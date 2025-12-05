#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Νέο 5άστερο ξενοδοχείο χτίζεται στην Πάργα

Δημοσιεύθηκε: 5 Δεκεμβρίου 2025 - 08:27

Την ανάπτυξη ενός νέου 5άστερου ξενοδοχείου στην Πάργα έχει δρομολογήσει η εταιρεία «Anthos ΙΚΕ», εμπλουτίζοντας το χαρτοφυλάκιο των ξενοδοχείων της.

Στο πλαίσιο αυτό, το τμήμα Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιολογικών Χώρων, Μνημείων και Αρχαιολογικών Έργων της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς που υπάγεται στο υπουργείο Πολιτισμού ενέκρινε την αρχιτεκτονική μελέτη που προβλέπει την κατασκευή ενός ξενοδοχείου κλασικού τύπου, δυναμικότητας 121 δωματίων, στη θέση Χρυσογιάλι - Βάλτος.

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στη σχετική απόφαση, «η εν λόγω εγκατάσταση δεν προξενεί άμεση ή έμμεση βλάβη στο προστατευόμενο Κάστρο της Πάργας, με το οποίο έχει οπτική επαφή».

Ωστόσο, το αρμόδιο τμήμα θέτει μία σειρά όρων βάσει των οποίων θα πρέπει να αναπτυχθεί το ξενοδοχείο. Μεταξύ άλλων, επισημαίνεται: «Τα τοξωτά ανοίγματα να περιοριστούν μόνο στα ισόγεια των κτιρίων. Τα ανοίγματα στους ορόφους να είναι ορθογωνικά». Σε άλλο σημείο γίνεται αναφορά στους χρωματικούς τόνους που δύνανται να επιλεγούν για τα κελύφη των κτιρίων, καθώς και για τις εσωτερικές επιστρώσεις των πισινών.

Με βάση τη σχετική απόφαση, σε περίπτωση εντοπισμού αρχαιοτήτων, οι εργασίες θα διακοπούν, προκειμένου να διενεργηθεί ανασκαφική έρευνα από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Πρέβεζας, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, από τα αποτελέσματα της οποίας θα εξαρτηθεί η συνέχιση των εργασιών, μετά από γνωμοδότηση του αρμόδιου Συμβουλίου του υπουργείου Πολιτισμού.

Το ξενοδοχείο των 363 κλινών θα κατασκευαστεί σε ένα οικόπεδο (εντός σχεδίου), έκτασης 12.018,22 τ.μ., ιδιοκτησίας της «Anthos ΙΚΕ».

Σε κάθε περίπτωση, η ανάπτυξη του συγκεκριμένου ξενοδοχείου αναμένεται να αναβαθμίσει περαιτέρω το προφίλ της Πάργας ως προορισμού, δεδομένου ότι στην Πρέβεζα, σύμφωνα με τα στοιχεία του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος, υπάρχουν μόλις δύο 5άστερα ξενοδοχεία από τα 117 συνολικά της περιοχής.

Το προφίλ της εταιρείας

Η εταιρεία «Anthos ΙΚΕ», που αναπτύσσει το νέο ξενοδοχείο, συστάθηκε τον Ιούλιο του 2022, με αρχικό κεφάλαιο τα 255 χιλιάδες ευρώ και με βασικούς μετόχους τις εταιρείες «Parga Beach Ανώνυμη Εταιρεία», την «Ευστάθιος Ι. Κανιώρης & ΣΙΑ Ο.Ε.» και την «Mocha Ο.Ε.».

Σκοπός ίδρυσης της εταιρείας είναι, μεταξύ άλλων, η αγοραπωλησία ιδιόκτητων ακινήτων, κατασκευαστικές εργασίες για οικιστικά κτίρια (νέες εργασίες, προσθήκες, μετατροπές και ανακαινίσεις), κατασκευαστικές εργασίες για μη οικιστικά κτίρια (νέες εργασίες, προσθήκες, μετατροπές και ανακαινίσεις), υπηρεσίες παροχής δωματίου ή μονάδας καταλύματος για επισκέπτες, με καθημερινή καθαριότητα (εκτός της χρονομεριστικής μίσθωσης), αγοραπωλησία κτιρίων κατοικιών και οικοπέδων για κτίρια κατοικιών, αγοραπωλησία ιδιοκτησιών χρονομεριστικής μίσθωσης κ.λπ.

Η εταιρεία «Parga Beach Ανώνυμη Εταιρεία», πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της οποίας είναι ο Χρήστος Ιωάννου, δραστηριοποιείται ήδη στον ξενοδοχειακό κλάδο με το «Parga Beach Resort», που βρίσκεται επίσης στον Βάλτο της Πάργας στην Πρέβεζα.

Σκοπός της «Parga Beach Ανώνυμη Εταιρεία» είναι, μεταξύ άλλων, η λειτουργία και εκμετάλλευση ξενοδοχείων, bungalows, διαμερισμάτων και δωματίων, η ίδρυση και εκμετάλλευση ξενοδοχειακών και τουριστικών επιχειρήσεων δια της ανεγέρσεως σε ιδιόκτητα οικόπεδα της εταιρείας, ξενοδοχείων, bungalows, ξενώνων και τουριστικών περιπτέρων ή δια της μισθώσεως ή δια της αγοράς τέτοιων μονάδων που ήδη λειτουργούν κ.λπ.

Σε ό,τι αφορά την εν λόγω εταιρεία, ο κύκλος εργασιών της το 2024 ήταν 8,1 εκατ. ευρώ, με αύξηση κατά 24,39% σε σχέση με το 2023.

Σημειωτέον ότι το «Parga Beach Resort» βρίσκεται κάτω από την ομπρέλα των Mast Hotels & Resorts, τα οποία έχουν αναπτύξει ένα χαρτοφυλάκιο με επτά ξενοδοχεία, τέσσερα εκ των οποίων βρίσκονται στην Πρέβεζα.

