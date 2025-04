Εντεκα ελληνικές εταιρείες από τον κλάδο της γούνας στην έκθεση Iloe Studios

Με 11 εταιρείες του κλάδου της γούνας συμμετείχε η χώρα μας στην αποστολή που οργάνωσε για πρώτη φορά η Enterprise Greece σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Καστοριάς για τη διεθνή έκθεση ILOE STUDIOS 2025, η οποία διεξήχθη από 23 έως 25 Μαρτίου 2025, στο εκθεσιακό κέντρο Donald E Stephens Convention Center στο Σικάγο των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η έκθεση ILOE είναι μία από τις σημαντικότερες εκθέσεις μόδας για τα ενδύματα, τα υποδήματα και τα αξεσουάρ, με έμφαση σε προϊόντα από δέρμα και γούνα. Η διοργάνωση λειτουργεί ως μία ολοκληρωμένη πλατφόρμα για μάρκες, προσφέροντας τις κατάλληλες ευκαιρίες για συνεργασίες, επιχειρηματικές συμφωνίες και ανακάλυψη νέων τάσεων στη μόδα.

Η Enterprise Greece σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Καστοριάς οργάνωσαν την εθνική αντιπροσωπεία και συνέβαλλαν στην προβολή της Ελλάδας ως μια χώρα με ισχυρή παραγωγή γούνας. Οι ελληνικές εταιρείες που συμμετείχαν στην έκθεση ξεχώρισαν για την καινοτομία των προϊόντων, τη βιωσιμότητα και την παράδοση, ενώ εντυπωσίασαν με την τεχνογνωσία και την επιμονή τους στη λεπτομέρεια, κερδίζοντας το ενδιαφέρον κορυφαίων αγοραστών και καταναλωτών απ’ όλο τον κόσμο.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Enterprise Greece, Δρ. Μαρίνος Γιαννόπουλος, εξήρε την επιτυχημένη εθνική εκπροσώπηση δηλώνοντας τα εξής:

«Η Enterprise Greece στοχεύει στην ενδυνάμωση του κλάδου της γούνας. Γι΄ αυτό και σε συνέχεια της στήριξής μας στους Έλληνες γουνοποιούς που συμμετείχαν στη διοργάνωση της The One by Micam που πραγματοποιήθηκε τον φετινό Φεβρουάριο στο Μιλάνο, συμμετείχαμε για πρώτη φορά πιλοτικά στην αποστολή και εκτός ευρωπαϊκών συνόρων, στη Διεθνή Έκθεση ILOE STUDIOS στο Σικάγο στις ΗΠΑ. Εκεί η Enterprise Greece σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Καστοριάς, οργάνωσε με επιτυχία τη συμμετοχή 11 ελληνικών εταιρειών. Επίσης με πρωτοβουλία της Enterprise Greece και για 4η συνεχόμενη χρονιά, έχει δρομολογηθεί δράση πρόσκλησης αγοραστών από τη Ρουμανία, την Αρμενία, τη Μογγολία, την Ιαπωνία, την Κορέα και το Καζακστάν, στην 50η Διεθνή έκθεση Γούνας που θα λάβει χώρα από 9-11 Απριλίου 2025 στην Καστοριά».

Από την πλευρά του, ο Α’ Αντιπρόεδρος Επιμελητηρίου Καστοριάς, κύριος Αλκιβιάδης Μπαλλής, αναφερόμενος στην πετυχημένη ελληνική παρουσία ανέφερε:

«Εκ μέρους του Επιμελητηρίου Καστοριάς, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά την Enterprise Greece για τη συμβολή της στην ενίσχυση των ελληνικών εταιρειών γουνοποιίας. Ο κλάδος της γούνας αποτελεί σημαντικότατο πυλώνα οικονομικής ανάπτυξης και η Enterprise Greece συμβάλλει ενεργά στη στήριξη του, με έμφαση στην επέκταση της εξωστρεφούς δραστηριότητας εκτός Ευρώπης, όπως επιβεβαιώνεται από τη φετινή ελληνική συμμετοχή στην διοργάνωση της ILOE STUDIOS CHICAGO 2025. Ευελπιστούμε στη συνεργασία σε μελλοντικές δράσεις, με στόχο την αύξηση των εξαγωγών των ελληνικών επιχειρήσεων του κλάδου».