόχρονα, έχοντας μειώσει τα πλαστικά μιας χρήσης πάνω από 90% από το 2013, έχει ως στόχο την πλήρη κατάργησή τους, καθώς και τη μηδενική παραγωγή αποβλήτων για υγειονομική ταφή -μέσω της κομποστοποίησης, της επαναχρησιμοποίησης και της ανακύκλωσης- έως το τέλος του 2024. Το Sani Resort προωθεί τη σύνδεση των επισκεπτών του με τη φύση μέσα από οικολογικές δραστηριότητες (πχ. Sani Wetlands Trip, Forest Tour, Bird Watching). Παράλληλα, φέτος την άνοιξη, εγκαινίασε το Sani Bee Spot, το πρώτο και μεγαλύτερο διαδραστικό Bee Spot στην Ελλάδα, με στόχο την προστασία των μελισσών, σε συνεργασία με τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό The Bee Camp, ενώ συνεργάζεται με την οργάνωση iSea για την καταγραφή της δραστηριότητας των δελφινιών στον κόλπο της Χαλκιδικής. Ο Όμιλος Sani/Ikos είναι μέλος του Οικουμενικού Συμφώνου των Ηνωμένων Εθνών για τις επιχειρήσεις (UN Global Compact) και έχει λάβει σειρά πιστοποιήσεων με βάση διεθνή πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης.

Sani Resort: Για πρώτη φορά και Κορυφαίος Προορισμός για τον Πολιτισμό

Το Sani Resort σημείωσε φέτος την πρώτη του νίκη στον θεσμό των World Travel Awards ως World’s Leading Cultural Destination Resort, με αφορμή τη διοργάνωση του φετινού επετειακού Sani Festival. To μουσικό φεστιβάλ, πραγματοποιείται κάθε καλοκαίρι στο Sani Hill, φιλοξενώντας καλλιτέχνες από τον χώρο της κλασσικής μουσικής, αλλά και της τζαζ, ποπ & ροκ σκηνής. Το φετινό, επετειακό πρόγραμμα περιελάβανε παγκοσμίου φήμης καλλιτέχνες, όπως οι Jack Savoretti, Al Di Meola, Bob Geldof and the Bobkatz και άλλους, με αποκορύφωμα τη συναυλία του Ιταλού τενόρου Andrea Bocelli, στον λόφο της Σάνης, συνοδεία της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης.