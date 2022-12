Στο σφυρί μεγάλο ακίνητο στη Λένορμαν, πρώτη προσφορά στα €2,4 εκατ.

Η Εταιρεία Ριβιέρα Ανώνυμη Κτηματική και Κατασκευαστική Εταιρεία είχε, κατά τις περασμένες δεκαετίες, έντονη δραστηριότητα σε κατασκευές πολυτελών κατοικιών και στην ανέγερση εμπορικών ακινήτων προς εκμετάλλευση, με έντονη παρουσία στην Κηφισιά και σε ακριβές περιοχές της Ελλάδας, όπως είναι η Μύκονος, δημιουργώντας ένα ελκυστικό χαρτοφυλάκιο ακινήτων. Αυτές οι εποχές όμως ανήκουν στο παρελθόν, καθώς λόγω συσσωρευμένων χρεών πλησιάζει η ώρα των πλειστηριασμών.

Πιο συγκεκριμένα, τον Ιανουάριο (18/1/2023) εκπλειστηριάζεται ένα ακίνητο μεγάλης προβολής επί της Λεωφ. Κηφισού 78, στο ύψος της οδού Λένορμαν, όπου τα τελευταία χρόνια υπάρχει έντονη εμπορική και επαγγελματική δραστηριότητα.

Αναμένεται ότι η γενικότερη ανάπλαση της περιοχής, με αιχμή το γήπεδο του Παναθηναϊκού, στον Βοτανικό θα οδηγήσει σε αναβάθμιση της περιοχής με πόλο έλξης τις σημαντικότερες Εταιρείες της χώρας.

Πρόκειται για ένα οικόπεδο με τρεις προσόψεις στην θέση «Σεπόλια» της συνοικίας Κολοκυνθούς, της περιφέρειας του Δήμου Αθηναίων, εντός του εγκεκριμένου σχεδίου του άνω Δήμου, επί της Εθνικής Οδού Αθηνών – Λαμίας (πρώην Λεωφόρου Κηφισού) αρ. 78 και των οδών Βίωνος και Μετοχίτη (μη διανοιγμένη).

Τοποθετείται ακριβώς δίπλα στις εγκαταστάσεις της Αττικό Μετρό Α.Ε.

Το οικόπεδο αυτό έχει εμβαδόν δύο χιλιάδες εννιακόσια εξήντα ένα και 16/00 (2.961,16) τετραγωνικά μέτρα και βρίσκεται στην δεξιά πλευρά της Λεωφόρου Κηφισού με κατεύθυνση από Πειραιά προς Περιστέρι, αμέσως μετά την διασταύρωσή της με την οδό Λένορμαν.

Η τιμή πρώτης προσφοράς για το συγκεκριμένο οικόπεδο είναι 2.434.000 € και ο πλειστηριασμός, που θα γίνει μέσω E-auction, θα πραγματοποιηθεί στις 18 Ιανουαρίου 2023. Η εγγύηση για την συμμετοχή στον πλειστηριασμό (30% ή 730.200€) θα πρέπει να καταβληθεί μέχρι την Παρασκευή 13 Ιανουαρίου 2023

Το ακίνητο βγαίνει σε πλειστηριασμό με επισπεύδουσα την SPECIAL FINANCIAL SOLUTIONS Μ.Α.Ε.Δ.Α.Δ.Π. και υπεύθυνη για την προώθηση της διαδικασίας την εταιρεία ΔΑΝΟΣ, an alliance member of BNP Paribas Real Estate. Τον πλειστηριασμό διαχειρίζεται η συμβολαιογράφος Αθηνών κα Δημητρέλου, ενώ τα περαιτέρω στοιχεία έχουν αναρτηθεί στο δελτίο νομικών

(https://deltio.tnomik.gr/).