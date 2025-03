Dotsoft: Στις 26 Μαρτίου η ΓΣ για την σύσταση κοινοπραξίας με την Wings ICT Solutions

Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Dotsoft την 26η Μαρτίου 2025, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00, στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στο Δήμο Πυλαίας Θεσσαλονίκης, οδός Ποσειδώνος, αρ. 71, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων ημερησίας διάταξης.

Σε περίπτωση μη επιτεύξεως της απαιτούμενης από το νόμο απαρτίας, το Διοικητικό Συμβούλιο με την παρούσα πρόσκληση καλεί τους Μετόχους της Εταιρείας σε Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 2α Απριλίου 2025, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00, στον ίδιο τόπο.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Σύσταση Κοινοπραξίας της εταιρίας «DOTSOFT ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με την εταιρεία με την επωνυμία «WINGS ICT Solutions Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ανώνυμη Εταιρεία» με σκοπό την εκτέλεση της σύμβασης με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών για τη δημιουργία ενός διαδικτυακού συστήματος λήψης, αποθήκευσης, διαχείρισης, παραμέτρων διερεύνησης σε και διαδραστικά απεικόνισης δεδομένων περιβαλλοντικών ταμπλό (dashboardΤ), με δυνατότητα μετασχηματισμού και συνδυασμού των δεδομένων για παραγωγή νέων, δυνατότητα δημιουργίας ερωτημάτων τόσο με όσο και χωρίς τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης, με δυνατότητα οργάνωσης ενημερώσεων και ειδοποιήσεων και τέλος με δυνατότητα στο Διαχειριστή να ορίζει χρήστες και δικαιώματα για πρόσβαση στα δεδομένα και τις δυνατότητες του συστήματος, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή 2021-2027» (CPV: 72262000-9,72000000-5)», από την Αναθέτουσα Αρχή (Οργανισμός Δημοσίου Δικαίου) με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ «ΔΗΜΗΤΡΑ»» και σύμφωνα με την υπ’αριθμ. 57212/21-10-2024 και Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 361080 Διακήρυξή, τους όρους της σύμβασης, της μελέτης και των συμβατικών τευχών αυτής- Παροχή εξουσιοδοτήσεων.

2. Έγκριση για τη σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών μεταξύ της Εταιρείας και του Μάνου Αναστασίου κατόπιν της σύμβασης που θα υπογραφεί από την Εταιρεία, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Building green and climate neutral city hubs across European cities» του χρηματοδοτούμενου έργου με κωδικό έργου 2023/201-63242 και τίτλο ««SIGNORA - Smart parkInG for effcient urbaN mObility aiR quAlity enhancement»” και σύμβασης παροχής υπηρεσιών μεταξύ της Εταιρείας και του Μάνου Αναστασίου κατόπιν της σύμβασης που θα υπογραφεί από την Εταιρεία στο πλαίσιο του Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ » ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 2.3 “Ψηφιοποίηση των Επιχειρήσεων”, της Δράσης 16706 Ψηφιακός Μετασχηματισμός των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» του χρηματοδοτούμενου έργου με κωδικό έργου 113988 και τίτλο έργου «NOONiot - Next Generation Intelligence for Resilience - IoT Platform».

3. Λοιπά θέματα.