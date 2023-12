Mytilineos: Εκκινεί η κατασκευή του πρώτου φωτοβολταϊκού στον Καναδά

Η Westbridge Renewable Energy Corporation ανακοίνωσε ότι έκλεισε η πώληση του φωτοβολταϊκού έργου στο Vulcan County, στην Αλμπέρτα του Καναδά, χωρητικότητας έως 230 MWac σε θυγατρική της Mytilineos, στο πλαίσιο της συμφωνίας των δύο πλευρών, καθώς ελήφθησαν οι σχετικές εγκρίσεις.

Η Westbridge συνεχίζει να διατηρεί την ιδιοκτησία και συνεχίζει να προωθεί τα έργα καθεμίας από τις άλλες θυγατρικές της: Red Willow Solar Inc., Eastervale Solar Inc., Dolcy Solar Inc. και Sunnynook Solar Energy Inc., τα οποία επίσης θα μεταβιβαστούν στην ελληνική εταιρεία το 2024 και το 2025.

Ο Stefano Romanin, Διευθύνων Σύμβουλος και Διευθυντής της Westbridge Renewable, σχολίασε:

«Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε το κλείσιμο του Georgetown Project. Αυτό σηματοδοτεί ένα κομβικό ορόσημο στην πρόοδο της εταιρείας μας, καθώς είναι το πρώτο έργο της εταιρείας που πωλείται, υλοποιώντας το στρατηγικό μας όραμα. Αποδεικνύει όχι μόνο την αφοσίωση της ομάδας μας, αλλά το σταθερό επιχειρηματικό μοντέλο που εφαρμόστηκε τα τελευταία χρόνια. Μια ιδιαίτερη ευγνωμοσύνη στον παγκόσμιο ηγέτη Mytilineos, για την ανεκτίμητη υποστήριξή του, τους καλωσορίζουμε στην επαρχία της Αλμπέρτα. Είμαστε βέβαιοι ότι η τεχνογνωσία και η δέσμευσή τους θα ωθήσουν το Έργο προς τα εμπρός».

Ο Νίκος Παπαπέτρου, Εκτελεστικός Διευθυντής της MYTILINEOS' M Renewables, δήλωσε:

«Είμαστε ενθουσιασμένοι που ανακοινώνουμε το επιτυχές κλείσιμο του έργου Georgetown, ένα σημαντικό πρώτο βήμα εισόδου στον Καναδά. Το Georgetown σηματοδοτεί το κλείσιμο του πρώτου από τα πέντε έργα της Alberta που είναι στρατηγικά έτοιμα για πρόοδο προς την εμπορική παραγωγή ενέργειας. Το κλείσιμο του έργου Georgetown στο στάδιο "έτοιμο προς κατασκευή" εκκινεί τα αναπτυξιακά μας σχέδια».

«Εκφράζουμε την εκτίμησή μας στη Westbridge Renewable για τη συνεργασία και την καθοδήγησή τους κατά τη διάρκεια της μετάβασης, είμαστε ενθουσιασμένοι για τις επερχόμενες ευκαιρίες που βρίσκονται μπροστά μας. Είναι τιμή μας να διαδραματίσουμε σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση του μέλλοντος των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην Αλμπέρτα και ανυπομονώ να προχωρήσουμε στο κλείσιμο και των υπόλοιπων έργων».