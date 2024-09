Vodafone Ελλάδας: Σε πλήρη λειτουργία το Vodafone Tech Hub της Θεσσαλονίκης

Στο πλαίσιο του 4ου Thessaloniki Metropolitan Summit με τίτλο «Making pathways to prosperity, solidity and cohesion for south-east Europe» που πραγματοποιήθηκε στο Συνεδριακό Κέντρο «Ιωάννης Βελλίδης», Θεσσαλονίκη, στις 5 και 6 Σεπτεμβρίου 2024, ο Ιάσων Αντωνόπουλος, Head of Business Products και CEO Vodafone Innovus είχε την ευκαιρία να αναπτύξει, μεταξύ άλλων, τους τομείς επενδύσεων της εταιρίας αλλά και την αύξηση του αποτυπώματός της Vodafone Ελλάδας στην Βόρεια Ελλάδα, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Συγκεκριμένα, μετά την επιτυχημένη εδραίωση του Vodafone Tech Hub στο Ηράκλειο Κρήτης, η Vodafone Ελλάδας φέρνει το αύριο της τεχνολογίας και στη Θεσσαλονίκη προχωρώντας στην επέκταση της ομάδας τεχνολογίας της στην πόλη. Πιστοί στη δέσμευσή της για μια βιώσιμη ψηφιακή κοινωνία που παρέχει ίσες ευκαιρίες σε όλους/ες προσφέρει την ευκαιρία σε έμπειρους και νέους Software Engineers με πάθος για την τεχνολογία, να εργαστούν υβριδικά από τον Φοίνικα Θεσσαλονίκης αξιοποιώντας την δύναμη της τεχνολογίας. Πριν μερικούς μήνες, ολοκληρώθηκε μάλιστα το πλάνο ανακαίνισης των γραφείων όπου δημιουργήθηκε ένα μοντέρνο εργασιακό περιβάλλον για την υποδοχή των νέων εργαζομένων που επιθυμούν να συμμετάσχουν στα μετασχηματιστικά έργα του ομίλου Vodafone.

Από το βήμα του ίδιου συνεδρίου, ο Ιάσων Αντωνόπουλος αναφέρθηκε στον επενδυτικό σχεδιασμό της Vodafone Ελλάδας, ο οποίος περιλαμβάνει την υλοποίηση επιπλέον επενδύσεων 1 δισ. ευρώ την προσεχή πενταετία μέχρι το 2029, τον μετασχηματισμό του Vodafone Business σε ολοκληρωμένο πάροχο τεχνολογίας αιχμής για τις ελληνικές επιχειρήσεις μέσα από ένα επενδυτικό πλάνο 15 εκατ. ευρώ, αλλά και τη συνεισφορά της εταιρίας στην ψηφιοποίηση του ελληνικού Δημοσίου.

Τέλος, ως επικεφαλής της Vodafone Innovus είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει την εμπειρία της εταιρίας στο κομμάτι της διαχείρισης διασυνδεδεμένων συσκευών και στη δημιουργία επιχειρησιακών εφαρμογών. Συγκεκριμένα, έχει τη δυνατότητα να αναλαμβάνει τη δημιουργία εφαρμογών που μεταφράζουν τις μετρήσεις συσκευών σε σημαντικά επιχειρησιακά αποτελέσματα τα οποία δύναται να τροφοδοτούν επιχειρησιακές διαδικασίες όπως τη δημιουργία ειδοποιήσεων και την αντίστοιχη λήψη αποφάσεων.