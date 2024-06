Public: Νέες υπηρεσίες και επενδύσεις, στόχευση για 70 καταστήματα

Με νέες επενδύσεις 30 εκατ. ευρώ σε βάθος τριετίας, έως το 2025, και επενδύσεις στο οικοσύστημα καινοτομίας που ήδη ξεπέρασαν τα 30 εκατ. ευρώ ο όμιλος Public στοχεύει να περάσει στην κερδοφορία από το 2025, ενώ ήδη κατέγραψε αύξηση τζίρου, γεγονός που του επιτρέπει να έχει θετικό cash flow.

Έχοντας κερδίσει τη θέση του "νούμερο δύο" παίκτη στην ελληνική αγορά οικιακών συσκευών μετά την εξαγορά της Media Markt, πλέον στρέφεται σε νέα προϊόντα και υπηρεσίες, κάτι που ενισχύεται με την πρόσφατη προσθήκη της εταιρείας Sleed και τη δεύτερη επένδυση στην Bookvoice.

Κατά τη διάρκεια ενημέρωσης ο Ρόμπυ Μπουρλάς, Διευθύνων Σύμβουλος του Public Group, τόνισε ότι στόχος είναι το 2024 να ξεπεράσουν οι πωλήσεις οικιακών συσκευών τα 100 εκατ. ευρώ, ενώ παράλληλα από σήμερα θέτει σε εφαρμογή πρόγραμμα επιβράβευσης των πελατών.

Στο πλαίσιο αυτό ο Όμιλος δημιουργεί το "Public Wallet" , αποτελώντας τον πρώτο παίκτη στη ελληνική αγορά που κάνει μια τέτοια κίνηση ενώ προανήγγειλε και νέες υπηρεσίες στον τομέα των δανείων. Το wallet θα είναι για αποκλειστική χρήση στα καταστήματα της Public και έρχεται να αντικαταστήσει το κομμάτι των πόντων και τα loyalty προγράμματα των τραπεζών που μπερδεύουν τους καταναλωτές, σύμφωνα με τον κ. Μπουρλά.

Ήδη τον τελευταίο χρόνο, ο όμιλος με τα νέα γενιάς καταστήματα, έχει εισαγάγει μια σειρά από υπηρεσίες πληρωμών και παράδοσης, ενώ παράλληλα η στρατηγική των shop in shop πρόκειται να ενισχυθεί και με την παρουσία της Apple.

Το πρώτο shop in shop της Apple εντός της Public θα δημιουργηθεί αρχικά στο κατάστημα του Συντάγματος και έρχεται να προστεθεί σε αυτό της Vodafone, αλλά και της iRepair. Ο κ. Μπουρλάς ανέφερε μάλιστα πως «σύμφωνα με την ενημέρωση που έχουν από την Apple θα είναι το μεγαλύτερο κατάστημα που υπάρχει στην Ελλάδα. Θα πάρει σχεδόν τον μισό όροφο και θα είναι με το νέο layout της Apple».

Ο κ. Μπουρλάς επίσης ανέφερε ότι παρακολουθούν τις εξελίξεις στην Τεχνητή Νοημοσύνη και εξετάζουν την επόμενη κίνησή τους ενώ προετοιμάζουν υπηρεσία για την εγκατάσταση της συσκευής την ίδια μέρα της αγοράς. Ωστόσο ξεκαθάρισε ότι αυτό ακόμα δεν θα αφορά τον κλιματισμό.

«Στον κλιματισμό δεν γίνεται η εγκατάσταση την ίδια μέρα καθώς γίνεται χαμός στην αγορά. Είναι όμως στα σχέδιά μας, μάλλον για του χρόνου. Εκεί που έχουμε προβάδισμα είναι ότι μέσα στο pick εγκαθιστούμε εντός 7 ημερών, ενώ ο ανταγωνισμός είναι στις 20 μέρες» είπε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος στην καθαρή κερδοφορία είπε ότι πρέπει να αποσβεστούν οι επιβαρύνσεις από τις επενδύσεις που είχε κάνει η Media Markt, ωστόσο είπε ότι για πρώτη φορά φέτος στόχος είναι να έχουν θετικές κεφαλαιακές ροές.

Απαντώντας σε ερώτηση για τα καταστήματα ο κ. Μπουρλάς τόνισε ότι στόχος είναι όλα τα Public να έχουν οικιακές συσκευές. «Σήμερα τα 28 έχουν μικρές οικιακές συσκευές και τα 23 έχουν και μεγάλες. Έχουμε εντοπίσει σημεία όπου δεν έχουμε παρουσία μέσω καταστημάτων. Από 59 καταστήματα που έχουμε σήμερα στα επόμενα 3-5 χρόνια προσδοκούμε να έχουμε φτάσει στα 70 καταστήματα. Είναι project που υλοποιείται αργά λόγω μη εύρεσης κατάλληλων χώρων», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην πώληση μεταχειρισμένων συσκευών τονίζοντας ότι είναι μία αγορά σε άνοδο. «Θα συνεχίσει να ανεβαίνει. Η ζήτηση είναι μεγαλύτερη από την προσφορά. Ο κόσμος αναγκάζεται να αγοράζει προϊόντα από το εξωτερικό. Και αυτό είναι επικίνδυνο. Έχουν διπλασιαστεί από πέρσι οι πωλήσεις second go σε τεμάχια. Σε άλλες αγορές ώριμες όπως η Γαλλία έχει φτάσει το 10-15% των κινητών τηλεφώνων που πωλούνται σε καταναλωτές να είναι μεταχειρισμένα, Το 90% αυτών είναι Apple. Δεν είμαστε στην Ελλάδα σε αυτό το επίπεδο διείσδυσης».

Η έμφαση στις καινοτόμες υπηρεσίες και τις στρατηγικές συνέργειες με κορυφαίες εταιρείες, ενίσχυσαν καθοριστικά το αποτύπωμα των πωλήσεων το 2023. Αξίζει να σημειωθεί ότι η χρήση της υπηρεσίας “Public Now Pay Later” με Klarna ξεπέρασε το 50% των σχετικών συναλλαγών, η υπηρεσία “Locker Pick up 24/7” με τη BOX NOW έφτασε στο 40%, η ικανοποίηση πελατών για τις επισκευές στα iRepair points ξεπέρασε τον δείκτη 90 στα 100, ενώ θετικά είναι τα πρώτα δείγματα γραφής από τη συνεργασία με τη Vodafone όπως επισήμανε η διοίκηση της εταιρείας.