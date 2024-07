Ασφαλίσεις υγείας: Οι ανατιμήσεις και τα συμβόλαια που επιλέγουν οι πελάτες

H ισχυρή επιθυμία των ελληνικών νοικοκυριών να αποκτήσουν ασφαλιστικό συμβόλαιο υγείας, αλλά και οι δυσκολίες πολλών εξ’ αυτών να αντιμετωπίσουν το ολοένα και αυξανόμενο κόστος χαρακτηρίζει τη συγκεκριμένη αγορά.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Υγείας της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος Γιάννης Καντώρος, σχολιάζοντας έκθεση της ΕΑΕΕ εστίασε στην ανοδική πορεία που καταγράφουν οι ασφαλίσεις υγείας από άποψη πλήθους συμβολαίων και ασφαλισμένων, τόσο στις ατομικές, και ακόμη περισσότερο στις ομαδικές ασφαλίσεις.

Ειδικότερα, από τα στοιχεία της συγκεκριμένης έρευνας, προκύπτουν μεταξύ άλλων, ότι:

Ο αριθμός των ατομικών συμβολαίων υγείας από τα 801.823 του 2019 διαμορφώθηκε πέρυσι στα 964.951 (921.627 το 2022), ενώ για τα ομαδικά συμβόλαια ο αριθμός τους από τα 4.599 το 2019 σκαρφάλωσε στα 7.004 το 2023 (6.024 το 2022). Στο τέλος του 2023 μεγάλο ποσοστό των Ελλήνων (2.079.000 άτομα) είχε κάποια ιδιωτική ασφαλιστική κάλυψη υγείας (1.203.376 άτομα ατομικό συμβόλαιο, 1.585.041 ομαδικό).

Παρόλα αυτά, από ορισμένα στοιχεία της έρευνας, αλλά και από τη συνεκτίμηση άλλων δεδομένων, προκύπτει πως τα πράγματα στο συγκεκριμένο κλάδο δεν είναι όλα ρόδινα και ότι θα πρέπει να αντιμετωπιστεί μια σειρά προκλήσεων.

Πρώτον, οι ασφαλιστικές εταιρείες υποχρεώθηκαν σε μεγάλες ζημίες το 2023 από το συγκεκριμένο κλάδο και για το λόγο αυτό ακολούθησαν φέτος νέες σημαντικές αυξήσεις τιμολογίων. Οι μεγαλύτερες απώλειες για τις εταιρείες φαίνεται να καταγράφονται όχι στα ετησίως ανανεούμενα, αλλά στα μακροπρόθεσμα συμβόλαια. Συγκεκριμένα (στοιχεία 2023), αν και τα μακροπρόθεσμα συμβόλαια αποτελούν το 27% του συνόλου των συμβολαίων είναι υπεύθυνα για το 50% των συνολικών αποζημιώσεων. Δεν είναι τυχαίο επίσης, ότι οι ασφαλιστικές εταιρείες ωθούν τους νέους πελάτες τους προς τα ετήσια συμβόλαια, τα οποία αποτελούσαν το 2023 το 73% των συνολικών, έναντι του 55% το 2019.

Και δεύτερον, σε μια προσπάθειά τους τα νοικοκυριά να αντέξουν το ετήσιο κόστος των συμβολαίων υγείας, συχνά τα ακυρώνουν, ή τα ακυρώνουν και συνεχίζουν με άλλη εταιρεία, αποβλέποντας στο χαμηλότερο ασφάλιστρο. Ενδεικτικό είναι το στοιχείο πως η μεγάλη πλειονότητα των πελατών επιλέγει ολοένα και περισσότερο συμβόλαια που περιλαμβάνουν απαλλαγές (χρεώνονται οι πελάτες με ένα προκαθορισμένο ποσό) και ανώτατο ποσό καλύψεων από τις ασφαλιστικές εταιρείες.

Σε κάθε περίπτωση, η κατάσταση που επικρατεί στο Εθνικό Σύστημα Υγείας έχει αυξήσει την επιθυμία των νοικοκυριών για σύναψη ασφαλιστηρίων συμβολαίων υγείας, τα οποία όμως εξακολουθούν να παραμένουν σε πολύ χαμηλά επίπεδα σε σχέση με το εξωτερικό. Ειδικότερα, τα ελληνικά νοικοκυριά -αν και χαμηλότερου εισοδήματος- πληρώνουν από την τσέπη τους (out of the pocket) πολύ μεγαλύτερο ποσοστό δαπανών υγείας σε σχέση με τα πλουσιότερα ευρωπαϊκά.

Σύμφωνα με παράγοντες της ασφαλιστικής αγοράς, επιβάλλεται διάλογος μεταξύ ασφαλιστικών εταιρειών και ιδιωτικών κλινικών με στόχο τη μείωση του κόστους των συμβολαίων, προκειμένου να μπορέσουν να καλυφθούν πολύ περισσότεροι πολίτες.