Διάκριση της Star Automotive Ελλάς σε τρεις διαφορετικές κατηγορίες στα HR Awards 2024

Στην 10η τελετή απονομής των HR Awards, η οποία πραγματοποιήθηκε σε μία εντυπωσιακή εκδήλωση στο ξενοδοχείο Intercontinental Athenaeum, η Star Automotive Hellas τιμήθηκε με τρία βραβεία για τις πρωτοβουλίες της, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή της στην καινοτομία και στην εξέλιξη του ανθρώπινου δυναμικού της, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Συνεχίζοντας επάξια την επιτυχημένη πορεία της Mercedes-Benz Ελλάς, η εταιρεία διακρίθηκε σε τρεις σημαντικές κατηγορίες, αναδεικνύοντας το όραμα της εταιρείας για ένα εργασιακό περιβάλλον που εμπνέει, ενδυναμώνει και στηρίζει τους ανθρώπους της:

Στην κατηγορία Best Performance Management Initiative με την υποψηφιότητα «Νew Performance & Talent Management System: Transforming Excellence at Star Automotive Hellas», η εταιρεία κατέκτησε την ασημένια διάκριση «SILVER» για το καινοτόμο, νέο σύστημα διαχείρισης απόδοσης και ταλέντου. Το σύστημα αυτό προάγει τη συνεχή μάθηση και την ανάπτυξη δεξιοτήτων, ενώ ενισχύει τη συνεργασία και την ανοιχτή επικοινωνία εντός της εταιρείας. Με κεντρικό στόχο τη δημιουργία μιας δυναμικής κουλτούρας απόδοσης, το σύστημα συμβάλλει στη βελτίωση της συνολικής απόδοσης του οργανισμού.

Στην κατηγορία Best HR Corporate Event η Star Automotive Ελλάς με την υποψηφιότητά της «Celebrating 100 Years of Excellence: A Ηappy Εmployee is a far Βetter Εmployee» απέσπασε τη χάλκινη διάκριση «BRONZE» για την εκδήλωση που διοργάνωσε με αφορμή τον εορτασμό των 100 χρόνων του Ομίλου Emil Frey. Η εκδήλωση περιλάμβανε μια μοναδική ημερήσια κρουαζιέρα στην Αθηναϊκή Ριβιέρα, τονίζοντας τις ανθρωποκεντρικές αξίες της εταιρείας και προσφέροντας στους εργαζόμενους μια αξέχαστη εμπειρία διασκέδασης και ομαδικότητας. Με έμφαση στη δημιουργία ισχυρών δεσμών και στην ενίσχυση της συνεργασίας, η εκδήλωση προώθησε την εταιρική κουλτούρα μέσω διαδραστικών και καινοτόμων δράσεων.

Τέλος, στην κατηγορία Best Use of Technology for HR με την υποψηφιότητα «Innovative Transformation in HR Strategy: Elevating Recruitment & Performance Management at Star Automotive Hellas» η εταιρεία κέρδισε μία ακόμα χάλκινη διάκριση «BRONZE» για την αναβάθμιση των διαδικασιών επιλογής προσωπικού και αξιολόγησης εργαζομένων που έχει εισάγει. Τα μετρήσιμα αποτελέσματα αποδεικνύουν την επιτυχία αυτής της πρωτοβουλίας και αναδεικνύουν τη στρατηγική δέσμευση της εταιρείας για καινοτομία και βέλτιστη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού.

H Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού της Star Automotive Ελλάς κα Νικολέττα Καβαθούλη μετά τη βράβευση δήλωσε:

«Με την τριπλή φετινή της βράβευση, η Star Automotive Hellas αποδεικνύει ότι οι καινοτομίες που έχει εισάγει στη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού αποφέρουν απτά αποτελέσματα. Αυτή η επιτυχία αντικατοπτρίζει τη δέσμευσή μας για συνεχή βελτίωση και ανάπτυξη, προσδίδοντας σημαντική αξία τόσο στην εταιρεία μας όσο και στον κλάδο συνολικά.»