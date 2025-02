ΚΠΙΣΝ: Σύσταση Συμβουλευτικής Επιτροπής για τη διαμόρφωση της μελλοντικής του πορείας

Το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) ανακοινώνει τη σύσταση Συμβουλευτικής Επιτροπής (Advisory Council) που αποτελείται από διακεκριμένα στελέχη με εμπειρία σε τομείς όπως οι τέχνες και ο πολιτισμός, ο τουρισμός, η κοινωνική ισότητα, η προσβασιμότητα, η περιβαλλοντική βιωσιμότητα, ο δημόσιος χώρος και ο αστικός σχεδιασμός, η επιχειρηματικότητα και η εξεύρεση πόρων.

Η Επιτροπή, σημειώνει η σχετική ανακοίνωση, θα συμβάλλει ουσιαστικά στη διατήρηση του ΚΠΙΣΝ ως σημείου αναφοράς για τον πολιτισμό και τη δημόσια ζωή και θα συνεισφέρει στη μελλοντική πορεία του ώστε να παραμείνει σύγχρονο και επίκαιρο σε επίπεδο ιδεών, πρακτικών και περιεχομένου.

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος του ΚΠΙΣΝ, Έλλη Ανδριοπούλου, δήλωσε σχετικά:

«Το ΚΠΙΣΝ έχει διαγράψει την επιτυχημένη πορεία του αξιοποιώντας τη διαφορετικότητα, την ανοιχτότητα, και τον πλούτο ιδεών των ανθρώπων του, είτε πρόκειται για τους επισκέπτες και τις επισκέπτριές του, είτε για καλλιτέχνες, συνεργάτες, προσωπικό και άλλους. Είμαι περήφανη που καλωσορίζω τα μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής, τα οποία, με την πλούσια εμπειρία και τις γνώσεις τους, συνεισφέρουν σε αυτό το πολύπτυχο ‘ψηφιδωτό’, και τα οποία έχουν γενναιόδωρα αποδεχτεί την πρόσκληση να υποστηρίξουν την αποστολή μας να εμπλουτίζουμε τις ζωές των επισκεπτών μας και να προάγουμε μια κοινωνία βιώσιμη και συνεκτική, χωρίς αποκλεισμούς.»

Τα μέλη της Επιτροπής συμμετέχουν σε εθελοντική βάση και θα αξιοποιούν τη γνώση και το δίκτυό τους, προτείνοντας βέλτιστες πρακτικές και διατυπώνοντας προτάσεις που θα συμβάλλουν στη διαρκή εξέλιξη του ΚΠΙΣΝ, στο πλαίσιο μιας διετούς θητείας.

Τα μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής είναι οι (με αλφαβητική σειρά):

Ελένη Ανδρεάδη

Η Ελένη Ανδρεάδη είναι ειδικός στη βιωσιμότητα, εκπαιδευτικός και συγγραφέας. Ως Ανώτατη Διευθύντρια Περιβαλλοντικής, Κοινωνικής & Εταιρικής Διακυβέρνησης (ESG) του Sani/Ikos Group, κορυφαίου ομίλου εταιρειών στον κλάδο της μεσογειακής φιλοξενίας, πρωτοστάτησε στην επίτευξη της χρήσης 100% ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και συνέβαλε να γίνει το Sani Resort το πρώτο θέρετρο στην Ελλάδα με ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα, με στόχο τις μηδενικές εκπομπές άνθρακα (net zero) ως το 2030.

Η Ελένη είναι επίσης βραβευμένη συγγραφέας δώδεκα περιβαλλοντικών παιδικών βιβλίων, με τα δικαιώματά τους να πωλούνται διεθνώς. Έχει ιδρύσει τους «Πράκτορες του Πλανήτη», μια μη κερδοσκοπική οργάνωση που ενθαρρύνει τα παιδιά να αναλάβουν δράση σε περιβαλλοντικά θέματα, με συμμετοχή περισσότερων από 100.000 παιδιών στα βιωματικά προγράμματά της. Γεννημένη στο Λονδίνο, η Ελένη έλαβε το μεταπτυχιακό της με εστίαση στην περιβαλλοντική πολιτική και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης από το Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ.

Elaine Bedell

Η Elaine Bedell είναι Διευθύνουσα Σύμβουλος του Southbank Centre από το 2017. Το Southbank Centre είναι το μεγαλύτερο κέντρο τεχνών στην Ευρώπη και το 5ο σε επισκεψιμότητα τοπόσημο του Ηνωμένου Βασιλείου.

Πάνω από 20 εκατομμύρια άνθρωποι ετησίως επισκέπτονται την περιοχή των σχεδόν 45 στρεμμάτων, η οποία φιλοξενεί 3 αίθουσες παραστατικών τεχνών, συμπεριλαμβανομένου του Royal Festival Hall, καθώς και τη Hayward Gallery και την Εθνική Βιβλιοθήκη Ποίησης, 14 μπαρ και εστιατόρια, μια αγορά τροφίμων και το πάρκο για σκέιτμπορντ Southbank.

Πριν αναλάβει καθήκοντα στην τρέχουσα θέση της, η Elaine είχε καταγράψει 25ετή σταδιοδρομία στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, σε θέσεις όπως Controller of Entertainment στο BBC και Director of Entertainment and Comedy στο ITV. Υπήρξε μέλος ΔΣ του Μουσείου Victoria & Albert και Εκτελεστική Πρόεδρος του Διεθνούς Φεστιβάλ Τηλεόρασης του Εδιμβούργου. Τιμήθηκε με το OBE [Παράσημο του Τάγματος της Βρετανικής Αυτοκρατορίας] στις Τιμητικές Διακρίσεις της Πρωτοχρονιάς του 2024 για Υπηρεσίες στις Επιχειρήσεις και στις Τέχνες.

Bill Bragin

Ο Bill Bragin είναι ο ιδρυτικός εκτελεστικός καλλιτεχνικός διευθυντής του The Arts Center at NYU Abu Dhabi, ενός οργανισμού που άλλαξε τα δεδομένα (“game-changer” χαρακτηρίστηκε από την εφημερίδα The National) από τότε που ξεκίνησε τα προγράμματά του το 2015.

Υπό την ηγεσία του, το Κέντρο Τεχνών κατέκτησε το βραβείο Pride of Abu Dhabi το 2018 και το 2019, και ο ίδιος ο Bragin υπήρξε δύο φορές φιναλίστ για τη διάκριση αριστείας Falcon Individual Award for Excellence του επιμελητηρίου Abu Dhabi AmCham. Ο Bragin είναι συνιδρυτής της μουσικής πλατφόρμας globalFEST και νικητής του βραβείου William Dawson Award for Programmatic Excellence της αμερικανικής Ένωσης Επαγγελματιών Παραστατικών Τεχνών.

Ως διευθυντής του δημόσιου προγραμματισμού του Lincoln Center της Νέας Υόρκης από το 2008 ως το 2014, είχε την επίβλεψη των φεστιβάλ Midsummer Night Swing και Lincoln Center Out of Doors. Ως διευθυντής του προγράμματος Joe’s του Public Theater από το 2001 ως το 2007, παρουσίασε χιλιάδες παραστάσεις και ανέθεσε την παραγωγή του βραβευμένου με Tony μιούζικαλ Passing Strange. Παλαιότερα είχε θητεύσει στο Symphony Space, στη δισκογραφική εταιρεία NYNO, στο Central Park SummersStage και στην George Wein's Festival Productions, Inc.

Adrian Ellis

Ο Adrian Ellis είναι ο ιδρυτής της AEA Consulting (1990) και του Global Cultural Districts Network (2013). Έχει εργαστεί σε ανώτερες διευθυντικές θέσεις και έχει διατελέσει μέλος διοικητικού συμβουλίου τόσο σε μουσεία όσο και σε οργανισμούς παραστατικών τεχνών, αλλά και ως σύμβουλος στρατηγικής σε κορυφαίους πελάτες από τους κλάδους του πολιτισμού, του δημοσίου και των επιχειρήσεων σε όλο τον κόσμο.

Είναι γνωστός για τη συμβολή του στο να αποκτήσει ο πολιτιστικός κλάδος βαθύτερη κατανόηση διάφορων τομέων, όπως της ανάπτυξης επιτυχημένων πολιτιστικών οικοδομικών έργων, των αναγκών κεφαλαιοποίησης, της εκτίμησης επιπτώσεων, του πολιτιστικού χωροταξικού σχεδιασμού, της δημιουργίας νέων επιχειρηματικών μοντέλων και επενδυτικών στρατηγικών για πολιτιστικές υποδομές, και των στρατηγικών αποκρίσεων σε μακροπρόθεσμες κοινωνικές αλλαγές στην τεχνολογία, τη φιλανθρωπία, τα δημογραφικά στοιχεία και τη χρήση του ελεύθερου χρόνου.

Marilynn Gardner

Η πρόεδρος και διευθύνουσα σύμβουλος του Navy Pier Marilynn Gardner επιβλέπει τις πολύπλοκες επιχειρησιακές λειτουργίες, τον πολιτιστικό και οικονομικό προγραμματισμό, τον μακροπρόθεσμο οραματισμό και τη δημοσιονομική ευημερία ενός από τα μεγαλύτερα ψυχαγωγικά τοπόσημα του Σικάγο και του πλέον επισκέψιμου προορισμού στις μεσοδυτικές πολιτείες.

Ενθουσιώδης πρέσβειρα και λάτρις της πατρίδας της, του Σικάγο, η Gardner έχει επενδύσει το πάθος της για το Navy Pier σε μια καριέρα διάρκειας τριών δεκαετιών, ενεργώντας από διάφορους ηγετικούς ρόλους. Αναγνωρίζεται ως η κινητήρια δύναμη πίσω από την ανάπλαση 400 εκατομμυρίων δολαρίων του διαρκώς εξελισσόμενου τοπόσημου, ενώ συνέβαλε στη μετατροπή του Pier σε ανεξάρτητο μη-κυβερνητικό μη-κερδοσκοπικό οργανισμό το 2011.

Η Gardner καλείται συχνά να μοιραστεί τη βαθιά γνώση της για την ανάπτυξη επιχειρήσεων και διοικητικών συμβουλίων, τον τουρισμό, τη «δημιουργία τόπων» [placemaking] και τον προγραμματισμό με ομοειδείς οργανισμούς, μέσα μαζικής ενημέρωσης και οργανισμούς όπως οι YPO Gold, City Club of Chicago, Global Cultural Districts Network και Urban Land Institute.

Είναι αντιπρόεδρος της Choose Chicago, μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Αθλητικής Επιτροπής του Σικάγο και παραμένει πιστή στο πανεπιστήμιο και το λύκειο όπου φοίτησε, έχοντας υπηρετήσει παλαιότερα στο διοικητικό συμβούλιο του St. Ignatius College Prep, καθώς και στο Εθνικό Συμβούλιο Αποφοίτων του Marquette University, από όπου έλαβε το πτυχίο της στη δημοσιογραφία.

Ελίνα Κουντούρη

Η Ελίνα Κουντούρη είναι διευθύντρια του Οργανισμού Πολιτισμού και Ανάπτυξης ΝΕΟΝ που ιδρύθηκε από τον συλλέκτη σύγχρονης τέχνης και επιχειρηματία Δ. Δασκαλόπουλο. Είναι υπεύθυνη για τη στρατηγική ανάπτυξη, το καλλιτεχνικό πρόγραμμα και τη διαχείριση όλων των πρωτοβουλιών που σχετίζονται με τον δημόσιο χώρο, τις εκθέσεις, την εκπαίδευση, τις χορηγίες και τις κοινωνικές δραστηριότητες του οργανισμού.

Έχει εργαστεί ως σύμβουλος εταιρικών υποθέσεων και στρατηγικής με επίκεντρο τη σύγχρονη πολιτιστική στρατηγική και την επιχειρηματική ανάπτυξη. Είναι ειδικευμένη στους τομείς της ανάλυσης ζητημάτων διαχείρισης, στρατηγικής και διαχείρισης κρίσεων, πολιτικής και ανάπτυξης σχεδιασμού, όπως και τη διαχείριση έργων μεγάλης κλίμακας για πολυεθνικές εταιρείες και ΜΚΟ. Είναι κάτοχος LL.B. από το Queen Mary & Westfield College.

Είναι πτυχιούχος των UCL και LSE, όπου έλαβε LL.M στο διεθνές ναυτιλιακό δίκαιο και M.Sc. στη Πολιτική Θεωρία. Ζει και εργάζεται στην Αθήνα.

Φιλίππα Μιχάλη

Η Φιλίππα Μιχάλη είναι Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνουσα Σύμβουλος της NN Hellas, έχοντας περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας στην ιδιωτική ασφάλιση αλλά και τον ευρύτερο χρηματοοικονομικό τομέα.

Συμμετέχει σε σημαντικούς επιχειρηματικούς φορείς της χώρας, όπως στον ΣΕΒ, ως μέλος του Δ.Σ. και Πρόεδρος της Επιτροπής Συμπερίληψης & Ισότητας καθώς και στην Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος, ως μέλος Δ.Σ. και Πρόεδρος στην Επιτροπή Ζωής & Συντάξεων.

Παράλληλα, είναι ανεξάρτητο μέλος Δ.Σ. στην Quest Συμμετοχών, στο σωματείο ALBA Executive Development & Applied Research in Business Administration και στον Εμπορικό & Βιομηχανικό Ελληνο-Ολλανδικό Σύνδεσμο.

Κατέχει πτυχίο Τραπεζικής & Χρηματοοικονομικής Διοίκησης από το Πανεπιστήμιο Πειραιά, καθώς και MBA από το ALBA Graduate Business School.

Εύα Πολυζωγοπούλου

Η Εύα Πολυζωγοπούλου έχει 15ετη εμπειρία στον τομέα των μη κερδοσκοπικών οργανισμών και των φιλανθρωπικών ιδρυμάτων, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, και είναι η Γενική Διευθύντρια της ActionAid Hellas, μιας οργάνωσης που υποστηρίζει ευάλωτους πληθυσμούς και νέους, στην Ελλάδα και σε 16 άλλες χώρες.

Έχει εργαστεί ως Co-Deputy Chief Programs Officer στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ), έχοντας την ευθύνη του σχεδιασμού και της υλοποίησης ορισμένων από τις σημαντικότερες στρατηγικές πρωτοβουλίες του ΙΣΝ, καθώς και της αξιολόγησης των αιτήσεων χρηματοδότησης και έχει συνεργαστεί με εκατοντάδες μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, παγκοσμίως, σε διάφορους τομείς.

Η επαγγελματική της πορεία περιλαμβάνει, επίσης, δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς, όπως τα Γενικά Αρχεία του Κράτους στην Αθήνα και τη Royal Academy of Arts στο Λονδίνο. Ειδικεύεται στον στρατηγικό σχεδιασμό, τη διαχείριση δωρεών και την οργανωσιακή ανάπτυξη.

Είναι μέλος του Responsible Leaders Network του BMW Foundation Herbert Quandt και συμμετέχει ως μέλος Διοικητικών Συμβουλίων και Συμβουλευτικών Επιτροπών σε επιλεγμένους μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς.

Έχει σπουδάσει Διοίκηση Επιχειρήσεων στο Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος, Διαχείριση Βιβλιοθηκών και Πληροφοριακών Συστημάτων στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και είναι κάτοχος Master's Degree σε Cultural & Creative Industries από το King's College του Λονδίνου.

Francesca Rosenberg

Στα 30 χρόνια της εργασίας τους στο Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης, η Francesca Rosenberg και η ομάδα της έχουν κερδίσει τον εγχώριο και διεθνή σεβασμό για τις προσπάθειες του MoMA να καταστήσει το μουσείο προσβάσιμο και προσιτό σε όλους.

Πρόσφατα, το MoMA βραβεύτηκε από την Ένωση Αλτσχάιμερ, την Αμερικανική Ένωση Μουσείων, το Museums and the Web, το Zero Project της Ashoka για τον κοινωνικό αντίκτυπο και την επεκτασιμότητα, και από την Ένωση Κωφών και Βαρήκοων της Αμερικής.

Η Francesca είναι ιδρυτικό μέλος της κοινοπραξίας Museum, Arts and Culture Access Consortium (MAC). Υπήρξε μέλος των Διοικητικών Συμβουλίων των οργανισμών Studio in a School και DOROT. Έχει συνεισφέρει σε αμέτρητες επιστημονικές δημοσιεύσεις και στη συγγραφή των βιβλίων Meet Me: Making Art Accessible to People with Dementia [Κάνοντας την Τέχνη προσβάσιμη σε άτομα με άνοια] και Making Art Accessible to Blind and Visually Impaired Individuals [Κάνοντας την Τέχνη προσβάσιμη σε τυφλά άτομα και άτομα με προβλήματα όρασης].

Κωστάντζα Σμπώκου - Κωνσταντακοπούλου

Η Κωστάντζα Σμπώκου - Κωνσταντακοπούλου, γεννημένη στην Κρήτη, είναι συνιδιοκτήτρια και Πρόεδρος της Phāea, κορυφαίας ιδιωτικής ξενοδοχειακής εταιρείας στην Ελλάδα.

Είναι πτυχιούχος της Σχολής Αρχιτεκτονικής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ) και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου από το Graduate School of Design (GSD) του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ. Είναι Εκτελεστική Αρχιτέκτονας και Επικεφαλής του Τμήματος Αρχιτεκτονικής & Προμηθειών της TEMES Α.Ε., μεγαλοεπενδύτρια, δημιουργός και διαχειρίστρια τουριστικών και κτηματομεσιτικών προορισμών πολυτελείας στην Ελλάδα.

Επιπλέον, διατελεί Πρόεδρος της Endeavor Greece από τον Μάρτιο του 2017. Είναι επίσης μέλος της Διοικητικής Επιτροπής του Μουσείου Μπενάκη, Μέλος ΔΣ του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου Αθηνών, Μέλος ΔΣ του Ελληνικού Ιδρύματος Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ), καθώς και του Ιδρύματος Καπετάν Βασίλη & Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου.

Επιπλέον, είναι μέλος του Συμβουλίου Ηγεσίας της Κοσμητείας του Graduate School of Design (GSD) του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ και Μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής του προγράμματος ΜΒΑ του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Κατέχει επίσης θέση στο Διοικητικό Συμβούλιο της Zeus+Dione S.A. Εκτός από ελληνικά και αγγλικά, μιλάει τουρκικά και ισπανικά.