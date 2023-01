Τις εφαρμογές Smart Cities-Giga Campus παρουσίασε το Vodafone Business

Το Vodafone Business ανακοινώνει την ολοκλήρωση της εκδήλωσης ενημέρωσης αιρετών και στελεχών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για το Giga Campus by Vodafone & Demokritos και τις εφαρμογές Smart Cities της Vodafone, η οποία πραγματοποιήθηκε στο ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος την Παρασκευή 27 Ιανουαρίου 2023.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, την εκδήλωση χαιρέτισε ο Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης κ. Θοδωρής Λιβάνιος, ο οποίος μίλησε για την προτεραιότητα να συγκλίνει η Ελλάδα με την ΕΕ σε υποδομές και τεχνολογίες, αλλά και τη σημασία του κυβερνητικού προγράμματος «Έξυπνες Πόλεις», που σε συνεργασία με τους δήμους και με απλές παρεμβάσεις, οι πολίτες θα έχουν την ευκαιρία να δουν σημαντική βελτίωση στην καθημερινότητά τους.

Το Giga Campus by Vodafone & Demokritos αποτελεί καρπό της συνεργασίας της Vodafone και του Δημόκριτου. Πρόκειται για ένα οικοσύστημα καινοτομίας, που στοχεύει να στηρίξει την επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού της Ελλάδας μέσα από το Internet of Things (IoT) και το 5G, σε μία κοινωνία των Gigabit και θα λειτουργεί ως ζωντανό εργαστήρι εκθετικών τεχνολογιών, αξιοποιώντας τις πλέον καινοτόμες εφαρμογές της 4ης βιομηχανικής επανάστασης. Ήδη, στο ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος έχουν εγκατασταθεί 11 ΙοΤ εφαρμογές, με στόχο να ενισχύσουν τις επιχειρήσεις της χώρας στην προσπάθεια για ένα πιο βιώσιμο και ψηφιακό αύριο.

Στην εκδήλωση, η οποία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της τοποθέτησης του Vodafone Business στον τομέα των Έξυπνων Πόλεων, κατέστη σαφές ότι η Vodafone, χάρη στο μέγεθος, την εμπειρία και την πελατοκεντρική της νοοτροπία μπορεί να εξασφαλίσει στους Δήμους τις καλύτερες υπηρεσίες τόσο στον σχεδιασμό των λύσεων όσο και στην υλοποίησή τους, με στόχο τα οφέλη από τη χρήση της τεχνολογίας να γίνουν κτήμα όλων και να επιτύχουν τη μέγιστη δυνατή διείσδυση, διευκολύνοντας την καθημερινότητα των πολιτών.

Στην εκδήλωση μίλησε ο Εκτελεστικός Διευθυντής του Κόμβου Ψηφιακής Καινοτομίας ahedd (Attica Hub for the Economy of Data and Devices) του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, Περικλής Τερλιξίδης, ο οποίος αναφέρθηκε επίσης στη σημασία του Giga Campus ως μεγάλης κλίμακας testbed για το Smart Attica European Digital Innovation Hub, που συντονίζει το ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος αλλά και -μέσω των συνεργασιών με EDIHs άλλων χωρών- για το ευρωπαϊκό δίκτυο EDIH.

Παράλληλα, ο Διευθυντής Δημοσίου Τομέα του Vodafone Business, Βαγγέλης Γκορίλας αναφέρθηκε στις δυνατότητες της Vodafone να προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις ψηφιακού μετασχηματισμού σε οργανισμούς και επιχειρήσεις, την έγκαιρη και ουσιαστική τοποθέτησή της στο πλαίσιο των ψηφιακών έργων του Ταμείου Ανάκαμψης, του ΕΣΠΑ και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά και την πρόσβαση σε διεθνή εμπειρία και τεχνογνωσία σύνθετων ψηφιακών έργων, μέσα από το παγκόσμιο δίκτυο του Ομίλου Vodafone.

Επίσης, μίλησε για την ευκαιρία που διανοίγεται για τις ελληνικές πόλεις μέσα από την αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών προγραμμάτων στα πεδία της ψηφιακής και της πράσινης μετάβασης. Ενώ επισήμανε και τον ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν συγκεκριμένες πολιτικές στη διαμόρφωση έξυπνων πόλεων, όπως η διασφάλιση επαρκούς χρηματοδότησης, η επένδυση σε ομάδες που αναπτύσσουν και διαχειρίζονται ευφυείς τεχνολογίες, η βελτίωση των ψηφιακών δεξιοτήτων για στελέχη της αυτοδιοίκησης & πολίτες και τα δίκτυα νέας γενιάς.

Στη συνέχεια, τον λόγο πήραν οι συνεργάτες του Vodafone Business, οι οποίοι παρουσίασαν στους αιρετούς και τα στελέχη της Αυτοδιοίκησης τις τεχνολογικές λύσεις που αναπτύχθηκαν στον Δημόκριτο. Πρόκειται για τις εταιρίες DOTSOFT, μία καινοτόμο εταιρεία πληροφορικής και επικοινωνιών, με μακρά τεχνογνωσία και εμπειρία στην ανάπτυξη και υποστήριξη εφαρμογών τηλεμετρίας και έξυπνων πόλεων και την Yodiwo, η οποία παρέχει μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα για τον ψηφιακό μετασχηματισμό και ενεργειακή διαχείριση κτιριακών υποδομών, εύκολα προσαρμόσιμη στις ποικίλες ανάγκες των τελικών πελατών της.

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν Δήμαρχοι, αιρετοί και στελέχη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης από τους Δήμους Αιγάλεω, Βύρωνα, Γαλατσίου, Ηρακλείου Κρήτης, Ιλίου, Μεγαρέων, Τρικκαίων, Χαλανδρίου αλλά και από την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ). Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, οι παριστάμενοι αυτοδιοικητικοί είχαν την ευκαιρία να δουν από κοντά τις εφαρμογές που ανέπτυξε η Vodafone στο Giga Campus του Δημόκριτου και στο Τεχνολογικό Πάρκο «Λεύκιππος».