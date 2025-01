Οι 10 εταιρείες που ποντάρουν σε κατοικίες με… ονοματεπώνυμο

Μια θέση στον διεθνή χάρτη των «επώνυμων» κατοικιών, των branded residences, όπως έχει επικρατήσει να λέγονται παγκοσμίως, καταλαμβάνει πλέον η Ελλάδα, με όλο και περισσότερους ξενοδοχειακούς, και όχι μόνο, ομίλους να επενδύουν στην τάση που απογειώθηκε μετά την πανδημία του κορωνοϊού και πλέον έχει αποκτήσει φανατικούς φίλους.

Ξενοδοχειακοί κολοσσοί, διεθνείς οίκοι μόδας και ισχυρές αυτοκινητοβιομηχανίες χαρίζουν την επωνυμία τους σε πολυτελείς κατοικίες, παρέχοντας υψηλού επιπέδου υπηρεσίες και προσελκύοντας το ενδιαφέρον όσων δεν διστάζουν να δαπανήσουν μεγάλα χρηματικά ποσά για να αποκτήσουν ή να μισθώσουν το… σπίτι των ονείρων τους.

Η Mandarin Oriental, η Hilton, η 1 Hotels, η Six Senses, η Fοur Seasons, η Wyndham, η One&Only, η Marriott, η Aman και ο οίκος Ralph Lauren είναι μόνο κάποια από τα διεθνή brands που επενδύουν σε branded residences σε όλη την Ελλάδα, ενισχύοντας μια τάση που αποκτά όλο και μεγαλύτερη δυναμική.

Hilton

«Επώνυμες» κατοικίες θα φιλοξενηθούν στον προορισμό που αναπτύσσει η Ιονική Ξενοδοχειακή, βασικός μέτοχος της οποίας είναι η ΤΕΜΕΣ, στο ακίνητο της λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας όπου στεγαζόταν για χρόνια το Hilton Αθηνών. Στο πλαίσιο του project «The Ilisian», προϋπολογισμού 340 εκατ. ευρώ, θα κατασκευαστούν, εκτός από το ξενοδοχείο Conrad Athens, 18 ιδιωτικές κατοικίες Conrad Residences, καθώς και 37 κατοικίες Waldorf Astoria Residences στους υψηλότερους ορόφους του κτιρίου, επιβεβαιώνοντας την τάση που έχει επικρατήσει διεθνώς τα τελευταία χρόνια.

Τα brands Conrad και Waldorf Astoria είναι βραβευμένα σήματα της Hilton.

Mandarin Oriental

Κάτω από την ομπρέλα της Mandarin Oriental θα ενταχθούν οι πολυτελείς κατοικίες που θα αναπτύξουν από κοινού η ΤΕΜΕΣ και η Lamda Development στην έκταση του πρώην αεροδρομίου στο Ελληνικό, στο πλαίσιο της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη.

Με βάση τη συμφωνία των δύο εταιρειών, ο σχεδιασμός περιλαμβάνει την ανάπτυξη του Mandarin Oriental, Athens, ενός ξενοδοχείου 5 αστέρων, δυναμικότητας 123 δωματίων και σουιτών, καθώς και 17 πολυτελών branded residences στο παράκτιο μέτωπο του Ελληνικού, με ορίζοντα έναρξης λειτουργίας το καλοκαίρι του 2027.

Η συνεργασία της ΤΕΜΕΣ με τη Lamda Develοpment περιλαμβάνει επίσης την ανάπτυξη ενός ακόμη ξενοδοχείου, δυναμικότητας 200 δωματίων, και ενός ακόμη οικιστικού συγκροτήματος 49 επώνυμων κατοικιών, χωρίς ωστόσο να έχει ανακοινωθεί ακόμη η αλυσίδα που θα χαρίσει το σήμα της στο project.

Marriott

Η ΤΕΜΕΣ, η οποία πλέον έχει στο pipeline της επενδύσεις πολλών εκατ. ευρώ σε «επώνυμες» κατοικίες, ήταν από τους πρώτους που πόνταραν σε branded residences στην Ελλάδα, αφού στην Costa Navarino υπάρχουν τα πρώτα πολυτελή branded διαμερίσματα της Marriott, με το σήμα Westin.

Ήδη από το 2018, η ΤΕΜΕΣ προχώρησε στη δημιουργία ενός νέου προϊόντος, της συλλογής branded διαμερισμάτων Τhe Residences at The Westin Resort, Costa Navarino. Είναι ουσιαστικά πολυτελή διαμερίσματα κάτω από την «ομπρέλα» του ομίλου Marriott, αφού αποτελούν μέρος του ξενοδοχείου The Westin Resort, Costa Navarino.

Έκτοτε η εταιρεία έχει αναπτύξει πολλές ακόμη δραστηριότητες στον τομέα του real estate, λανσάροντας βίλες και κατοικίες για πώληση ή και μίσθωση και εμπλουτίζοντας το οικιστικό της χαρτοφυλάκιο.

Six Senses

Branded residences θα περιλαμβάνει και το project Six Senses Megalonisos που έχει δρομολογήσει η Grivalia Hospitality του ομίλου Fairfax στο νότιο τμήμα της Μεγαλονήσου, μέρος του νησιωτικού συμπλέγματος των Πεταλιών, που βρίσκεται πολύ κοντά στην Αττική.

Το έργο αντιστοιχεί σε επένδυση άνω των 280 εκατ. ευρώ και, βάσει σχεδιασμού, προβλέπεται η κατασκευή 75 υπερπολυτελών βιλών και 20 branded κατοικιών, εστιατορίων, χώρων ευεξίας και εκγύμνασης, ενός beach club, προσφέροντας ευρύ φάσμα υπηρεσιών ιδιαίτερα υψηλής ποιότητας στους επισκέπτες. Η εν λόγω συνεργασία σηματοδοτεί την είσοδο της Six Senses στην ελληνική αγορά.

Βέβαια, εκτός από τους Πεταλιούς, η Six Senses ετοιμάζει απόβαση με «επώνυμες» κατοικίες και στο Πόρτο Χέλι, καθώς στο project των 150 εκατ. ευρώ που «τρέχει» η εγχώρια κτηματομεσιτική Golden Land Goutos περιλαμβάνεται και η ανάπτυξη branded κατοικιών.

Συγκεκριμένα, το πολυτελές ξενοδοχείο Six Senses Porto Heli, το οποίο θα διαθέτει πιστοποίηση LEED Silver, θα είναι δυναμικότητας 62 δωματίων και σουιτών, ενώ θα κατασκευαστούν και 12 πολυτελείς «επώνυμες» βίλες 5 έως 8 υπνοδωματίων, οι οποίες θα διατεθούν προς πώληση.

Στην επένδυση, εκτός από την Golden Land Goutos, συμμετέχουν η επενδυτική εταιρεία CBE Capital, το fund Taconic Capital Advisors και η Cedar Capital Partners.

Four Seasons

Στο Πόρτο Χέλι θα αναπτυχθούν branded residences και με την υπογραφή της Four Seasons. Μόλις τον προηγούμενο μήνα, η εταιρεία πολυτελούς φιλοξενίας και κατοικιών και η Hinitsa Bay Holdings, πρόεδρος της οποίας είναι ο Ιρλανδός Πολ Κόλσον, ανακοίνωσαν επίσημα το έργο για την ανάπτυξη του Four Seasons Resort and Residences Porto Heli.

Σύμφωνα με το πλάνο, στην υπάρχουσα παραθαλάσσια εγκατάσταση, που σήμερα εκτείνεται σε 750 στρέμματα και 3,25 χιλιόμετρα ακτογραμμής, θα αναπτυχθούν 80 δωμάτια και σουίτες, 30 μπανγκαλόου, καθώς και ιδιωτικές βίλες με την υπογραφή της Four Seasons.

Wyndham

Στην ενίσχυση της παρουσίας της στην Ελλάδα, με όχημα τις «επώνυμες» κατοικίες στρέφεται και η αμερικανική Wyndham Hotels & Resorts. H εισηγμένη έχει στο portfolio της το Wyndham Athens Residence και πρόσφατα ενέταξε στο χαρτοφυλάκιό της το Wyndham Residences Piraeus Marina Zeas, το οποίο θα κάνει πρεμιέρα τον Δεκέμβριο του 2025 και είναι προϋπολογισμού άνω των 25 εκατ. ευρώ.

Τον Μάιο του 2026 θα κάνει ντεμπούτο ένα ακόμη project της Wyndham στον κλάδο των residences, το Ramada Residences by Wyndham, Halkidiki, το οποίο αναπτύσσεται έπειτα από συμφωνία με τον όμιλο Oikos Property Developments, θα περιλαμβάνει 150 βίλες και θα προσφέρει πλήρεις υπηρεσίες φιλοξενίας.

One & Only

«Επώνυμες» κατοικίες έχουν αναπτυχθεί και στο εμβληματικό One & Only Aesthesis στη Γλυφάδα, επένδυση ύψους 300 εκατ. ευρώ που υλοποίησε η Grivalia Hospitalty. Το νέο υπερπολυτελές beach resort της αθηναϊκής Ριβιέρας με δυναμική 127 κλειδιών και 14 ιδιωτικών κατοικιών (One & Only Private Homes) λειτουργεί όλο τον χρόνο, δίνοντας έμφαση στην ιδιωτικότητα.

Τα One & Only Private Homes από την Kerzner International, ιδιοκτήτρια του σήματος One & Only, διαθέτουν όλες τις ανέσεις μιας σύγχρονης κατοικίας.

Το ίδιο σήμα φέρουν και οι ιδιωτικές κατοικίες που έχουν κατασκευαστεί στο πλαίσιο του νέου 5άστερου One & Only Kea Island στην Τζια, ένα project της Dolphin Capital Partners.

Aman

Το σήμα της αλυσίδας Aman έχουν οι «επώνυμες» κατοικίες στο Amanzoe της Πελοποννήσου. Μάλιστα, στο πλάνο της Grivalia Hospitality του ομίλου Fairfax για την προσεχή πενταετία βρίσκεται η ανάπτυξη και άλλων 10 με 15 branded κατοικιών με ην υπογραφή της ασιατικής Aman.

1 Hotels

Απόβαση στην Κρήτη θα κάνει η αμερικανική 1 Hotels, δεδομένου ότι το σήμα της θα φέρουν κάποιες από τις βίλες που θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο του project Elounda Hills, που υλοποιεί στην Ελούντα της Κρήτης η Mirum Hellas, συμφερόντων του επιχειρηματία Βιτάλι Μπορίσοφ.

Οι συγκεκριμένες branded κατοικίες θα κάνουν πρεμιέρα το 2028, μαζί με το δεύτερο ξενοδοχείο που θα φέρει το brand της αμερικανικής αλυσίδας.

Και ο… οίκος Ralph Lauren

Πέρα από τους ξενοδοχειακούς κολοσσούς, και ο διάσημος οίκος μόδας Ralph Lauren θα χαρίσει την επωνυμία του σε κατοικίες εντός των ελληνικών συνόρων. Συγκεκριμένα, πέντε από τις πολυτελείς κατοικίες που θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο του project Elounda Hills στην Κρήτη θα φέρουν την υπογραφή του διάσημου οίκου.

Η εταιρεία Ralph Lauren Home θα επιφορτιστεί με τον εσωτερικό σχεδιασμό των βιλών, θέτοντας «νέα πρότυπα στην εσωτερική διακόσμηση στην Ελλάδα».

Οι τιμές των πέντε βιλών ανέρχονται σε 22 χιλιάδες ευρώ/τ.μ., με την τιμή πώλησης μιας πολυτελούς κατοικίας να διαμορφώνεται από 12 εκατ. ευρώ έως σχεδόν 20 εκατ. ευρώ, δεδομένου ότι η επιφάνειά τους θα ποικίλλει από 555 τ.μ. μέχρι 900 τ.μ.