Διπλή διάκριση για Υδρόγειο Ασφαλιστική-SAS στα Digital Finance Awards

Δυο βραβεία απέσπασαν Υδρόγειος Ασφαλιστική και SAS, στο πλαίσιο των Digital Finance Awards 2023, για το ψηφιακό έργο αντιμετώπισης της ασφαλιστικής απάτης, το οποίο η Υδρόγειος Ασφαλιστική ανέπτυξε πάνω στο SAS Fraud Framework for Insurance. Για το συγκεκριμένο έργο, οι δύο εταιρείες απέσπασαν το bronze βραβείο στην κατηγορία Best Use of Technology for Claims και το silver βραβείο στην κατηγορία Best Analytics Digital Management.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η Υδρόγειος Ασφαλιστική λειτουργεί προληπτικά απέναντι στο φαινόμενο της ασφαλιστικής απάτης κατά το στάδιο της ανάληψης κινδύνου (application fraud) με στόχο τη βελτιωμένη απόδοση του τμήματος ανάληψης κινδύνων αλλά και την παροχή οικονομικότερου ασφαλίστρου στους συνεπείς ασφαλισμένους της. Μέσα από τη συνεργασία της με τη SAS, η Υδρόγειος Ασφαλιστική αξιοποιεί στο application fraud τα δεδομένα από το σύστημα ασφαλιστικής απάτης διαχείρισης ζημιών (claims fraud), το οποίο χρησιμοποιεί την τελευταία οκταετία. Απώτερος στόχος είναι η δημιουργία ενός συνεχώς βελτιούμενου συστήματος διαχείρισης της απάτης, που ενισχύει τον ψηφιακό μετασχηματισμό της εταιρείας μέσω της ανάλυσης δεδομένων (data analysis).

«Συγχαρητήρια στην ομάδα μας και τους συνεργάτες μας στην SAS για άλλη μία επιτυχία! Στην Υδρόγειο Ασφαλιστική υιοθετούμε ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο για την αντιμετώπιση της ασφαλιστικής απάτης τόσο κατά την ανάληψη του κινδύνου όσο και για τη διαχείριση των ζημιών. Με σύμμαχο τις νέες τεχνολογίες είμαστε σε θέση να αντιμετωπίζουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα περιστατικά απάτης, προς όφελος των συνεπών ασφαλισμένων μας. Στην προσπάθειά μας αυτή έχουμε, για πολλά χρόνια τώρα, έναν ισχυρό στρατηγικό σύμμαχο – τη SAS, μια εταιρεία με υψηλή τεχνογνωσία στον συγκεκριμένο τομέα», ανέφερε σχετικά ο Παύλος Κασκαρέλης, Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Υδρόγειος Ασφαλιστική.

«Η διπλή διάκριση στα Digital Finance Awards αναδεικνύει την εμπειρία και εξειδίκευση της SAS στον χρηματοπιστωτικό κλάδο, αλλά και την ηγετική της θέση στην ελληνική ασφαλιστική αγορά και στις λύσεις αντιμετώπισης της απάτης. Είμαστε υπερήφανοι που η μακροχρόνια και στενή συνεργασία μας με την Υδρόγειο Ασφαλιστική επισφραγίζεται και με την αναγνώριση των ειδικών της αγοράς. Θερμά συγχαρητήρια στην ομάδα της Υδρογείου Ασφαλιστικής για την προσήλωση στην ψηφιακή καινοτομία, τη βελτιστοποίηση των διαδικασιών τους και την αύξηση της ικανοποίησης του πελάτη», δηλώνει η Mirella Cerutti, SAS Regional Vice President Italy, Austria and South Eastern Europe.